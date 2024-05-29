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виды, поездка была очень комфортной и потрясающей. Повезло с погодой, увидели вершину г Эльбрус. Слов не хватит, чтобы описать величину и красоту гор. Советую как приедете, сразу же подняться на самую высокую точку и идти вверх к Эльбрусу, а потом спускаться вниз. Так же посетили ущелье Адыл-Суу и озеро Гижгит. Масса впечатлений и горы эмоций вам хватит до следующей экскурсии! Всем советую. 10/10!