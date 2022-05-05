Организационные детали

Маршрут рассчитан на новичков. Специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно.

Дети до 5 лет на маршрут не допускаются, до 18 — в сопровождении родителей.

Организация оставляет за собой право менять порядок предоставления услуги, не уменьшая её объема (в зависимости от погодных условий и иных внешних обстоятельств).