Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Гастрономическое путешествие в Абхазию

Познать самобытную страну через ее вкусы — на фоне захватывающих пейзажей

Татьяна
Татьяна – Гид из Сочи
В гостеприимной Абхазии вас ждет гастрономический праздник! В меню кофе в Гаграх, дегустация на домашней сыроварне, пасека в горах ⛰️, обед в традиционной апацхе, вино 🍷 и чача в гостях у местного жителя.

Вы вдоволь насладитесь ароматами и вкусами, заглянете на рынок за фруктами и специями, узнаете кулинарные секреты — и поймете, почему абхазцы называют свой край Страной души.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию

Что вас ожидает

Кофе в Гаграх. Этот вкусный день начнется с чашечки свежесваренного кофе в кофейне у Гагрской колоннады. Заодно поговорим о курорте и вспомним фильмы 🎥, которые здесь снимались.

Колоритный рынок, где вы сможете купить вяленое мясо, сушеную хурму, варенье из фейхоа, ароматные специи, мандариновое варенье, острейшую аджику и многое другое.

Домашняя сыроварня. Следом мы отправимся в сторону гор ⛰️. Вы продегустируете четыре сорта сыра, понаблюдаете за его изготовлением и узнаете о полезных свойствах этого продукта.

Частная пасека. Прямо рядом с ульями, любуясь заснеженными вершинами, вы попробуете настоящий эвкалиптовый, каштановый и бортный мёд.

Обед в апацхе на берегу горной реки. К этому времени у вас точно разыграется аппетит! В традиционном «кафе» вам предложат мамалыгу с сыром сулугуни, баклажаны с орехом, горячий хачапури по-аджарски, сочный шашлык, суп харчо, ассорти солений, долму, лобио, компот из фейхоа и мандариновый сок.

В гости к местному жителю. Посещение дома абхазца — изюминка этого путешествия. Хозяева угостят вас домашним вином 🍷, отборной крепкой чачей и великолепной настойкой из лавровишни.

И конечно, на этой экскурсии 🧭 вы по желанию купите сезонные дары Абхазии. Зимой — яркие шарики мандаринов, апельсинов и лимонов. Летом же сложно удержаться от покупки винограда, яблок, груш, хурмы и фейхоа.

Организационные детали

  • Для пересечения границы с Абхазией возьмите с собой российский паспорт (загранпаспорт не нужен) и свидетельство о рождении (для ребенка)
  • Экскурсия ⛳ проводится на автомобиле 🚘 гида — это включено в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно (1000-1500 руб. на человека за всё)
Начало и место завершения
🚩 железнодорожный вокзал Адлера
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Очень люблю Сочи и Абхазию. С удовольствием покажу все самые интересные уголки. Вы услышите интересные факты из истории, узнаете красивые легенды и насладитесь красотой и великолепием здешних мест. Будет интересно, обещаю! Все экскурсии составляются с учетом пожеланий моих гостей, поэтому мы можем внести в экскурсии любые корректировки.
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Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

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