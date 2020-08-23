3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Путешествие к живописным каскадам

Из Сочи до Розы Хутор мы доберёмся на автобусе: по пути вы узнаете об истории 📖 города и о посёлке Красная Поляна. Далее пересядем на канатную дорогу «Эдельвейс» — и наверх к долгожданным водопадам. В это время я расскажу о курорте и недавно открывшемся природном парке 🌳, а вы полюбуетесь захватывающими дух видами.

Далее вы выберете — посетить все три маршрута или остановиться на одном, двух. Прогулка 👣 включает:

Малое кольцо, где, пройдя вдоль ручейка Диденко, вы доберётесь до первого водопада — «Менделя». Живыми декорациями к неспешной прогулке послужат густой хвойный лес и умиротворяющие звуки природы.

Среднее кольцо: здесь вы встретитесь с красивейшим и самым высоким из водопадов парка — «Чарой», а также прогуляетесь до «Червонного» — небольшого, но не менее живописного водопада.

Большое кольцо — самый продолжительный маршрут для выносливых путешественников. Но награда стоит длинного и тяжёлого подъёма: вы восхититесь 70-метровым бушующим водопадом «Золотой» и доберётесь до смотровой площадки.

После экскурсии 🧭 вы можете самостоятельно посетить Розу Пик — самую высокую смотровую точку курорта (2320 метров над уровнем моря).

Организационные детали

Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость:

— 1 590 рублей/взрослый

— 950 рублей (6-14 лет)/детский

— детям до 5 лет — бесплатно