Серафима проводит ещё 1 экскурсию

Активное приключение в дружной компании
Наш гид-инструктор в первую очередь научит вас «общаться» с сап-бордом: как правильно вставать на доску, держать весло и не терять равновесие. Сап-бординг, придуманный на Гавайях, подойдет почти всем — с нами катаются активные путешественники от 6 лет; как поклонники сапов, так и новички. В мини-группе до 7 человек прогулки проходят легко, дружно и весело!
Рица и другие красоты Абхазии
По пути к озеру мы остановимся в живописных локациях Страны души. Вы сделаете фото у каменных стен Юпшарского каньона и пройдете по колоритному деревянному мосту через горную реку. А после вас ждет катание на сап-бордах по озеру Рица, окруженному лесистыми горами, и небольшой перекус на берегу.
8:00 — встречаемся на границе
8:30 — выезд; по пути остановки в Юпшарском каньоне и на мосту
10:30 — приезжаем на озеро Рица
11:00 — 16:00 — время на озере (катание, фотосессия 📷, сытный перекус с чаем)
16:30 — выезд обратно; по пути заезжаем поесть в кафе
Около 18:00 — приезжаем на границу
Обязательно возьмите с собой запасную одежду на случай, если что-то намочите. В холодное время года одевайтесь очень тепло (куртка, штаны, шапка).
Что входит в стоимость, а что — нет