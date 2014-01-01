На квадроциклах по окрестностям Сочи

Предлагаем Вам незабываемую экскурсию на квадроциклах по окрестностям Сочи

Предлагаем Вам незабываемую экскурсию на квадроциклах по окрестностям Сочи.

Вначале мы осуществляем трансфер к стартовой точке Квадро-туров.

Там мы проводим инструктаж и проверяем свои силы на тестовом круге, инструктор должен удостовериться, что Вы в состоянии самостоятельно управлять квадроциклом.
На квадроциклах по окрестностям Сочи
На квадроциклах по окрестностям Сочи
На квадроциклах по окрестностям Сочи
На квадроциклах по окрестностям Сочи
На квадроциклах по окрестностям Сочи

Что вы увидите 🤩

  • Сказочный лес
  • Ущелье
Предлагаем Вам незабываемую экскурсию на квадроциклах по окрестностям Сочи. Вначале мы осуществляем трансфер к стартовой точке Квадро-туров. Там мы проводим инструктаж и проверяем свои силы на тестовом круге, инструктор должен удостовериться, что Вы в состоянии самостоятельно управлять квадроциклом. Дети до 18 лет едут с инструктором, который сидит за спиной, оставляя Вам лучшие впечатление!

Вы увидите:

  • Сказочный лес
  • Протяжённость маршрута более 15 км. Маршрут проходит по лесным тропам, с пересечением горных рек, бродов, многократных спусков и подъёмов. Запланированы две остановки: первая - около 100 летнего дерева желаний, где у Вас есть шанс соприкоснуться с историей и загадать желание.
  • Вторая остановка — в ущелье, где стоят вечнозеленые деревья; из-за большой влажности они обрастаю мхом — очень красивое и захватывающее зрелище. Также Вы можете сделать там великолепные фотографии.
Общее время катания 1-1,5 часа. Можно взять с собой пассажира в квадроцикл бесплатно!

Характеристики квадроциклов:

  • Квадроциклы полноприводные.
Рабочий объем двигателя - 500 м3
Коробка передач – автомат

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человек
Единый билет 1-1.5 часа катания
3 500 ₽
Единый билет 2.5-3 часа катания
7 000 ₽
Единый билет 3-3.5 часа катания
10 000 ₽
Единый билет 5-6 часов катания
15 000 ₽
Единый билет 8-10 часов катания
30 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экипировка
  • Инструктаж
Место начала и завершения
Цветочная улица, 17/7
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в удобное для вас время до 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в удобное для вас время до 17:00

Дмитрий С.
Дмитрий С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

🎩Индивидуальные🛣Джиппинг🏆Активный отдыхЭкстрим#Развлечения и билеты🛻На квадроциклах

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Классическая обзорная экскурсия по Сочи с дегустацией
4.3
31
800
за 1 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Сочи с дегустацией
После нашей экскурсии вы точно не заблудитесь в Сочи
с 12-30 до 13-30 зависит от точки сбора!
Таинственный Сочи
5
2
1 300
за 1 чел.
Таинственный Сочи
Вас ждёт необычная экскурсия по таинственным и очень красивым местам города Сочи и окрестностям
Каждый вторник, четверг и воскресенье с 11-00
День ярких впечатлений в Сочи
2 500
за 1 чел.
День ярких впечатлений в Сочи
Вас ждет незабываемая экскурсия в Сочи
Среда 09:00, пятница в 09:00, суббота 09:00
Джип-приключение в окрестностях Сочи
Индивидуальная экскурсия
4.9
110
17 000
за 1-6 чел.
Джип-приключение в окрестностях Сочи
Насладиться зрелищными видами, побывать в небанальных местах и узнать главное об этом крае
Пешеходная экскурсия «Исторический Сочи» с морской прогулкой
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
5 000
за 1-5 чел.
Пешеходная экскурсия «Исторический Сочи» с морской прогулкой
На экскурсии мы осмотрим самое сердце города Сочи и осуществим морскую прогулку по его акватории
Ежедневно с 12:30
Незабываемая прохлада водопадов в окрестностях Сочи
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
8 500
за 1-4 чел.
Незабываемая прохлада водопадов в окрестностях Сочи
Искупаться под струями Ажекских водопадов, отдохнуть в тени густого леса, напиться воды из холодного...
Ежедневно,время договорное
Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
Индивидуальная экскурсия
5
2
4 555
за 1-4 чел.
Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
Собрать коллекцию красивейших строений города и послушать их истории
В ритме Сочи! Красоты города и окрестностей
Индивидуальная экскурсия
4.8
66
6 500
за 1-4 чел.
В ритме Сочи! Красоты города и окрестностей
Главные достопримечательности Сочи, Ахунская башня, заброшенный ресторан и Олимпийский парк
Очарование старого Сочи: экскурсия по любимым местам местных жителей
Индивидуальная экскурсия
4.9
22
2 000
за 1-6 чел.
Очарование старого Сочи: экскурсия по любимым местам местных жителей
Сочи - самый популярный российский курорт
Вторник, четверг, суббота
Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
Индивидуальная экскурсия
9 000
за 1-4 чел.
Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
На этой экскурсии Вы узнаете об основных исторически значимых периодах и событиях в истории...
Ежедневно с 10:00 или по договоренности
Большая экскурсия из Сочи по «русской Швейцарии»
Индивидуальная экскурсия
5
69
11ч
10 000
за 1-7 чел.
Большая экскурсия из Сочи по «русской Швейцарии»
Красная поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк, горы, водопады и нарзанные источники за 1 день
День развлечений в окрестностях Сочи
Индивидуальная экскурсия
5
1
8 500
за 1-4 чел.
День развлечений в окрестностях Сочи
Увлекательное путешествие для взрослых и детей

Дмитрий С. проводит ещё 2 экскурсии

Путешествие в сердце «Красной Поляны»
800
за 1 чел.
Путешествие в сердце «Красной Поляны»
Из Сочи мы отправимся в курортный поселок, где в 2014 году проходили Олимпийские игры
Ежедневно в 10:00
Джипинг на сказочный каньон Псахо
1 900
за 1 чел.
Джипинг на сказочный каньон Псахо
Путешествие на внедорожниках к красивейшим каньонам Сочи! Вас ждут настоящее бездорожье, глубокие...
Ежедневно в 13:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
🇷🇺