Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Символы города

Вы увидите «ворота в Сочи» — знаменитый железнодорожный вокзал — и пройдете по живописной пешеходной улице Навагинская, которую называют местным Арбатом. А также погуляете по Морскому порту, посмотрите на первый сочинский маяк и отыщете скульптуры, посвященные героям легендарной комедии «Бриллиантовая рука». Кроме того, заглянете в форт Александрия, ведущий свою историю 📖 с 19 века.

Все краски Сочи

Сочи — небольшой, но богатый на достопримечательности 🏛️ город 🏙️. Вы увидите храм Архангела Михаила, покровителя Сочи, оцените здания художественного музея и знаменитого концертного зала «Фестивальный» и услышите о культурной жизни курорта. В завершение погуляете по Приморской набережной, рассмотрите памятник «Якорь и пушка» и отдохнете в тени деревьев на площади Искусств.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.