Терскол – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Терскол» в Пятигорске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Приэльбрусье
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
832 отзыва
Путешествие к вершинам Приэльбрусья из Пятигорска
Исследуйте величие Кавказа, поднимитесь на легендарный Эльбрус и насладитесь панорамными видами с горы Чегет
Сегодня в 06:25
Завтра в 06:25
2 500 за человека
Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану Кавказа через озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
229 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит: вдохновляющее путешествие
Покорите величие Эльбруса, ощутите дыхание спящего вулкана и взгляните на мир с высоты 3100 метров, окунувшись в атмосферу Кавказа
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700 за человека
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
35 отзывов
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    29 мая 2024
    Экскурсия в Приэльбрусье
    Не думала, что поездка впечатлит меня настолько сильно. Спасибо большое гиду Татьяне, было круто!
  • Д
    Дарина
    24 мая 2024
    Экскурсия в Приэльбрусье
    Экскурсия очень понравилась, незабываемые впечатления от поездки и природы, отдельная благодарность нашему гиду Тамаре за полное сопровождение и интересный рассказ. Спасибо
  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану Кавказа через озеро Гижгит
    Была цель подняться на Эльбрус - готово) про видимость никто не говорил, это погодные условия, все окей. Накануне смотрите камеры
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    с оф сайта Эльбруса (в районе 13-15ч). Понравилась в целом экскурсия, выжимка. Посмотрели на самый высокий город России, на горы посмотрели (вот тут бы побольше названий гор, это супер интересно) Большое спасибо, забрали и привезли в город вовремя. В маленькой группе ездить на экскурсии- самое то! Если стоит выбор между автобусной и автомобильной экскурсией - выбирайте второй вариант! Владимиру спасибо за прекрасный день.

  • К
    Константин
    19 мая 2024
    Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану Кавказа через озеро Гижгит
    Самое лучшее направление! Гид Евгений самый лучший, располагающий к себе! Рассказал обо всех достопримечательностях, как лучше подняться, где самые красивые
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    виды, поездка была очень комфортной и потрясающей. Повезло с погодой, увидели вершину г Эльбрус. Слов не хватит, чтобы описать величину и красоту гор. Советую как приедете, сразу же подняться на самую высокую точку и идти вверх к Эльбрусу, а потом спускаться вниз. Так же посетили ущелье Адыл-Суу и озеро Гижгит. Масса впечатлений и горы эмоций вам хватит до следующей экскурсии! Всем советую. 10/10!

  • М
    Михаил
    12 мая 2024
    Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану Кавказа через озеро Гижгит
    Отличная экскурсия и гид, жаль не повезло с погодой, на верхней канатке было сплошное молоко, но впечатлений все равно море!
  • С
    Сергей
    3 мая 2024
    Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
    Масса впечатлений от поездки на Эльбрус. В комфортабельном авто по окрестностям предгорья с грамотным и общительным гидом с интересными рассказами
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    о местном быте и традициях, проживающего здесь народа. Была возможность попробовать восхитительную местную кухню в красивых уютных кафе, приобрести сувениры и продукцию горных мастеров. Масса фотографий в прекраснейших пейзажах будут хорошим воспоминаниям о прекрасно проведённом дне. Огромное спасибо гиду Денису Михайловичу предоставившему и обеспечившему безопасную поездку по сложному маршруту. Очень рекомендуем воспользоваться предоставляемыми данной компанией возможностями прекрасного туристического отдыха.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Терскол»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Терскол" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 3 700. Туристы уже оставили гидам 1096 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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