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Джип-тур каньон Псахо, увлекательный маршрут Сочи

Юлия П.
Юлия П. – Гид из Сочи
Джип-тур каньон Псахо, увлекательный маршрут Сочи
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 💧Водопады
  • 🛣Джиппинг
  • ☀️Однодневная
  • ☀️Летняя
  • ☃️Зимняя
  • 🏆Активный отдых
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Джип-тур каньон Псахо, увлекательный маршрут Сочи
Джип-тур каньон Псахо, увлекательный маршрут Сочи

Что вы увидите

  • ✔️с. Галицино
  • ✔️Троице-Георгиевский женский монастырь
  • ✔️Самшитовая роща
  • ✔️Реликтовый лес
  • ✔️Долина буйволов (дикий крупный рогатый скот)
  • ✔️Ущелье Ахцу
  • ✔️Сухой каньон (место раскола тектонической плиты)
  • ✔️Мокрый каньон (место древнего океана Тетис)
  • ✔️Ивановский водопад
  • ✔️Каньон «Волчий хвост» (Источник голубой глины)
  • ✔️Царские ванны (голубая глина)
  • ✔️Мост желаний
  • ✔️Дерево Адама и Евы
  • ✔️Переправа через горную реку
  • ✔️Природный джакузи
Вы получите крутые эмоции о которых вы мечтали все это время находясь у себя дома. Отдохните по настоящему с драйвом.
Мы уверены, вы слышали, что где-то в Сочи есть каньоны, которые делают невероятные "Инстаграм" фотографии 📸.
Так вот, каньонинг Псахо расположен в Хостинском районе города Сочи и славится прежде всего своей необычной природой: белыми скалами, водопадами, самшитом, природными бассейнами, проливами и, конечно же, голубой целебной глиной".
Наш джип тур мы начинаем с Мокрого каньона, который представляет собой большие известняковые скалы с интересной формой, и между ними течет горная река Псахо. Вы встретите настоящий самшитовый лес 🌳, свисающие лозы, все они украшены мхом, папоротником, плющом - все это образует непроходимый сказочный лес 🌳. А благодаря разломам образуется натуральный изумрудный цвет джакузи.
В нашем джип-туре по каньону Асахо вы столкнетесь с большим количеством бездорожья, грязи, скорости, красивых 🤩 каньонов, настоящей синей глины.
Затем мы пройдем через альпийские луга, где встретим коров, лошадей, ослов, коз, свиней и даже буйволов. Мы сможем получить для них удовольствие и накормить самых отважных животных. Мы также откроем красивую панораму горных вершин Абхазии и Сочи (здесь мы сделаем перерыв)
Потом едем в Сухой каньон реки Псахо, он порадует любителей познавательной прогулки, он расположен в Национальном парке 🌳 Сочи и представляет собой тропу по высохшему источнику между крутых отвесных скал.
Этот тур идеально подходит для семей с детьми, молодых пар и даже людей в возрасте. Выезды в каньоны совершается только на внедорожниках. Обычно это автомобили УАЗ, УАЗ Патриот и УАЗ Hunter. Летом мы путешествуем чаще всего с открытой крышей, а зимой на закрытых УАЗ Хантерах.
В джипе посадка до 8 человек, зимой обычно 6, летом точно 8.
дети до 5 лет включительно могут ехать бесплатно без предоставления места на ваших коленях.
Оставляйте заявку и бронируйте места заранее.
Хорошего Вам отдыха)
Что входит
  • Экологический сбор (100 руб. )
  • Трансфер по Адлеру от/до отеля
  • Дегустации напитков, сыра, копченостей
Что не входит
  • Обед - по желанию (завозим в кафе покушать)
  • Трансфер из центрального Сочи и Красной Поляны
Начало
🚩 Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
Место завершения
🏁 у вашего отеля в Адлере или ближайшая остановка к месту проживания
Джип-тур каньон Псахо, увлекательный маршрут Сочи
Джип-тур каньон Псахо, увлекательный маршрут Сочи
Джип-тур каньон Псахо, увлекательный маршрут Сочи
Джип-тур каньон Псахо, увлекательный маршрут Сочи
Джип-тур каньон Псахо, увлекательный маршрут Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия П.
Юлия П.
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Юлия П. проводит ещё 6 экскурсий

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