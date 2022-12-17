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Описание
Что вас ожидает
Стихия воды. Мы посетим Форелевое хозяйство Сочи — самое крупное форелеводческое предприятие в Европе. Вы узнаете, как появляется на свет и растет форель, а также сможете покормить эту царскую рыбку. Если проголодаетесь, то в дегустационном зале можно отведать рыбные блюда.
Стихия огня. На очереди — огненное шоу стеклодувов. Мастер при вас сделает изящное изделие и расскажет о технологическом процессе. Самые любознательные могут поучаствовать в мастер-классе — под руководством опытного стеклодува изготовить на газовой горелке свой артефакт.
Стихия земли. Далее вас ждет Ахштырская пещера — место обитания древнего человека. Вы погрузитесь в быт неандертальцев и кроманьонцев и, возможно, встретите под сводами пещеры не только наскальные рисунки, но и летучую мышку (чаще всего они обитают в пещере зимой).
Стихия воздуха. А вот и кульминация нашей программы — Скайпарк! Вы прогуляетесь над пропастью Ахштырского каньона по эффектному подвесному мосту и при желании прокатитесь с ветерком на зиплайне или пощекочете нервы (себе и окружающим), прыгнув в пустоту с высоты 209 м на эластичном канате.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Мы заберем вас из вашего отеля в Адлере или в пгт. Сириус и отвезем обратно после экскурсии
Экскурсия может быть проведена для группы до 18 человек без изменения стоимости
Мы передвигаемся на арендованном транспорте (оплачивается дополнительно)
Мастер-класс в мастерской стеклодува подходит для детей от 10 лет. Рекомендуем записываться заранее.
Аренда транспорта
Для 1-3 человек — 2500 руб., минивэн для группы до 6 человек — 7600 руб.
Экскурсию можно начать и закончить в Сочи. Стоимость транспорта в этом случае: для 1-3 человек — 4500 руб., минивэн для группы до 6 человек — 11600 руб.
Также экскурсию можно начать и закончить в Красной Поляне. Стоимость транспорта в этом случае: для 1-3 человек — 5500 руб., минивэн для группы до 6 человек — 13600 руб.
Микроавтобус для группы до 18 человек — цена по запросу
Входные билеты
Форелевое хозяйство: взрослые — 300 руб. /чел., дети 7-14 лет — 250 руб. /чел., дети до 6 лет — бесплатно
Шоу стеклодувов: 400 руб. /чел., мастер-класс 500 руб. /чел.
Ахштырская пещера: 300 руб. /чел.
Скайпарк: от 1900 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля в Адлере или пгт. Сиириус
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Сочи
Провели 2241 экскурсию для 2309 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну или Краснодар. Каждый наш инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии, который ориентируется на местности и имеет спортивный разряд, красочно расскажет вам о том, что увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.