Эта прогулка понравится тем, кто, подобно мне, любит заглядывать в окна старинных домов и представлять сюжеты, которые разыгрывались здесь при свете керосиновых ламп и под шум моря. Вы увидите виллы и дачи, построенные задолго до того, как Сочи стал курортом. А я раскрою архитектурные и бытовые подробности тех лет и помогу соединить их в единую многоцветную мозаику.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Не сразу всё устроилось…

Эта прогулка родилась из восхищенного интереса теми людьми, которые на рубеже 19-20 вв. превращали бывшее военное укрепление среди малярийных болот в процветающий курорт. В группе до 8 человек вы погрузитесь в повседневную жизнь дореволюционного Сочи. Увидите дома первых жителей города. Представите, какую жизнь вели их обитатели за увитыми розами заборами и восхититесь их причудливыми биографиями.

Удивительное — рядом

Маршрут прогулки включает не только «открыточные» виды Сочи, но и чудом сохранившиеся островки провинциального курорта. И у каждого — своя история! Вы узнаете:

где находится «революционный» пансионат и на каких условиях его владельцы отказывали постояльцам в размещении;

как выглядит вилла «Вера», дача первого сочинского старосты, и как изменился её нынешней облик в сравнении с архивными кадрами немого кино;

где домашние хозяйки покупали непревзойдённое сливочное масло, швейцарский шоколад и устрицы;

как были устроены курортные лечебницы и какие болезни в начале 20 века лечили электричеством.

Для полного погружения в дореволюционный быт мы полистаем прессу тех лет, поиграем в старинные игры и познакомимся с рецептами любимых блюд завсегдатаев сочинских ресторанов.

Организационные детали