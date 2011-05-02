Много из отдыхающих слышат от местных туристических ларьков о том, какие места можно увидеть в Хостинском районе, но не каждый добирается до них. Да что тут говорить, не каждый из местных тут бывает. Во время такого путешествия мы обойдём несколько грандиозных и мистических сооружений, которые строились в первой половине ХХ века, дойдём до водопадов, каньонов, дачи Сталина и заберёмся на самую высокую точку всего прибрежного Сочи, откуда видно почти весь Большой Сочи и Главный Кавказский хребет.