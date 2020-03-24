Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе

Природно-этнографическая экскурсия: красавица Шахе, чайная плантация и джипинг по реке

4.8
8 отзывов
Сергей
Сергей – Гид из Сочи
Шахе, что значит «Уносящая лошадей», берет начало на вершине горы ⛰️ и стремительно бежит по живописной долине к Черному морю.

Вы проедете по разным частям русла, посетите «чайное» селение Солох-Аул, увидите тюльпановое дерево 🌲 и искупаетесь в сочинских водопадах.

А адыгейский сыр и традиционный шашлык дополнят поездку гастрономическими впечатлениями.
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.

Экскурсия

10 400 ₽ за экскурсию

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«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе

Что вас ожидает

Чаепитие с видом на реку
Из поселка Дагомыс извилистая дорога приведет вас к высокогорному селению Солох-Аул, где была заложена первая в России чайная плантация. На смотровой площадке мы насладимся видом на ущелье реки, а после заглянем в дом-музей 🖼 основателя плантации. Экскурсовод расскажет об истории 📖 российского чая, тонкостях его выращивания и сбора, после чего вас ждет чаепитие с русскими блинами и горным ⛰️ медом. Неподалеку от усадьбы стоит мужской монастырь «Крестовая пустынь», задуманный по подобию афонских. При желании вы зайдете внутрь и наберете воды из святого источника целителя Пантелеймона. А на обратном пути в сторону Дагомыса можете освежиться в природных джакузи — «озерах любви» Сочинского национального парка.

Заряд энергии
В поселке Головинка мы увидим устье реки Шахе, рядом с которым уже более двухсот лет растет лириодендрон тюльпаноносный. Прикоснувшись к исполину и получив заряд здоровья, молодости и долголетия, мы отправимся в горный аул Большой Кичмай. Вы побываете на настоящей адыгской сыроварне, где мастера раскроют секреты приготовления знаменитого сыра и дадут продегустировать его сорта.

Джип-рафтинг 🚣‍
В поселке мы пересядем на армейский ГАЗ-66 и помчимся прямо по руслу реки Шахе к каскаду из 33 водопадов, овеянному местными легендами. Вы сможете искупаться в любой из чистейших лагун, а я расскажу об ауле и коренных жителях адыгах. После купания у вас будет время насладиться традиционным шашлыком, форелью и попробовать национальные чебуреки.

Организационные детали

  • Начало экскурсии 🧭 из центра Сочи или поселка Дагомыс (включено в стоимость)
  • Экскурсия ⛳ проводится на комфортном 8-местном минивэне с кондиционером

Дополнительные расходы

  • билет 🎫 в Сочинский национальный парк 🌳 — 200 рублей (дети до 10 лет проходят бесплатно)
  • музей 🖼 И. А. Кошмана и чаепитие — 500 рублей взрослый и 350 рублей дети до 12 лет (если вы берете для них порцию блинов)
  • перевоз на вездеходах — 3 000 рублей за машину (6 мест), 4 000 рублей за машину (8 мест) или 500 рублей за место
  • обед
🚩 Начало и место завершения: — ваш отель, санаторий, гостевой дом
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Опытный профессиональный экскурсовод, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002 года. Люблю свой край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex, 8 пассажирских мест.
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8 реальных отзывов от туристов

Э
24 мар 2020
Сергей очень интересный рассказчик. Любая дорога с ним становится не заметной. Рекомендую. .
Л
10 сен 2019
Вчера с мужем были на экскурсии "Сочинский марафон"-чудеса долины реки Шахе. Экскурсия очень интересная и познавательная. Наш гид, Сергей, оказался замечательным и эрудированным рассказчиком. Мы узнали много нового об адыгах, их нравах, обычаях, укладе жизни. У Сергея, как у коренного жителя этого края, просто феноменальное знание исторического материала. Столько легенд, сказаний переплетаются с историей этих мест. Побывали на чайной плантации. Узнали как попал к нам чай, как его выращивают и как получается такой вкусный и полезный напиток. Нас угостили чаем с блинчиками. Чай очень необычный и вкусный. Затем, мы добрались к реке Шахе. Пересели на военный УАЗ и "понеслись" по реке по ухабам, кочкам с брызгами и веселым настроением! Дух захватывало от эмоций и впечатлений! Водитель у нас был очень опытный и надежный. В заповеднике подышали горным воздухом, насладились уникальной природой, искупались в лагуне. На обратном пути Сергей по нашей просьбе завёз нас к настоящему знатоку мёда в этих краях. Узнали все о местном мёде, закупили несколько баночек домой. Пока Сергей вёз нас в отель всю дорогу болтали обо всем на свете. Как-будто старинные друзья. Экскурсия получилась очень впечатлительной, эмоциональной и познавательной. Сергей внимательный и предупредительный человек. Всегда спрашивал комфортно ли нам, удобно ли. Замечательный день провели! Спасибо вам, Сергей, большое!
И
5 сен 2019
Повелась на отзывы, ожидала чего-то необыкновенного)). Поначалу всё было неплохо. Чайная плантация, Крестовая пустынь, долина реки Шахе - красивые места. Гид рассказал обо всем в полной мере. Лирадендрон тюльпаноносный тоже впечатлил. Вторая половина экскурсии разочаровала. Ожидая "Джипинг по руслу реки Шахе", рассчитывали мы на места в ГАЗ- 66 за 400 руб. с человека. Гид стал пристраивать нас к какой-то группе, потом стал громко возмущаться, что ему придется ждать всех туристов, и что ему никто почасовую оплату не платит на Трипстер. Мы сжалились над ним и взяли за 3 тыс. руб. отдельное авто! Это был старый прогнивший УАЗ, на котором стояла реклама. Вот тут и был весь "кайф" ! Он всего один раз заглох. .. Без ремней безопасности мы старались не выпрыгнуть, держась за обмотанные изолентой каркасы, а со мной был ребенок! Как я завидовала мимо проезжающим группам на ГАЗ -66 с брызгами и визгами, которых по возвращению ждало Кавказское застолье! Кстати традиционный шашлык и форель заявленный в экскурсии нам даже не предложили почему-то. Отдельно хочу предупредить туристов об опасности посещения 33 водопадов- тропы скользкие из полупрогнивших досок, будьте осторожны! В следующий раз буду брать групповую экскурсию.
Сергей
Ответ гида:Мне очень жаль, что эта замечательная экскурсия, вызывающая обычно восторг у всех ее посетивших туристов, в том числе и с детьми, младшими по возрасту относительного вашего ребенка, что подчеркивается только положительными отзывами, вызвала у вас негативное отношение. Если вы помните, я привез вас в отель в Адлере около 21 часа, а экскурсия началась в 10 утра, то есть продолжалась 11 часов вместо заявленных 9-ти. И заметьте, за эти часы с вас не было дополнительно взята оплата. Группа, к которой по вашему выражению я вас "пристроить" хотел отправлялась к водопадам из расчета возвращения обратно к Кавказскому застолью, то есть к 20 часам, что никак не входило в планы нашей экскурсии. Никаких громких возмущений с моей стороны не было, зачем преувеличивать, вам дана была альтернатива, либо отдельный УАЗ, либо общий ГАЗ -66, но группу нужно было бы ждать два с лишним часа, вы сами предложили взять УАЗ. А преподнесли этот момент, как жалость надо мной. Кавказское застолье - это другая экскурсия, с концертом и шоу, программа идет с 20 до 22 часов. УАЗ, про который вы пишите обслуживал всех туристов, написавших до вас отзывы, в том числе и иностранцев, но только вам он показался старым и убогим, кстати, ремни безопасности на машинах этого класса не предусмотрены. Понятно, что традиционный шашлык и форель уж никак не могут быть включены в стоимость экскурсии, никогда и ни у кого даже не возникал до вас такой вопрос. Они вам были предложены, как обычно, за отдельную плату, но вы сами решили обойтись двумя чебуреками на троих. Никакой опасности посещение 33 водопадов не вызывает, нет там никаких полупрогнивших досок, это самый популярный маршрут Сочи, который ежедневно посещают сотни туристов, и никто и никогда по этому поводу не возмущался, уж поверьте мне, гиду, который работает не только с индивидуальными туристами, но и возит огромные группы по 40-50 человек. Да, и дерево, о котором вы пишите, правильно называется ЛИРИОДЕНДРОН. Удачи на будущее в выборе групповых экскурсий!
О
22 авг 2019
16 августа мы, двое взрослых и дочка 6 лет провели переполненный впечатлениями день с гидом Сергеем в экскурсии “Сочинский марафон”-чудеса долины реки Шахе. Насладились красотами природы и свежевшего воздуха, поели вкусных блинчиков с медом (и конечно же прикупили такой мед домой, а как же иначе: у него и вкус и послевкусие просто невероятные). а форель, боже как она вкусна, приготовленная на углях, с пылу с жару. поснимались в национальной одежде адыгов, набирались жизненного заряда от двухсотлетнего древа невероятных объемов. насладились красотами водопадов предварительно добравшись до них на джипе почти вплавь по речке. можно сказать что мы умудрились в один день объять необъятное, ведь помимо впитывания колорита цветов, вкуса и запаха было и духовное обогащение, благодаря нашему гиду Сергею. Гид с большой буквы: начитанный, интересный, образованный человек, способный преподнести историческую информацию как художественный роман. И конечно же огромное спасибо Сергею за способность быть столь терпеливым, наша поездка никак не вместилась в те часы что были оговорены с начала. И еще очень важное на заметку: машина большая, чистая, очень удобная. ребенок на обратном пути успел выспаться на раскладывающихся креслах. Это был самый удачный день в нашем путешествии, его можно назвать одной фразой - объять необъятное!!!!!
Л
21 авг 2019
Интересный маршрут. Понимаю, что если смотреть все это в составе группы 40 человек, то удовольствия не получишь. Сергей много и интересно рассказывал обо всем что мы увидели и не только. Особенно чувствовался контраст с ребятами на чайной плантации и сыроварне, которые просто бубнят информацию. Принимающая сторона на джипах большие молодцы!!! При всём экстриме мы чувствовали себя в безопасности. Эта поездка действительно уникальна! Советую всем. Можно было бы поискать более интересное и колоритное место для обеда. Но в целом все супер. Усталые и довольные были благополучно возвращены гидом в отель. Спасибо за рекомендации ресторанов и полезные контакты. Если в Сочи, то только с Сергеем!
O
19 авг 2019
Всей нашей семье, включая четырёхлетнюю дочку, очень понравилась экскурсия, которую проводил гид-экскурсовод Сергей. Человек своего дела с большой буквы! Экскурсия была хорошо спланирована от начала и до конца. Мы получили много интересной и полезной информации касательно тех мест которые мы проезжали и посетили во время экскурсии на комфортабельном минибусе. Сергей отвечал на абсолютно все наши вопросы по теме и не по теме😊. Так как мы любим путешествовать, то имеем определённый опыт общения с разными экскурсоводами. В случае с Сергеем мы не ощутили экскурсовода, который рассказывает сугубо исторические факты и сухую информацию. Было ощущение, что Сергей наш старый приятель к которому мы приехали в гости и он нас возит по местам, которые сам любит и, соответственно, знает о них очень много. Так что мы получили море эмоций от величественных Кавказских гор, прекрасной реки Шахе, водопадов, чайной плантации, гастрономических изысков, джиппинга-экстрима. 😊 Уставшие, но очень довольные, мы вернулись в отель с мыслью о том как прекрасно, и на одном дыхании, прошёл наш день. 😊 Сергей, спасибо огромное ещё раз!👌👍😊
В
19 июн 2019
Мы с сыновьями-подростками выбрали данную экскурсию, так как на фоне большого количества подобных предложений маршрут этой экскурсии показался нам наиболее насыщенным и разнообразным. И мы не ошиблись! Как опытные путешественники, много чего повидавшие, можем уверенно утверждать, что данная экскурсия оказалась одной из самых интересных и многогранных. Гиду удалось "увязать" в одной экскурсии и этнографический, и исторический, и гастрономический, а также эмоциональный аспекты. Мы очень много узнали об истории данного края, обычаях коренных народов, особенностях названий мест и гастрономических пристрастиях местного населения. Очень грамотно был составлен маршрут, что особенно важно при длительной поездке с детьми. Исторические экскурсы чередовались с дегустациями и купанием в источниках и водопадах, а автомобильные поездки с пешими активностями. Комфортабельный и чистый микроавтобус позволил очень удобно и комфортно нам разместиться. И под конец экскурсии наступил апогей - полный взрыв эмоций, как взрослых, так и детей, от поездки по руслу реки на джипе! Такие моменты радости, замирания и восторга остаются в памяти на всю жизнь! И несколько слов о самом гиде Сергее: это очень ответственный и пунктуальный человек, при этом обладающий поистине энциклопедическими знаниями об истории родного края. Он не только детально и точно мог ответить на любые наши вопросы, но и цитировал отрывки стихотворений и литературных произведений, которые ярко дополняли его рассказы. Он открыл для нас много малоизвестных фактов и страниц из истории данного края. Также хочется отметить его искреннее отношение к своему делу - он никогда не торопил нас, терпеливо ждал, пока дети наслаждались купанием или едой, очень живо и активно реагировал на наши вопросы, учел все наши просьбы и пожелания. Спасибо огромное, Сергей, за Ваш профессионализм! С большим уважением к Вам и Вашему делу, Галина и Вадим.
О
17 июн 2019
Выбрали эту экскурсию, т. к. хотелось посмотреть что то неизбитое, побольше узнать о природе и истории Сочи. Все очень понравилось. Гид Сергей, очень пунктуальный и вежливый, совершенно свободно подстроился под наши пожелания, рассказал очень много интересного простым и понятным языком. Особенно хочется отметить машину- большая, удобная, комфортная, с отлично работаюшим кондиционером, что немаловажно в жаркую погоду. Сам маршрут был очень красочным, фото получились просто сказочные!!! Огромное спасибо Сергею!!

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Сергей проводит ещё 6 экскурсий

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