Белла проводит ещё 2 экскурсии

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Идеальное знакомство с Сочи

Погулять по центру города и увидеть его самые яркие достопримечательности

Белла
Белла – Гид из Сочи
Сочи покорит вас аллеями с вековыми деревьями, ухоженной набережной, старинными домами и приморским колоритом.

Я покажу главные достопримечательности 🏛️ и расскажу, почему на Виноградной улице не растут виноградники, как появилось и прижилось слово Ривьера и какие знаменитые люди поcещали город 🏙️.

Раскрою историю 📖 развития курорта и его современную жизнь.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Идеальное знакомство с Сочи
Идеальное знакомство с Сочи

Что вас ожидает

Идиллический Сочи
Вы прогуляетесь 👣 по Историческому бульвару, заглянете в старейшую кофейню города и пройдете по улице с видом на древний храм Архангела Михаила. А также отыщете Нулевой километр и остатки крепостной стены в месте зарождения Сочи, посетите живописную набережную с яхтами и оцените здание Морвокзала. Услышите, как возник парк 🌳 Ривьера, и рассмотрите дом-дачу его основателя. Кроме того, я покажу вам Платановую аллею, фонтан ⛲ Навигация, маяк, арт-галерею Форт и Зимний театр.

Прошлое и настоящее города
Сочи славится не только живописной природой, но и интересной историей 📖. Вы узнаете о его развитии с древнейших времен до наших дней: о коренных жителях, рекреационных особенностях, присоединении к Российской империи, переселении и национальном разнообразии. Кроме того, я расскажу о современном Сочи и посоветую места с лучшими пхали, хинкали и хачапури. Раскрою, какие культурные мероприятия у нас проходят и как изменилась жизнь города после Олимпийских игр.

Организационные детали

  • По желанию мы можем посетить музей 🖼 Истории Сочи — 150 рублей с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 у железнодорожного вокзала
Идеальное знакомство с Сочи
Идеальное знакомство с Сочи
Идеальное знакомство с Сочи
Идеальное знакомство с Сочи
Идеальное знакомство с Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Белла
Белла
Люблю Сочи: этот город-курорт дарит радость, яркие впечатления и приятные сюрпризы. И неважно, отдыхаете ли вы в городе, в горах или у моря. Кроме прогулок, экскурсий, походов, организую авторские туры. Мне нравится показывать, рассказывать о Сочи так, чтобы гости всегда оставались довольны. Индивидуальный подход, высокий уровень сервиса и врожденное гостеприимство гарантируют незабываемые впечатления.
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Белла проводит ещё 2 экскурсии

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