Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Прогулка по центру Сочи

Увидеть знаковые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии

Ирина
Ирина – Гид из Сочи
Вы пройдете по цветущим улицам и бульварам, рассмотрите «визитные карточки» Сочи и насладитесь его чарующими панорамами.

А также погрузитесь в богатое прошлое города и услышите, чем он живет и дышит сегодня: какие события в нем происходят и в чем специфика местной культуры, кухни 🥧 и менталитета.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 700 ₽ за экскурсию

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Прогулка по центру Сочи
Прогулка по центру Сочи

Что вас ожидает

Символы города
Вы увидите «ворота в Сочи» — знаменитый железнодорожный вокзал — и пройдете по живописной пешеходной улице Навагинская, которую называют местным Арбатом. А также погуляете по Морскому порту, посмотрите на первый сочинский маяк и отыщете скульптуры, посвященные героям легендарной комедии «Бриллиантовая рука». Кроме того, заглянете в форт Александрия, ведущий свою историю 📖 с 19 века.

Все краски Сочи
Сочи — небольшой, но богатый на достопримечательности 🏛️ город 🏙️. Вы увидите храм Архангела Михаила, покровителя Сочи, оцените здания художественного музея и знаменитого концертного зала «Фестивальный» и услышите о культурной жизни курорта. В завершение погуляете по Приморской набережной, рассмотрите памятник «Якорь и пушка» и отдохнете в тени деревьев на площади Искусств.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Прогулка по центру Сочи
Прогулка по центру Сочи
Прогулка по центру Сочи
Прогулка по центру Сочи
Прогулка по центру Сочи
Прогулка по центру Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, я провожу экскурсии уже 8 лет. Очень люблю путешествовать, исследовать мир и делиться своими впечатлениями. С радостью покажу вам самые интересные места Сочи и познакомлю вас с местными традициями, историей и культурой.
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