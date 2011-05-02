1. Закрытый санаторий имени Серго Орджоникидзе – 1937 год
2. Санаторий имени К. Е. Ворошилова – 1934 год
3. Дача Сталина "Зелёная Роща" – 1937 год
4. Колесо обозрения "Пик 701"
5. Башня на горе "Большой Ахун" – 1935-1936 года
6. Заброшенный ресторан "Ахун" – 1937 год
7. Ахунская пещера
8. Поляна В. С. Высоцкого – 2003 год
9. Агурские водопады
10. Ресторан "Кавказский аул" – 1966 год
11. Парк "Орлиные скалы"
12. Статуя Прометея
13. Бальнеологический комплекс "Мацеста" – 1940 год
14. Змейковский водопады
15. Мацестинский чайные плантации
16. Каньон "Белые скалы"
17. Каньон "Чёртовы ворота"
18. Заброшенная дача полковника жандармерии А. В. Квитко – 1916 год
19. Храм-часовня святого праведного воина Феодора Ушакова
20. Музей истории Хостинского района
21. Тисо-самшитовая роща
22. Мацестинская пещера с минеральными источниками и ванным зданием
Много из отдыхающих слышат от местных туристических ларьков о том, какие места можно увидеть в Хостинском районе, но не каждый добирается до них. Да что тут говорить, не каждый из местных тут бывает. Во время такого путешествия мы обойдём несколько грандиозных и мистических сооружений, которые строились в первой половине ХХ века, дойдём до водопадов, каньонов, дачи Сталина и заберёмся на самую высокую точку всего прибрежного Сочи, откуда видно почти весь Большой Сочи и Главный Кавказский хребет.
Что входит
Встреча в отеле или на жд-вокзале Сочи, Адлера
Экскурсовод
Аренда бинокля
Автомобиль Toyota Auris
Заправка автомобиля
Поездка до посёлка Хосты
Возвращение в точку старта
Что не входит
Завтрак ~ 400₽/человек
Прокатиться на колесе обозрения "Пик 701" – 300₽
Экскурсия по даче Сталина "Зелёная Роща" – 300₽ (каждый час)
Вход в корпус санатория Орджоникидзе – 150₽/человек
Башня на горе "Большой Ахун" закрыта для посетителей из-за аварийного состояния до 2020 года
Проход к Агурским водопадам – 100₽
Обед ~ 500₽/человек
Проход к Орлиным скалам – 100₽
Экскурсия по Мацесте – 300₽/человека в 9:30 и 11:00
Проход к Змейковским водопадам – 100₽
Каньон "Белые скалы" – 250₽
Билет в музей истории Хостинского района – 100₽
Проход в тисо-самшитовую рощу – 300₽
Ужин ~ 500₽/человек
Сувениры, развлечения, покупки
Начало
🚩 Заберу от отеля, санатория, квартиры
Место завершения
🏁 Верну обратно или завезу на ужин
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.