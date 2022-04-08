Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам

Разобраться в истоках края, понять его жителей, открыть легенды и оценить локальную кухню

Индивидуальная
Зачем ехать в маленький Кудымкар? Именно этот город дал название Перми.

Именно отсюда коми-пермяки — их сознание присутствует в каждом жителе краевой столицы.

Я жил и работал в Кудымкаре, поэтому расскажу вам его историю из первых уст, открою предания и колоритный фольклор.

Вы пройдете по улице сказок, посетите музей и древнее городище, а заодно попробуете местные блюда.
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
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Что вас ожидает

Город мифологического значения

Вы познакомитесь с коми-пермяками — носителями мифологического сознания жителей Перми Великой. Познаете основы их миропонимания и взглядов на окружающий мир — и тогда поймете современного жителя Перми. Для этого мы обратимся к местной культуре и кухне.

  • После дегустации национального коми-пермяцкого напитка «сур» и традиционных блюд вы ощутите себя коми-пермяками.
  • В Краеведческом музее им. П. И. Субботина-Пермяка вы рассмотрите предметы быта и экспонаты, отражающие материальную и духовную культуру коми-пермяков, познакомитесь с местной флорой и фауной.
  • А в закулисье Коми-Пермяцкого национального драматического театра откроете историю театральной жизни края с 1830 года.

Достопримечательности Кудымкара и их предания

По дороге из Перми в Кудымкар я расскажу об истории этого города, его легендах и сказках. Гуляя по Кудымкару, вы пройдете по аллее его основателя и защитника Кудым-Оша, узнаете о его красавице-жене Костэ и их сыне Пера. Посетите городище Изъюр — место происхождения Кудымкара. Попутно поговорим о персонажах коми-пермяцких сказов — Чуди белоглазой, Челяди и Баски.

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам, которым интересна мифология и культура коренных народов, а также любителям театра и живописи.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильная, транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: обед, входной билет в Коми-Пермяцкий национальный драматический театр и экскурсия за кулисы (возможна только по предварительной договоренности)
  • Дорога в одну сторону занимает около 3 часов

Первое фото в галерее — с сайта Краеведческого музея им. П. И. Субботина-Пермяка.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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