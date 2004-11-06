Вы получите крутые эмоции о которых вы мечтали все это время находясь у себя дома. Отдохните по настоящему с драйвом.

Мы уверены, вы слышали, что где-то в Сочи есть каньоны, которые делают невероятные "Инстаграм" фотографии 📸.

Так вот, каньонинг Псахо расположен в Хостинском районе города Сочи и славится прежде всего своей необычной природой: белыми скалами, водопадами, самшитом, природными бассейнами, проливами и, конечно же, голубой целебной глиной".

Наш джип тур мы начинаем с Мокрого каньона, который представляет собой большие известняковые скалы с интересной формой, и между ними течет горная река Псахо. Вы встретите настоящий самшитовый лес 🌳, свисающие лозы, все они украшены мхом, папоротником, плющом - все это образует непроходимый сказочный лес 🌳. А благодаря разломам образуется натуральный изумрудный цвет джакузи.

В нашем джип-туре по каньону Асахо вы столкнетесь с большим количеством бездорожья, грязи, скорости, красивых 🤩 каньонов, настоящей синей глины.

Затем мы пройдем через альпийские луга, где встретим коров, лошадей, ослов, коз, свиней и даже буйволов. Мы сможем получить для них удовольствие и накормить самых отважных животных. Мы также откроем красивую панораму горных вершин Абхазии и Сочи (здесь мы сделаем перерыв)

Потом едем в Сухой каньон реки Псахо, он порадует любителей познавательной прогулки, он расположен в Национальном парке 🌳 Сочи и представляет собой тропу по высохшему источнику между крутых отвесных скал.

Этот тур идеально подходит для семей с детьми, молодых пар и даже людей в возрасте. Выезды в каньоны совершается только на внедорожниках. Обычно это автомобили УАЗ, УАЗ Патриот и УАЗ Hunter. Летом мы путешествуем чаще всего с открытой крышей, а зимой на закрытых УАЗ Хантерах.

В джипе посадка до 8 человек, зимой обычно 6, летом точно 8.

дети до 5 лет включительно могут ехать бесплатно без предоставления места на ваших коленях.

Оставляйте заявку и бронируйте места заранее.

Хорошего Вам отдыха)