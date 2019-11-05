10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Первый взгляд на столицу Карелии

Сперва мы проедем по ключевым местам Петрозаводска, с которых стоит начать знакомство с городом. На набережной Онежского озера разберемся, почему фамилия у пушкинского Евгения — Онегин. Побываем в музее под открытым небом на заднем дворе «Дома горного начальника» и заглянем проходные дворы Александровского пушечного завода, встретим «дома-витаминки» и осмотрим архитектуру центральных площадей — Ленина и Кирова. Затем вас ждет прогулка по застывшей лаве на отвесную вершину Большой Ваары — к урочищу Чертов стул и смотровой площадке с потрясающим видом Петрозаводск и озеро. Приготовьтесь загадать желания — а я расскажу, кто в Карелии отвечает за их исполнение!

Атмосфера старейшего района города

От визитных карточек города отправимся к его истокам. Вы исследуете удаленный район Петрозаводска, Соломенное, который появился задолго до рождения Петра Великого и где до 18 века проживала большая часть местного населения. Вы увидите старейшую церковь города на скале, проедете по плавающему мосту и окажетесь между двух озёр. А главное — прочувствуете аутентичную атмосферу места, сохранившего деревенскую застройку и нетронутую природу: карельские скалы и вековые сосны.

Всё, что вам стоит знать о Петрозаводске

Главным героем прогулки, конечно, станет сам Петрозаводск: его история, традиции, знаковые жители и современные реалии. Обойдемся без фактов из Википедии — я расскажу о карельской столице только самое интересное и удивительное. Вы узнаете о Петрозаводске как о центре пушечной промышленности и «подстоличной Сибири», куда попадали весьма любопытные заключенные. Наша прогулка будет строиться в виде диалога: я с радостью сделаю акцент на темах, которые больше всего интересуют именно вас.