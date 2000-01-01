Экотур в долину Мацеста

Для тех, кто видел в Сочи всё! Предлагаем вам увидеть гордость Сочи - чайные плантации и...

Для тех, кто видел в Сочи всё! Предлагаем вам увидеть гордость Сочи - чайные плантации и познакомиться с обитателями экофермы «Экзархо».

Ну а фишкой данного маршрута является возможность проводить закат на воздушном шаре
Экотур в долину Мацеста
Экотур в долину Мацеста
Экотур в долину Мацеста
Экотур в долину Мацеста
Экотур в долину Мацеста
Экотур в долину Мацеста

Что вы увидите 🤩

  • Самые северные чайные плантации мира
  • Фабрика чая Мацеста
  • Центр дегустаций чая
  • Ферма «Экзархо», контактный зоопарк
  • Ферма экопродукции
  • Конюшня кавказских и арабских скакунов
  • Экоресторан с панорамным видом
О маршруте и местах, которые вы увидите
В первую очередь вас ждёт прогулка среди самых северных в мире чайных плантаций в Мацестинской долине, в экологически чистой зоне среди Кавказских гор
Во время экскурсии вы не только сделаете невероятные фотографии, но и познакомитесь с особенностями выращивания чая в северных широтах, а также примите участие в процессе сбора и обработки чайного листа на фабрике «Мацеста чай», продегустируете черный и зелёный чай с блинчиками и мёдом
Далее мы отправимся на ферму «Экзархо», которая расположилась среди покрытых зеленью гор и виноградников. Здесь вы увидите красивые и ухоженные здания фермерского хозяйства, где выращиваются органические овощи и фрукты и производится молочная продукция высокого качества
Настоящей гордостью фермы считаются конюшни. Каких только скакунов здесь не встретишь: кавказские, арабские и многие другие. Хорошо обученные лошади в сопровождении опытных инструкторов подарят вам незабываемые впечатления от прогулки верхом по живописным местам
Также на территории фермы есть контактный зоопарк. Самым эмоциональным аттракционом здесь является кормление козочек, козлят, овечек и телят. В подобном месте особенно интересно знакомиться с животными. Для желающих их покормить предоставляется бутылочка с молоком или лоток с морковкой
В хорошую погоду приглашаем вас подняться над фермой на воздушном шаре, откуда открывается головокружительный вид на горы и море. Путешествие в небе завораживает и наполняет душу трепетом
Ужин будет проходить в самом атмосферном фермерском ресторане органического питания. Особенность этого места в том, что вся органическая продукция для ресторана производится на этой самой ферме. Вам предложат европейскую, кавказскую и среднеазиатскую кухню. С ротонды ресторана и верхней палубы открывается самый потрясающий вид на горы и на море

Цены на экскурсию

Для группы 1-18 человек
Общий
2 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение профессионального гида
  • Входные билеты на чайную плантацию и ферму «Экзархо»
  • Дегустация чая и экопродукции
Что не входит
  • Катание верхом в манеже (250 руб. / круг)
  • Кормление животных (150 руб. / порция)
  • Конные прогулки по окрестностям фермы (2000 руб. / час)
  • Полёт на воздушном шаре (1500 руб. )
  • Обед (средний чек 600 руб. )
Где начинаем и завершаем
Начало: Забираем с ближайшей остановки
Завершение: Привозим на места сбора
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и субботам в 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По средам и субботам в 14:00

Арина Г
Арина Г
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