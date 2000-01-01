Древнее аланское городище

Наше знакомство с Архызом начнётся с посещения древнего аланского городища. Вы знали, что первые христианские храмы в России находятся не в Новгороде и даже не во Пскове, а на Кавказе? Вы побываете в них, окунётесь в древнейшую историю 📖 этой земли, узнаете о духовной жизни алан, увидеть аланские захоронения дохристианского времени и попробуете воду из Святого источника.

Курорт «Романтик» и наскальное изображение лика Христа

После посещения городища, вы поднимитесь к наскальному изображению лику Христа, которое было найдено в 2000 году. До сих пор среди ученых идут споры о истории возникновения лика. Точной даты никто озвучить не может. Потом мы проедем 6 км и окажемся на молодом курорте «Романтик». Здесь нас ждёт подъём по канатной дороге на высоту 2240 метров и великолепные панорамы гор ⛰️ в термальных источниках

Находясь в Архызе вас не покидает ощущение, что вы приехали на один из известных итальянских или австрийских курортов. Всё здесь ухожено, цивилизовано и очень уютно. После насыщенного дня самое время отдохнуть с пользой для здоровья! Наша группа небольшая, потому что мы путешествуем по программе «deluxe», а значит мы везде успеваем и можем увидеть больше! Поэтому на обратном пути мы едем купаться в термальных источниках. Температура воды в них не опускается ниже 20 градусов даже во время крепких кавказских морозов. Здесь мы забудем об усталости, которая накопилась за день. Ведь нас ждут новые поездки и новые впечатления!

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