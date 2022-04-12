Обзорная экскурсия по Железноводску

Обзорная экскурсия по Железноводску
Обзорная экскурсия по Железноводску
Обзорная экскурсия по Железноводску
Обзорная экскурсия по Железноводску

Что вас ожидает 🤩

  • Город Железноводск
  • Ванны Островского
  • Дом Карпова
  • Курортный парк
  • Лермонтовский источник
  • Лермонтовская площадка
  • Дача Эмира Бухары
  • Пушкинская галерея
  • Славяновский источник
  • Смирновский источник
  • Каскадная лестница
  • Водолечебница
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

«Маленькая Швейцария», как поговаривал ученый-лермонтовед и писатель Ираклий Андроников, расположилась в естественной лесной зоне у подножия горы Железной. Город Железноводск считается самым уютным среди всех поселений Кавказских Минеральных Вод.

Здесь расположились знаменитые источники Славянский и Смирновский, а также множество других. Благодаря этим углекисло-гидрокарбонатно-сульфатно-натриевым источникам данная местность стала популярной и известной.

В вашем путешествии будет прогулка по Каскадной лестнице, протяженность которой составляет 860 метров, а разница высот - 110 метров. Здесь же расположен десяток фонтанов, а также уникальный в своем роде бювет-книга, где можно насладиться лечебной водой «Ессентуки 4». Сам бювет представляет собой сборник текстов и рисунков из произведений М. Ю. Лермонтова, - ими украшен фасад сооружения, который радует гостей города и днем, и ночью.

Прогулка по Курортному парку, архитектурные памятники, история возникновения Железноводска и превращение его в здравницу, а также, в обязательном порядке, дегустация минеральных вод из местных источников, - всё это вас ожидает в нашей познавательной программе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Пятница в 14:20
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница в 14:20

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