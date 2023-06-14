Повседневная жизнь дореволюционного Сочи: пешеходная экскурсия в мини-группе

Узнать про старинные «дома с привидениями» и события, происходившие за потайными дверьми

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Ответы на вопросы
Эта прогулка понравится тем, кто, подобно мне, любит заглядывать в окна старинных домов и представлять сюжеты, которые разыгрывались здесь при свете керосиновых ламп и под шум моря. Вы увидите виллы и дачи, построенные задолго до того, как Сочи стал курортом.

А я раскрою архитектурные и бытовые подробности тех лет и помогу соединить их в единую многоцветную мозаику.
Повседневная жизнь дореволюционного Сочи: пешеходная экскурсия в мини-группе
Повседневная жизнь дореволюционного Сочи: пешеходная экскурсия в мини-группе
Повседневная жизнь дореволюционного Сочи: пешеходная экскурсия в мини-группе
Повседневная жизнь дореволюционного Сочи: пешеходная экскурсия в мини-группе
Повседневная жизнь дореволюционного Сочи: пешеходная экскурсия в мини-группе
Повседневная жизнь дореволюционного Сочи: пешеходная экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Не сразу всё устроилось…

Эта прогулка родилась из восхищенного интереса теми людьми, которые на рубеже 19-20 вв. превращали бывшее военное укрепление среди малярийных болот в процветающий курорт. В группе до 8 человек вы погрузитесь в повседневную жизнь дореволюционного Сочи. Увидите дома первых жителей города. Представите, какую жизнь вели их обитатели за увитыми розами заборами и восхититесь их причудливыми биографиями.

Удивительное — рядом

Маршрут прогулки включает не только «открыточные» виды Сочи, но и чудом сохранившиеся островки провинциального курорта. И у каждого — своя история! Вы узнаете:

  • где находится «революционный» пансионат и на каких условиях его владельцы отказывали постояльцам в размещении;
  • как выглядит вилла «Вера», дача первого сочинского старосты, и как изменился её нынешней облик в сравнении с архивными кадрами немого кино;
  • где домашние хозяйки покупали непревзойдённое сливочное масло, швейцарский шоколад и устрицы;
  • как были устроены курортные лечебницы и какие болезни в начале 20 века лечили электричеством.

Для полного погружения в дореволюционный быт мы полистаем прессу тех лет, поиграем в старинные игры и познакомимся с рецептами любимых блюд завсегдатаев сочинских ресторанов.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Прогулка рассчитана на взрослых, но будет интересна и увлечённым подросткам

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с Летним театром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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