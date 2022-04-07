Приглашаем вас познакомиться с одним из самых известных горнолыжных курортов — Красной Поляной. Популярный курорт славится своими современными горнолыжными трассами, прекрасно оборудованными подъемниками, комфортабельными отелями и ресторанами мирового уровня. В летнее время гости Красной Поляны могут совершать прогулки в горах и любоваться захватывающими видами.

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