Серафима проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Активное приключение в дружной компании

Наш гид-инструктор в первую очередь научит вас «общаться» с сап-бордом: как правильно вставать на доску, держать весло и не терять равновесие. Сап-бординг, придуманный на Гавайях, подойдет почти всем — с нами катаются активные путешественники от 6 лет; как поклонники сапов, так и новички. В мини-группе до 7 человек прогулки проходят легко, дружно и весело!

Рица и другие красоты Абхазии

По пути к озеру мы остановимся в живописных локациях Страны души. Вы сделаете фото у каменных стен Юпшарского каньона и пройдете по колоритному деревянному мосту через горную реку. А после вас ждет катание на сап-бордах по озеру Рица, окруженному лесистыми горами, и небольшой перекус на берегу.

Тайминг

8:00 — встречаемся на границе

8:30 — выезд; по пути остановки в Юпшарском каньоне и на мосту

10:30 — приезжаем на озеро Рица

11:00 — 16:00 — время на озере (катание, фотосессия 📷, сытный перекус с чаем)

16:30 — выезд обратно; по пути заезжаем поесть в кафе

Около 18:00 — приезжаем на границу

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой запасную одежду на случай, если что-то намочите. В холодное время года одевайтесь очень тепло (куртка, штаны, шапка).

Что входит в стоимость, а что — нет