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Групповая
12 часов
Путешествие к вершинам Приэльбрусья из Пятигорска
Исследуйте величие Кавказа, поднимитесь на легендарный Эльбрус и насладитесь панорамными видами с горы Чегет
Сегодня в 06:25
Завтра в 06:25
2 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Эльбрус и озеро Гижгит: вдохновляющее путешествие
Покорите величие Эльбруса, ощутите дыхание спящего вулкана и взгляните на мир с высоты 3100 метров, окунувшись в атмосферу Кавказа
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина29 мая 2024Не думала, что поездка впечатлит меня настолько сильно. Спасибо большое гиду Татьяне, было круто!
- ДДарина24 мая 2024Экскурсия очень понравилась, незабываемые впечатления от поездки и природы, отдельная благодарность нашему гиду Тамаре за полное сопровождение и интересный рассказ. Спасибо
- ММарина20 мая 2024Была цель подняться на Эльбрус - готово) про видимость никто не говорил, это погодные условия, все окей. Накануне смотрите камеры
- ККонстантин19 мая 2024Самое лучшее направление! Гид Евгений самый лучший, располагающий к себе! Рассказал обо всех достопримечательностях, как лучше подняться, где самые красивые
- ММихаил12 мая 2024Отличная экскурсия и гид, жаль не повезло с погодой, на верхней канатке было сплошное молоко, но впечатлений все равно море!
- ССергей3 мая 2024Масса впечатлений от поездки на Эльбрус. В комфортабельном авто по окрестностям предгорья с грамотным и общительным гидом с интересными рассказами
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Терскол»
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