В теплое время года, любители спа процедур, да и просто желающие, могут принять грязевые ванны, намазаться голубой глиной и дать своему телу расслабиться. Источник оборудован душевыми кабинками и раздевалками.

Далее, через несколько километров, тропа выведет нас в сухой каньон Псахо. Это действительно завораживающее место: высота каньона, на дне которого вы окажетесь, просто поражает. Сухой каньон — это тектонический разлом. Белые скалы, которые вы увидите, когда-то были дном древнего океана Тетис.

Мокрый каньон реки Псахо

И в завершении нашего джип-тура по каньонам Сочи мы попадем в мокрый каньон Псахо. Окруженный самшитовым лесом, он утопает в зелени папоротников и лиан. Горная река за долгие годы создала удивительные каналы, ванны и маленькие водопады. На несколько часов вы станете едины с первозданной природой. Важно знать:- Мы не рекомендуем эту экскурсию ⛳ для детей младше 5 лет!

По предварительному согласованию мы предоставим детское автомобильное кресло.

Питание на маршруте осуществляется за собственный счет!

Рекомендуем одеть удобную обувь, взять с собой теплую одежду и защиту от дождя или солнца (в зависимости от сезона, погода в горах не предсказуемая)!

Что вы посетите:- Троице-Георгиевский монастырь – умиротворяющее место в живописных горах ⛰️ голубой глины