Вы познакомитесь с коми-пермяками — носителями мифологического сознания жителей Перми Великой. Познаете основы их миропонимания и взглядов на окружающий мир — и тогда поймете современного жителя Перми. Для этого мы обратимся к местной культуре и кухне.
По дороге из Перми в Кудымкар я расскажу об истории этого города, его легендах и сказках. Гуляя по Кудымкару, вы пройдете по аллее его основателя и защитника Кудым-Оша, узнаете о его красавице-жене Костэ и их сыне Пера. Посетите городище Изъюр — место происхождения Кудымкара. Попутно поговорим о персонажах коми-пермяцких сказов — Чуди белоглазой, Челяди и Баски.
Любознательным путешественникам, которым интересна мифология и культура коренных народов, а также любителям театра и живописи.
Первое фото в галерее — с сайта Краеведческого музея им. П. И. Субботина-Пермяка.