Не знаете, какой из курортов Кавказа выбрать? Предлагаем посмотреть сразу все! Расстояние между городами небольшое, так что переезды не будут утомительны, а вы сможете сформировать свое представление о каждом курорте и определить, где понравилось больше всего.



Мы будем гулять по парку и пить нарзан в Кисловодске, подниматься на Машук в Пятигорске и дышать свежим воздухом в Железноводске.



А еще увидим Эльбрус и насладимся красотой гор.