Серафима проводит ещё 1 экскурсию

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Сап-тур на озеро Рица — круглый год

Взглянуть на Абхазию с неожиданного ракурса в дружеской поездке из Сочи

Серафима
Серафима – представитель из Сочи
Озеро Рица еще привлекательнее, когда вы не просто любуетесь им со стороны, а бороздите водную гладь.

Так оно кажется необъятным! Мы предлагаем покататься на сап-борде — стоя на доске и управляя веслом.

Плавать вы будете с инструктором на противоположной стороне от главного входа в заповедник, поэтому комфорт и единение с природой обеспечены.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 6 000 ₽ за человека

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Сап-тур на озеро Рица — круглый год
Сап-тур на озеро Рица — круглый год

Что вас ожидает

Активное приключение в дружной компании
Наш гид-инструктор в первую очередь научит вас «общаться» с сап-бордом: как правильно вставать на доску, держать весло и не терять равновесие. Сап-бординг, придуманный на Гавайях, подойдет почти всем — с нами катаются активные путешественники от 6 лет; как поклонники сапов, так и новички. В мини-группе до 7 человек прогулки проходят легко, дружно и весело!

Рица и другие красоты Абхазии
По пути к озеру мы остановимся в живописных локациях Страны души. Вы сделаете фото у каменных стен Юпшарского каньона и пройдете по колоритному деревянному мосту через горную реку. А после вас ждет катание на сап-бордах по озеру Рица, окруженному лесистыми горами, и небольшой перекус на берегу.

Тайминг

8:00 — встречаемся на границе
8:30 — выезд; по пути остановки в Юпшарском каньоне и на мосту
10:30 — приезжаем на озеро Рица
11:00 — 16:00 — время на озере (катание, фотосессия 📷, сытный перекус с чаем)
16:30 — выезд обратно; по пути заезжаем поесть в кафе
Около 18:00 — приезжаем на границу

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой запасную одежду на случай, если что-то намочите. В холодное время года одевайтесь очень тепло (куртка, штаны, шапка).

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено:
    — аренда оборудования (сап, гермо-чехол для телефона)
    — трансфер от границы России и Абхазии (либо из Сочи или Адлера по договоренности) и обратно
    — пропуск в заповедник
    — сытный перекус с горячим чаем у озера
  • Питание в кафе на обратном пути по желанию и оплачивается отдельно
Начало и место завершения
🚩 на границе с Абхазией
Сап-тур на озеро Рица — круглый год
Сап-тур на озеро Рица — круглый год
Сап-тур на озеро Рица — круглый год
Сап-тур на озеро Рица — круглый год
Сап-тур на озеро Рица — круглый год
Сап-тур на озеро Рица — круглый год
Сап-тур на озеро Рица — круглый год
Сап-тур на озеро Рица — круглый год
Сап-тур на озеро Рица — круглый год
Сап-тур на озеро Рица — круглый год
Сап-тур на озеро Рица — круглый год
Сап-тур на озеро Рица — круглый год

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Серафима
Серафима
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется, то смело выбирайте нас! Первое и самое важное для нас в любой поездке — это компания! Мы позитивные ребята, всегда открыты к общению и любим таких же весёлых и отзывчивых. Мы набираем небольшие группы и по-настоящему проникаемся к каждому. Много общаемся и узнаем друг друга. Второй по важности фактор — это маршрут и выбор мест для посещения. Здесь наш основополагающий критерий — уединенность места. Мы не любим попсовые места, где ходят толпы туристов и стоят в очередь на фотографию с уже подготовленного ракурса. Ну и последнее. В каждый тур мы вкладываем душу) Нам неинтересно просто возить людей и загонять их в автобус в конкретно обозначенное время. Наши путешествия — это не работа, это любимое дело!
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Серафима проводит ещё 1 экскурсию

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