Узнать про старинные «дома с привидениями» и события, происходившие за потайными дверьми
Эта прогулка понравится тем, кто, подобно мне, любит заглядывать в окна старинных домов и представлять сюжеты, которые разыгрывались здесь при свете керосиновых ламп и под шум моря. Вы увидите виллы и дачи, построенные задолго до того, как Сочи стал курортом.
А я раскрою архитектурные и бытовые подробности тех лет и помогу соединить их в единую многоцветную мозаику.
А я раскрою архитектурные и бытовые подробности тех лет и помогу соединить их в единую многоцветную мозаику.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Не сразу всё устроилось…
Эта прогулка родилась из восхищенного интереса теми людьми, которые на рубеже 19-20 вв. превращали бывшее военное укрепление среди малярийных болот в процветающий курорт. В группе до 8 человек вы погрузитесь в повседневную жизнь дореволюционного Сочи. Увидите дома первых жителей города. Представите, какую жизнь вели их обитатели за увитыми розами заборами и восхититесь их причудливыми биографиями.
Удивительное — рядом
Маршрут прогулки включает не только «открыточные» виды Сочи, но и чудом сохранившиеся островки провинциального курорта. И у каждого — своя история! Вы узнаете:
- где находится «революционный» пансионат и на каких условиях его владельцы отказывали постояльцам в размещении;
- как выглядит вилла «Вера», дача первого сочинского старосты, и как изменился её нынешней облик в сравнении с архивными кадрами немого кино;
- где домашние хозяйки покупали непревзойдённое сливочное масло, швейцарский шоколад и устрицы;
- как были устроены курортные лечебницы и какие болезни в начале 20 века лечили электричеством.
Для полного погружения в дореволюционный быт мы полистаем прессу тех лет, поиграем в старинные игры и познакомимся с рецептами любимых блюд завсегдатаев сочинских ресторанов.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Прогулка рассчитана на взрослых, но будет интересна и увлечённым подросткам
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с Летним театром
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 276 туристов
Меня зовут Ирина. Я переехала в Сочи в октябре 2009 года. Город был по уши в стройке, дороги замерли в чудовищных пробках, а в первую же неделю у меня украли кошелек. Оглушительно благоухал османтус, и море переливалось под солнцем. Это была любовь с первого взгляда. Я убеждена, что город открывает свои лучшие стороны тем, кто смотрит на него влюбленными глазами. Пойдемте погуляем!Задать вопрос
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