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Архыз: символ Кавказа, зарождение истории

M&M's T.
M&M's T. – Гид из Пятигорска
Архыз: символ Кавказа, зарождение истории
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🛣Джиппинг
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Архыз: символ Кавказа, зарождение истории
Архыз: символ Кавказа, зарождение истории

Что вы увидите

  • Река Кубань, поляна Таулу, пос. Архыз, Софийскому ледник, Софийские водопады, перевал Гумбаши
  • Аланское городище с древними христианскими храмами IX-X века, Лик Христа
Архыз, одно из самых живописных мест Кавказа, открыт для туристов круглый год. Здесь вы найдете все: древнейшие города, храмы, богатое наследие различных цивилизаций, (ведь именно здесь проходили когда-то караваны Великого Шелкового пути), ледники, чистейшие горные озера, множество водопадов, горнолыжный курорт европейского уровня, чистейший горный воздух, вода, вкусная еда, развлечения от конных прогулок до полетов на параплане!

Что Вы будет в экскурсии:

    Река Кубань, поляна Таулу, пос. Архыз, джиппинг к Софийскому леднику и Софийским водопадам, национальная кухня
    Аланское городище с древними христианскими храмами IX-X века, Лик Христа
    возможность остаться с ночевкой: от палатки до 5*отелей.
    Для желающих остаться на ночь предлагаем экскурсию ⛳ по звездному небу Архыза от профессионального астронома, сотрудника астрофизической обсерватории.
    Что входит
    • Все перемещения по маршруту на комфортных внедорожниках
    • Сопровождение профессионально гида - водителя на всем маршруте
    Что не входит
    • Билет до Кавказских Минеральных Вод
    • Питание (кафе с кавказской кухней у водопадов)
    • Личные расходы
    • Медицинская страховка
    • Аланское городище с древними христианскими храмами IX-X века (150 р -вход)
    Начало и место завершения
    🚩 г. Пятигорск, ул. Бунимовича 7
    Архыз: символ Кавказа, зарождение истории
    Архыз: символ Кавказа, зарождение истории
    Архыз: символ Кавказа, зарождение истории
    Архыз: символ Кавказа, зарождение истории
    Архыз: символ Кавказа, зарождение истории

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    M&M's T.
    M&M's T.
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