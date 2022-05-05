Активный отдых в Карелии

Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару

Авторский тур
Как попробовать всё и сразу? В путешествии вы испытаете мистическую силу сейдов и валунов на самой загадочной горе Карелии, ощутите романтику ночи в палатке, пикников и песен у костра.

Проверите, много ли рыбы в реке Шуя, порыбачив во время сплава, и научитесь готовить карельскую уху на мастер-классе.

Узнаете, насколько быстро бегают хаски, совершив спортивную прогулку по лесу в их сопровождении.

Увезёте с собой яркие эмоции и тёплые воспоминания о насыщенных днях приключения.
Активный отдых в Карелии
Активный отдых в Карелии
Активный отдых в Карелии
Активный отдых в Карелии
Активный отдых в Карелии
Активный отдых в Карелии
Активный отдых в Карелии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Маршрут рассчитан на новичков. Специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно.

Дети до 5 лет на маршрут не допускаются, до 18 — в сопровождении родителей.

Организация оставляет за собой право менять порядок предоставления услуги, не уменьшая её объема (в зависимости от погодных условий и иных внешних обстоятельств).

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, аэропорт (PES) , 10:00. Если у вас не получается приехать к назначенному времени, просьба сообщить об этом
Завершение: Ж / д вокзал или аэропорт Петрозаводска, 18:00. Рекомендуем брать обратные билеты на рейсы после 20:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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