10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Петрозаводск — от набережной до вулкана

Авто-пешеходная прогулка по местам, без которых нельзя представить столицу Карелии

Artem
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Artem – ваш гид
Эта прогулка позволит охватить ключевые места города: вы проедете по центральным площадям столицы Карелии, прогуляетесь по Онежской набережной, подниметесь на Большую Ваару и оцените колорит старейших районов.

Перед вами оживут истории петровской эпохи и карельские легенды, которые сложатся в цельный и живой образ Петрозаводска.
От 2740 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 44 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 45 человек
Можно с детьми
Встреча в районе гостиницы «Северная»
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Петрозаводск — от набережной до вулкана
Петрозаводск — от набережной до вулкана

Что вас ожидает

Первый взгляд на столицу Карелии
Сперва мы проедем по ключевым местам Петрозаводска, с которых стоит начать знакомство с городом. На набережной Онежского озера разберемся, почему фамилия у пушкинского Евгения — Онегин. Побываем в музее под открытым небом на заднем дворе «Дома горного начальника» и заглянем проходные дворы Александровского пушечного завода, встретим «дома-витаминки» и осмотрим архитектуру центральных площадей — Ленина и Кирова. Затем вас ждет прогулка по застывшей лаве на отвесную вершину Большой Ваары — к урочищу Чертов стул и смотровой площадке с потрясающим видом Петрозаводск и озеро. Приготовьтесь загадать желания — а я расскажу, кто в Карелии отвечает за их исполнение!

Атмосфера старейшего района города
От визитных карточек города отправимся к его истокам. Вы исследуете удаленный район Петрозаводска, Соломенное, который появился задолго до рождения Петра Великого и где до 18 века проживала большая часть местного населения. Вы увидите старейшую церковь города на скале, проедете по плавающему мосту и окажетесь между двух озёр. А главное — прочувствуете аутентичную атмосферу места, сохранившего деревенскую застройку и нетронутую природу: карельские скалы и вековые сосны.

Всё, что вам стоит знать о Петрозаводске
Главным героем прогулки, конечно, станет сам Петрозаводск: его история, традиции, знаковые жители и современные реалии. Обойдемся без фактов из Википедии — я расскажу о карельской столице только самое интересное и удивительное. Вы узнаете о Петрозаводске как о центре пушечной промышленности и «подстоличной Сибири», куда попадали весьма любопытные заключенные. Наша прогулка будет строиться в виде диалога: я с радостью сделаю акцент на темах, которые больше всего интересуют именно вас.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном транспорте, который подбирается в зависимости от вашей компании.
  • Рекомендую выбрать для экскурсии удобную обувь, прогулки к достопримечательностям — важная часть программы.
Петрозаводск — от набережной до вулкана
Петрозаводск — от набережной до вулкана
Петрозаводск — от набережной до вулкана
Петрозаводск — от набережной до вулкана
Петрозаводск — от набережной до вулкана
Петрозаводск — от набережной до вулкана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе гостиницы «Северная».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Artem
Artem
Хотите увидеть Петрозаводск и легендарную Карелию? Познакомиться с природой и историей? Обращайтесь, с большим увлечением вам в этом помогу!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 ноября 2019
Было очень непринужденно и безумно интересно. Наши ожидания полностью оправдались. Артем очень тактичный и вежливый. Много знает. Экскурсия впечатлила, причем Петрозаводск мы знали и были не первый раз.
Юлия
4 сентября 2019
Первое впечатление о Петрозаводске- обычный скучный город. Но Артем заставил меня передумать! Узнала много интересных исторических фактов вместе с поверьями и легендами. Отдельное спасибо водителю за комфортное передвижение по всему нашему маршруту.
18 августа 2019
Сегодня гид Артём провёл замечательную экскурсию «Петрозаводск - от набережной до вулкана»! Посмотрели основные достопримечательности города, посмотрели на него с великолепной смотровой площадки на горе Большая Ваара, узнали очень много всего интересного как про Петрозаводск, так и про Карелию в целом! Гид Артем очень увлечённо рассказывает про родной город, 3,5 часа пролетели незаметно! Спасибо ему большое!
10 августа 2019
Арлтем очень приятен в общении и умеет хорошо донести информацию. Маршрут состаален проффесионально.
6 августа 2019
Замечательная экскурсия ,остались в полном восторге !
3 августа 2019
Нашей разношерстной, разновозрастной группе все понравилось, Светлана Леонидовна ответила на все наши вопросы, а их было много:))
Спасибо!
2 августа 2019
Большое спасибо за интересную и познавательно экскурсию!
Татьяна
18 июля 2019
Большое спасибо Артему за интересную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно! Рекомендуем!
3 июля 2019
Сегодня началось моё знакомство с Карелией. Когда я планировала поездку мне захотелось не типичного маршрута туриста (Кижи, Валаам), а чего-то более душевного. И Артёму удалось полосатый в плане погоды день сделать солнечным и радостным! 3,5 часа пролетели незаметно и поселили в душе любовь к Петрозаводску! Спасибо Артёму и всей вашей команде!!!
18 июня 2019
Экскурсия очень познавательная. Мы не очень заморачиваемся изучением нашего прошлого, а это необходимо и для нас и для наших детей и внуков. Мы ведь не Иваны непомнящие, мы должны знать кто мы и откуда идут наши корни и как и чем жили наши предки, знать и помнить традиции и успехи тех, кто шел впереди нас. Одно пожелание- если можно, сделать в более большом формате фотографии старых зданий Петрозаводска, можно даже и оформить небольшим альбомчиком, я думаю, все с удовольствием бы их приобретали.

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