3 отзыва оставили туристы

Путешествие к живописным каскадам Из Сочи до Розы Хутор мы доберёмся на автобусе: по пути вы узнаете об истории 📖 города и о посёлке Красная Поляна. Далее пересядем на канатную дорогу «Эдельвейс» — и наверх к долгожданным водопадам. В это время я расскажу о курорте и недавно открывшемся природном парке 🌳, а вы полюбуетесь захватывающими дух видами.
Далее вы выберете — посетить все три маршрута или остановиться на одном, двух. Прогулка 👣 включает:
Малое кольцо, где, пройдя вдоль ручейка Диденко, вы доберётесь до первого водопада — «Менделя». Живыми декорациями к неспешной прогулке послужат густой хвойный лес и умиротворяющие звуки природы.
Среднее кольцо: здесь вы встретитесь с красивейшим и самым высоким из водопадов парка — «Чарой», а также прогуляетесь до «Червонного» — небольшого, но не менее живописного водопада.
Большое кольцо — самый продолжительный маршрут для выносливых путешественников. Но награда стоит длинного и тяжёлого подъёма: вы восхититесь 70-метровым бушующим водопадом «Золотой» и доберётесь до смотровой площадки.
После экскурсии 🧭 вы можете самостоятельно посетить Розу Пик — самую высокую смотровую точку курорта (2320 метров над уровнем моря).
Организационные детали
Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость: — 1 590 рублей/взрослый — 950 рублей (6-14 лет)/детский — детям до 5 лет — бесплатно
По желанию мы можем сходить на обед в ресторан «Берлога».
Пожалуйста, одевайтесь удобно.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Начало и место завершения
🚩 в центральном районе Сочи
Экскурсия проводится в среду и воскресенье в 09:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
В туризме более 15 лет. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку, Красной Поляне. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
Отличная экскурсия! Антон отличный гид, очень понравился! Интересно и с юмором Конечно, Роза хутор и водопады производят восхитительное впечатление! По экскурсии могу сказать, что все было четко и во время. На экскурсии успели посетить все, что хотели!
Алла
7 августа 2020
Водопады прекрасны! Понравилась открытая канатная дорога. Всё впечатление испортили огромные очереди на подъемники. Рассказ гида по сути являлся путевой информацией. Павел приводил интересные факты о Сочи, но тема экскурсии была другая. К сожалению, про сам парк и водопады не было сказано ни слова( По парку все гуляли без гида. Советую самостоятельно посетить этот чудесный парк.
Надежда
3 июля 2020
Спасибо большое за экскурсию. Все очень понравилось. Гид Павел большой молодец 👍 все рассказал, показал, не торопил, успели и посмотреть все и наделать кучу красивых фото. Рекомендую 🙌