Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Повелась на отзывы, ожидала чего-то необыкновенного)). Поначалу всё было неплохо. Чайная плантация, Крестовая пустынь, долина реки Шахе - красивые места. Гид рассказал обо всем в полной мере. Лирадендрон тюльпаноносный тоже впечатлил. Вторая половина экскурсии разочаровала. Ожидая "Джипинг по руслу реки Шахе", рассчитывали мы на места в ГАЗ- 66 за 400 руб. с человека. Гид стал пристраивать нас к какой-то группе, потом стал громко возмущаться, что ему придется ждать всех туристов, и что ему никто почасовую оплату не платит на Трипстер. Мы сжалились над ним и взяли за 3 тыс. руб. отдельное авто! Это был старый прогнивший УАЗ, на котором стояла реклама. Вот тут и был весь "кайф" ! Он всего один раз заглох. .. Без ремней безопасности мы старались не выпрыгнуть, держась за обмотанные изолентой каркасы, а со мной был ребенок! Как я завидовала мимо проезжающим группам на ГАЗ -66 с брызгами и визгами, которых по возвращению ждало Кавказское застолье! Кстати традиционный шашлык и форель заявленный в экскурсии нам даже не предложили почему-то. Отдельно хочу предупредить туристов об опасности посещения 33 водопадов- тропы скользкие из полупрогнивших досок, будьте осторожны! В следующий раз буду брать групповую экскурсию.
Сергей
Ответ гида:Мне очень жаль, что эта замечательная экскурсия, вызывающая обычно восторг у всех ее посетивших туристов, в том числе и с детьми, младшими по возрасту относительного вашего ребенка, что подчеркивается только положительными отзывами, вызвала у вас негативное отношение. Если вы помните, я привез вас в отель в Адлере около 21 часа, а экскурсия началась в 10 утра, то есть продолжалась 11 часов вместо заявленных 9-ти. И заметьте, за эти часы с вас не было дополнительно взята оплата. Группа, к которой по вашему выражению я вас "пристроить" хотел отправлялась к водопадам из расчета возвращения обратно к Кавказскому застолью, то есть к 20 часам, что никак не входило в планы нашей экскурсии. Никаких громких возмущений с моей стороны не было, зачем преувеличивать, вам дана была альтернатива, либо отдельный УАЗ, либо общий ГАЗ -66, но группу нужно было бы ждать два с лишним часа, вы сами предложили взять УАЗ. А преподнесли этот момент, как жалость надо мной. Кавказское застолье - это другая экскурсия, с концертом и шоу, программа идет с 20 до 22 часов. УАЗ, про который вы пишите обслуживал всех туристов, написавших до вас отзывы, в том числе и иностранцев, но только вам он показался старым и убогим, кстати, ремни безопасности на машинах этого класса не предусмотрены. Понятно, что традиционный шашлык и форель уж никак не могут быть включены в стоимость экскурсии, никогда и ни у кого даже не возникал до вас такой вопрос. Они вам были предложены, как обычно, за отдельную плату, но вы сами решили обойтись двумя чебуреками на троих. Никакой опасности посещение 33 водопадов не вызывает, нет там никаких полупрогнивших досок, это самый популярный маршрут Сочи, который ежедневно посещают сотни туристов, и никто и никогда по этому поводу не возмущался, уж поверьте мне, гиду, который работает не только с индивидуальными туристами, но и возит огромные группы по 40-50 человек. Да, и дерево, о котором вы пишите, правильно называется ЛИРИОДЕНДРОН. Удачи на будущее в выборе групповых экскурсий!