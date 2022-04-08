Что вас ожидает

Город мифологического значения

Вы познакомитесь с коми-пермяками — носителями мифологического сознания жителей Перми Великой. Познаете основы их миропонимания и взглядов на окружающий мир — и тогда поймете современного жителя Перми. Для этого мы обратимся к местной культуре и кухне.

После дегустации национального коми-пермяцкого напитка «сур» и традиционных блюд вы ощутите себя коми-пермяками.

В Краеведческом музее им. П. И. Субботина-Пермяка вы рассмотрите предметы быта и экспонаты, отражающие материальную и духовную культуру коми-пермяков, познакомитесь с местной флорой и фауной.

А в закулисье Коми-Пермяцкого национального драматического театра откроете историю театральной жизни края с 1830 года.

Достопримечательности Кудымкара и их предания

По дороге из Перми в Кудымкар я расскажу об истории этого города, его легендах и сказках. Гуляя по Кудымкару, вы пройдете по аллее его основателя и защитника Кудым-Оша, узнаете о его красавице-жене Костэ и их сыне Пера. Посетите городище Изъюр — место происхождения Кудымкара. Попутно поговорим о персонажах коми-пермяцких сказов — Чуди белоглазой, Челяди и Баски.

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам, которым интересна мифология и культура коренных народов, а также любителям театра и живописи.

Организационные детали

Экскурсия автомобильная, транспортные расходы включены в стоимость

Дополнительные расходы: обед, входной билет в Коми-Пермяцкий национальный драматический театр и экскурсия за кулисы (возможна только по предварительной договоренности)

Дорога в одну сторону занимает около 3 часов

Первое фото в галерее — с сайта Краеведческого музея им. П. И. Субботина-Пермяка.