Ладья
Ладья – Гид из Пятигорска
Предлагаем вам совершить увлекательное путешествие в уникальное место — в долину ледников, горных озёр, в верховье быстроводной реки Большой Зеленчук, где на высоте почти 1600 м над уровнем моря 🌊 нас ждёт встреча с самым молодым и современным курортом России — Архыз!
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Архыз Deluxe
Архыз Deluxe

Что вы увидите

  • Древнеаланское городище
  • Лик Христа
  • пос. Романтик
  • курорт Архыз
  • термальный комплекс «Жемчужина Кавказа»
Древнее аланское городище
Наше знакомство с Архызом начнётся с посещения древнего аланского городища. Вы знали, что первые христианские храмы в России находятся не в Новгороде и даже не во Пскове, а на Кавказе? Вы побываете в них, окунётесь в древнейшую историю 📖 этой земли, узнаете о духовной жизни алан, увидеть аланские захоронения дохристианского времени и попробуете воду из Святого источника.
Курорт «Романтик» и наскальное изображение лика Христа
После посещения городища, вы поднимитесь к наскальному изображению лику Христа, которое было найдено в 2000 году. До сих пор среди ученых идут споры о истории возникновения лика. Точной даты никто озвучить не может. Потом мы проедем 6 км и окажемся на молодом курорте «Романтик». Здесь нас ждёт подъём по канатной дороге на высоту 2240 метров и великолепные панорамы гор ⛰️ в термальных источниках
Находясь в Архызе вас не покидает ощущение, что вы приехали на один из известных итальянских или австрийских курортов. Всё здесь ухожено, цивилизовано и очень уютно. После насыщенного дня самое время отдохнуть с пользой для здоровья! Наша группа небольшая, потому что мы путешествуем по программе «deluxe», а значит мы везде успеваем и можем увидеть больше! Поэтому на обратном пути мы едем купаться в термальных источниках. Температура воды в них не опускается ниже 20 градусов даже во время крепких кавказских морозов. Здесь мы забудем об усталости, которая накопилась за день. Ведь нас ждут новые поездки и новые впечатления!

Важная информация:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Группа отправляется при наборе от 5 человек;
  • С собой иметь паспорт, тёплые вещи и купальные принадлежности.
Что входит
  • комфортабельный транспорт ( 6 чел )
  • услуги гида
  • входные билеты в Аланское городище
  • купание в термальных источниках
  • питьевая вода
  • комплемент от фирмы.
Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются канатные дороги и питание.
Начало и место завершения
🚩 вход в Парк "Цветник", пр. Кирова, 23
Архыз Deluxe
Архыз Deluxe
Архыз Deluxe
Архыз Deluxe

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ладья
Ладья
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