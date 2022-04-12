«Маленькая Швейцария», как поговаривал ученый-лермонтовед и писатель Ираклий Андроников, расположилась в естественной лесной зоне у подножия горы Железной. Город Железноводск считается самым уютным среди всех поселений Кавказских Минеральных Вод.

Здесь расположились знаменитые источники Славянский и Смирновский, а также множество других. Благодаря этим углекисло-гидрокарбонатно-сульфатно-натриевым источникам данная местность стала популярной и известной.

В вашем путешествии будет прогулка по Каскадной лестнице, протяженность которой составляет 860 метров, а разница высот - 110 метров. Здесь же расположен десяток фонтанов, а также уникальный в своем роде бювет-книга, где можно насладиться лечебной водой «Ессентуки 4». Сам бювет представляет собой сборник текстов и рисунков из произведений М. Ю. Лермонтова, - ими украшен фасад сооружения, который радует гостей города и днем, и ночью.

Прогулка по Курортному парку, архитектурные памятники, история возникновения Железноводска и превращение его в здравницу, а также, в обязательном порядке, дегустация минеральных вод из местных источников, - всё это вас ожидает в нашей познавательной программе.