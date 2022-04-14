Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Берите с собой бутылочки и стаканчики: будем заходить в бюветы и галереи и пробовать целебные воды из источников.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, ранний заезд
Завершение: Краснодар, поздно вечером
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Люсинэ — Организатор в Пятигорске
Здравствуйте! Меня зовут Люсинэ. Я живу в Краснодаре более 25 лет, очень люблю свой край. являюсь руководителем агентства. Опыт работы в туризме более 10 лет, сама провожу экскурсии. Приезжайте — я покажу вам самые красивые места.