Белла проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Идиллический Сочи

Вы прогуляетесь 👣 по Историческому бульвару, заглянете в старейшую кофейню города и пройдете по улице с видом на древний храм Архангела Михаила. А также отыщете Нулевой километр и остатки крепостной стены в месте зарождения Сочи, посетите живописную набережную с яхтами и оцените здание Морвокзала. Услышите, как возник парк 🌳 Ривьера, и рассмотрите дом-дачу его основателя. Кроме того, я покажу вам Платановую аллею, фонтан ⛲ Навигация, маяк, арт-галерею Форт и Зимний театр.

Прошлое и настоящее города

Сочи славится не только живописной природой, но и интересной историей 📖. Вы узнаете о его развитии с древнейших времен до наших дней: о коренных жителях, рекреационных особенностях, присоединении к Российской империи, переселении и национальном разнообразии. Кроме того, я расскажу о современном Сочи и посоветую места с лучшими пхали, хинкали и хачапури. Раскрою, какие культурные мероприятия у нас проходят и как изменилась жизнь города после Олимпийских игр.

Организационные детали