Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Повелась на отзывы, ожидала чего-то необыкновенного)). Поначалу всё было неплохо. Чайная плантация, Крестовая пустынь, долина реки Шахе - красивые места. Гид рассказал обо всем в полной мере. Лирадендрон тюльпаноносный тоже впечатлил. Вторая половина экскурсии разочаровала. Ожидая "Джипинг по руслу реки Шахе", рассчитывали мы на места в ГАЗ- 66 за 400 руб. с человека. Гид стал пристраивать нас к какой-то группе, потом стал громко возмущаться, что ему придется ждать всех туристов, и что ему никто почасовую оплату не платит на Трипстер. Мы сжалились над ним и взяли за 3 тыс. руб. отдельное авто! Это был старый прогнивший УАЗ, на котором стояла реклама. Вот тут и был весь "кайф" ! Он всего один раз заглох. .. Без ремней безопасности мы старались не выпрыгнуть, держась за обмотанные изолентой каркасы, а со мной был ребенок! Как я завидовала мимо проезжающим группам на ГАЗ -66 с брызгами и визгами, которых по возвращению ждало Кавказское застолье! Кстати традиционный шашлык и форель заявленный в экскурсии нам даже не предложили почему-то. Отдельно хочу предупредить туристов об опасности посещения 33 водопадов- тропы скользкие из полупрогнивших досок, будьте осторожны! В следующий раз буду брать групповую экскурсию.

Сергей