Окрестности Сочи — это перекресток стихий, здесь не нужно выбирать что-то одно. Вы отправитесь в путешествие по четырем природным элементам: к воде и рыбкам — на Форелевое хозяйство, к огню — в мастерскую стеклодувов, в Ахтырскую пещеру — ближе к земле и в Скайпарк — самое воздушное место в округе. Эта экскурсия подходит всем знакам зодиака!

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Описание

Что вас ожидает

Стихия воды. Мы посетим Форелевое хозяйство Сочи — самое крупное форелеводческое предприятие в Европе. Вы узнаете, как появляется на свет и растет форель, а также сможете покормить эту царскую рыбку. Если проголодаетесь, то в дегустационном зале можно отведать рыбные блюда.

Стихия огня. На очереди — огненное шоу стеклодувов. Мастер при вас сделает изящное изделие и расскажет о технологическом процессе. Самые любознательные могут поучаствовать в мастер-классе — под руководством опытного стеклодува изготовить на газовой горелке свой артефакт.

Стихия земли. Далее вас ждет Ахштырская пещера — место обитания древнего человека. Вы погрузитесь в быт неандертальцев и кроманьонцев и, возможно, встретите под сводами пещеры не только наскальные рисунки, но и летучую мышку (чаще всего они обитают в пещере зимой).

Стихия воздуха. А вот и кульминация нашей программы — Скайпарк! Вы прогуляетесь над пропастью Ахштырского каньона по эффектному подвесному мосту и при желании прокатитесь с ветерком на зиплайне или пощекочете нервы (себе и окружающим), прыгнув в пустоту с высоты 209 м на эластичном канате.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберем вас из вашего отеля в Адлере или в пгт. Сириус и отвезем обратно после экскурсии

Экскурсия может быть проведена для группы до 18 человек без изменения стоимости

Мы передвигаемся на арендованном транспорте (оплачивается дополнительно)

Мастер-класс в мастерской стеклодува подходит для детей от 10 лет. Рекомендуем записываться заранее.

Аренда транспорта

Для 1-3 человек — 2500 руб., минивэн для группы до 6 человек — 7600 руб.

Экскурсию можно начать и закончить в Сочи. Стоимость транспорта в этом случае: для 1-3 человек — 4500 руб., минивэн для группы до 6 человек — 11600 руб.

Также экскурсию можно начать и закончить в Красной Поляне. Стоимость транспорта в этом случае: для 1-3 человек — 5500 руб., минивэн для группы до 6 человек — 13600 руб.

Микроавтобус для группы до 18 человек — цена по запросу

Входные билеты