Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Кофе в Гаграх. Этот вкусный день начнется с чашечки свежесваренного кофе в кофейне у Гагрской колоннады. Заодно поговорим о курорте и вспомним фильмы 🎥, которые здесь снимались.

Колоритный рынок, где вы сможете купить вяленое мясо, сушеную хурму, варенье из фейхоа, ароматные специи, мандариновое варенье, острейшую аджику и многое другое.

Домашняя сыроварня. Следом мы отправимся в сторону гор ⛰️. Вы продегустируете четыре сорта сыра, понаблюдаете за его изготовлением и узнаете о полезных свойствах этого продукта.

Частная пасека. Прямо рядом с ульями, любуясь заснеженными вершинами, вы попробуете настоящий эвкалиптовый, каштановый и бортный мёд.

Обед в апацхе на берегу горной реки. К этому времени у вас точно разыграется аппетит! В традиционном «кафе» вам предложат мамалыгу с сыром сулугуни, баклажаны с орехом, горячий хачапури по-аджарски, сочный шашлык, суп харчо, ассорти солений, долму, лобио, компот из фейхоа и мандариновый сок.

В гости к местному жителю. Посещение дома абхазца — изюминка этого путешествия. Хозяева угостят вас домашним вином 🍷, отборной крепкой чачей и великолепной настойкой из лавровишни.

И конечно, на этой экскурсии 🧭 вы по желанию купите сезонные дары Абхазии. Зимой — яркие шарики мандаринов, апельсинов и лимонов. Летом же сложно удержаться от покупки винограда, яблок, груш, хурмы и фейхоа.

Организационные детали