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Джип-тур по каньону Псахо

5
2 отзыва
Happy T.
Happy T. – Гид из Сочи
Что может быть лучше гор? Только горы! Горы ⛰️ заманивают к себе и моментально влюбляют в себя.

С нами вы узнаете тайну этого явления.

Мы отправимся в однодневное путешествие на джипе — только внедорожник сможет нас доставить до каньона Псахо.

Здесь умиротворяющая атмосфера и восхитительная природа.

Все это поможет вам отдохнуть и набраться сил!
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🛣Джиппинг
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☀️Летняя
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 1 900 ₽ за человека

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Джип-тур по каньону Псахо
Джип-тур по каньону Псахо

Что вы увидите

  • Троице – Георгиевский монастырь
  • Источники голубой глины
  • Сухой каньон реки Псахо
  • Мокрый каньон реки Псахо
Что вы посетите:- Троице-Георгиевский монастырь – умиротворяющее место в живописных горах ⛰️ голубой глины
  • В теплое время года, любители спа процедур, да и просто желающие, могут принять грязевые ванны, намазаться голубой глиной и дать своему телу расслабиться. Источник оборудован душевыми кабинками и раздевалками.
  • Далее, через несколько километров, тропа выведет нас в сухой каньон Псахо. Это действительно завораживающее место: высота каньона, на дне которого вы окажетесь, просто поражает. Сухой каньон — это тектонический разлом. Белые скалы, которые вы увидите, когда-то были дном древнего океана Тетис.
  • Мокрый каньон реки Псахо
    • И в завершении нашего джип-тура по каньонам Сочи мы попадем в мокрый каньон Псахо. Окруженный самшитовым лесом, он утопает в зелени папоротников и лиан. Горная река за долгие годы создала удивительные каналы, ванны и маленькие водопады. На несколько часов вы станете едины с первозданной природой. Важно знать:- Мы не рекомендуем эту экскурсию ⛳ для детей младше 5 лет!
    • По предварительному согласованию мы предоставим детское автомобильное кресло.
    • Питание на маршруте осуществляется за собственный счет!
    • Рекомендуем одеть удобную обувь, взять с собой теплую одежду и защиту от дождя или солнца (в зависимости от сезона, погода в горах не предсказуемая)!
    Что входит
    • Трансфер по Адлеру.
    • Дегустация меда и вина
    • Экологические сборы.
    Что не входит
    • Трансфер из других районов Сочи (700 руб. /человек в обе стороны)
    • Обед.
    Начало
    🚩 Адлер, КПП любого отеля
    Место завершения
    🏁 Мы привезем Вас туда, от куда забрали
    Джип-тур по каньону Псахо
    Джип-тур по каньону Псахо
    Джип-тур по каньону Псахо

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Happy T.
    Happy T.
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    2 отзыва оставили туристы

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