Сочи четырех стихий

Спуститься в Ахштырскую пещеру, обрести крылья в Скайпарке, понаблюдать за рыбками и огнем

Окрестности Сочи — это перекресток стихий, здесь не нужно выбирать что-то одно.

Вы отправитесь в путешествие по четырем природным элементам: к воде и рыбкам — на Форелевое хозяйство, к огню — в мастерскую стеклодувов, в Ахтырскую пещеру — ближе к земле и в Скайпарк — самое воздушное место в округе. Эта экскурсия подходит всем знакам зодиака!
Сочи четырех стихий
Сочи четырех стихий
Сочи четырех стихий
Сочи четырех стихий
Сочи четырех стихий
Сочи четырех стихий
Сочи четырех стихий
Сочи четырех стихий
Сочи четырех стихий
Сочи четырех стихий
Сочи четырех стихий
Сочи четырех стихий
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Описание

Что вас ожидает

Стихия воды. Мы посетим Форелевое хозяйство Сочи — самое крупное форелеводческое предприятие в Европе. Вы узнаете, как появляется на свет и растет форель, а также сможете покормить эту царскую рыбку. Если проголодаетесь, то в дегустационном зале можно отведать рыбные блюда.

Стихия огня. На очереди — огненное шоу стеклодувов. Мастер при вас сделает изящное изделие и расскажет о технологическом процессе. Самые любознательные могут поучаствовать в мастер-классе — под руководством опытного стеклодува изготовить на газовой горелке свой артефакт.

Стихия земли. Далее вас ждет Ахштырская пещера — место обитания древнего человека. Вы погрузитесь в быт неандертальцев и кроманьонцев и, возможно, встретите под сводами пещеры не только наскальные рисунки, но и летучую мышку (чаще всего они обитают в пещере зимой).

Стихия воздуха. А вот и кульминация нашей программы — Скайпарк! Вы прогуляетесь над пропастью Ахштырского каньона по эффектному подвесному мосту и при желании прокатитесь с ветерком на зиплайне или пощекочете нервы (себе и окружающим), прыгнув в пустоту с высоты 209 м на эластичном канате.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберем вас из вашего отеля в Адлере или в пгт. Сириус и отвезем обратно после экскурсии
  • Экскурсия может быть проведена для группы до 18 человек без изменения стоимости
  • Мы передвигаемся на арендованном транспорте (оплачивается дополнительно)
  • Мастер-класс в мастерской стеклодува подходит для детей от 10 лет. Рекомендуем записываться заранее.

Аренда транспорта

  • Для 1-3 человек — 2500 руб., минивэн для группы до 6 человек — 7600 руб.
  • Экскурсию можно начать и закончить в Сочи. Стоимость транспорта в этом случае: для 1-3 человек — 4500 руб., минивэн для группы до 6 человек — 11600 руб.
  • Также экскурсию можно начать и закончить в Красной Поляне. Стоимость транспорта в этом случае: для 1-3 человек — 5500 руб., минивэн для группы до 6 человек — 13600 руб.
  • Микроавтобус для группы до 18 человек — цена по запросу

Входные билеты

  • Форелевое хозяйство: взрослые — 300 руб. /чел., дети 7-14 лет — 250 руб. /чел., дети до 6 лет — бесплатно
  • Шоу стеклодувов: 400 руб. /чел., мастер-класс 500 руб. /чел.
  • Ахштырская пещера: 300 руб. /чел.
  • Скайпарк: от 1900 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Адлере или пгт. Сиириус
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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