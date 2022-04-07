Индивидуальная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом или гидом-водителем.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Индивидуальная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Индивидуальная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Индивидуальная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Петру Первому
  • Круглая площадь
  • Площадь Кирова
  • Река Лососинка
  • Старый городской район "Зарека"
  • Бородинский сквер
  • Проспект Александра Невского
  • Крестовоздвиженский Собор
  • Главный городской храм Александра Невского
  • Места бывших Александровского и Онежского Тракторного завода
  • Губернаторский парк с памятником Державину
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Увлекательная экскурсия погрузит нас в разные эпохи России. Гид расскажет о становлении Петровской слободы, шведском и голландском влиянии, Екатерининской эпохе, революционных потрясениях и великих мировых войнах 20 века. Также мы ближе узнаем красивый, современный и быстроразвивающийся Петрозаводск.

Порт пяти морей восхищает своей архитектурой. Старинные довоенные здания, дома с резными арками и лепниной, интересные элементы советского периода.

Мы побываем в сердце города – на Круглой площади, построенной при Екатерине II. Увидим дом, где останавливались императоры.

Набережную Петрозаводска украшает памятник его основателю – Петру Первому. О петровской эпохе напоминают пушки у реки Лососинка и место закладки первых доменных печей.

Мы посетим старый район "Зарека" с Бородинским сквером и красивыми каменными домами. Увидим церкви Петрозаводска – Крестовоздвиженский Собор и Храм Александра Невского.

На месте бывших заводов расположился креативный кластер с памятниками Лыжам и трансформеру трактору-КОМАРУ.

Посетим Губернаторский парк, увидим Вечный огонь, памятники поэтам Г. Державину и Р. Рождественскому.

Завершится программа на набережной Петрозаводска, где желающие смогут остаться, чтобы полюбоваться закатом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 17:00

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