3 отзыва оставили туристы

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Парк Менделиха: союз природы и человека

Три маршрута с красивейшими водопадами в окрестностях Красной Поляны

4.7
3 отзыва
Валентина
Валентина – экскурсионное агентство из Сочи
Место, где не успели побывать многочисленные группы туристов: парк 🌳 открылся летом 2017 года, но уже известен своими экологическими тропами и первозданными водопадами.

Во время путешествия по канатной дороге вы запечатлеете альпийские луга, пики гор ⛰️ и хвойные леса.

А наверху — восхититесь природными стихиями и буквально сольётесь с природой.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🏞Парки
  • 💧Водопады
  • 🐼Животный мир
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 800 ₽ за человека

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Парк Менделиха: союз природы и человека
Парк Менделиха: союз природы и человека

Что вас ожидает

Путешествие к живописным каскадам
Из Сочи до Розы Хутор мы доберёмся на автобусе: по пути вы узнаете об истории 📖 города и о посёлке Красная Поляна. Далее пересядем на канатную дорогу «Эдельвейс» — и наверх к долгожданным водопадам. В это время я расскажу о курорте и недавно открывшемся природном парке 🌳, а вы полюбуетесь захватывающими дух видами.

Далее вы выберете — посетить все три маршрута или остановиться на одном, двух. Прогулка 👣 включает:

  • Малое кольцо, где, пройдя вдоль ручейка Диденко, вы доберётесь до первого водопада — «Менделя». Живыми декорациями к неспешной прогулке послужат густой хвойный лес и умиротворяющие звуки природы.
  • Среднее кольцо: здесь вы встретитесь с красивейшим и самым высоким из водопадов парка — «Чарой», а также прогуляетесь до «Червонного» — небольшого, но не менее живописного водопада.
  • Большое кольцо — самый продолжительный маршрут для выносливых путешественников. Но награда стоит длинного и тяжёлого подъёма: вы восхититесь 70-метровым бушующим водопадом «Золотой» и доберётесь до смотровой площадки.

После экскурсии 🧭 вы можете самостоятельно посетить Розу Пик — самую высокую смотровую точку курорта (2320 метров над уровнем моря).

Организационные детали

  • Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость:
    — 1 590 рублей/взрослый
    — 950 рублей (6-14 лет)/детский
    — детям до 5 лет — бесплатно
  • По желанию мы можем сходить на обед в ресторан «Берлога».
  • Пожалуйста, одевайтесь удобно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Начало и место завершения
🚩 в центральном районе Сочи
Парк Менделиха: союз природы и человека
Парк Менделиха: союз природы и человека
Парк Менделиха: союз природы и человека
Парк Менделиха: союз природы и человека
Парк Менделиха: союз природы и человека
Парк Менделиха: союз природы и человека
Парк Менделиха: союз природы и человека
Парк Менделиха: союз природы и человека

Экскурсия проводится в среду и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Валентина
Валентина
В туризме более 15 лет. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку, Красной Поляне. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
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3 отзыва оставили туристы

23 августа 2020
Отличная экскурсия! Антон отличный гид, очень понравился! Интересно и с юмором Конечно, Роза хутор и водопады производят восхитительное впечатление! По экскурсии могу сказать, что все было четко и во время. На экскурсии успели посетить все, что хотели!
7 августа 2020
Водопады прекрасны! Понравилась открытая канатная дорога. Всё впечатление испортили огромные очереди на подъемники. Рассказ гида по сути являлся путевой информацией. Павел приводил интересные факты о Сочи, но тема экскурсии была другая. К сожалению, про сам парк и водопады не было сказано ни слова( По парку все гуляли без гида. Советую самостоятельно посетить этот чудесный парк.
3 июля 2020
Спасибо большое за экскурсию. Все очень понравилось. Гид Павел большой молодец 👍 все рассказал, показал, не торопил, успели и посмотреть все и наделать кучу красивых фото. Рекомендую 🙌

Валентина проводит ещё 6 экскурсий

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