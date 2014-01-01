Предлагаем Вам незабываемую экскурсию на квадроциклах по окрестностям Сочи. Вначале мы осуществляем трансфер к стартовой точке Квадро-туров. Там мы проводим инструктаж и проверяем свои силы на тестовом круге, инструктор должен удостовериться, что Вы в состоянии самостоятельно управлять квадроциклом. Дети до 18 лет едут с инструктором, который сидит за спиной, оставляя Вам лучшие впечатление!

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Сказочный лес

Протяжённость маршрута более 15 км. Маршрут проходит по лесным тропам, с пересечением горных рек, бродов, многократных спусков и подъёмов. Запланированы две остановки: первая - около 100 летнего дерева желаний, где у Вас есть шанс соприкоснуться с историей и загадать желание.

Вторая остановка — в ущелье, где стоят вечнозеленые деревья; из-за большой влажности они обрастаю мхом — очень красивое и захватывающее зрелище. Также Вы можете сделать там великолепные фотографии.

Общее время катания 1-1,5 часа. Можно взять с собой пассажира в квадроцикл бесплатно!

Характеристики квадроциклов:

Квадроциклы полноприводные.

Рабочий объем двигателя - 500 м3

Коробка передач – автомат