Трекинг на гору Табунную и Бзерпинский карниз

Идеальный маршрут для первого трекинга и знакомства с горами! Не очень сложный, при этом живописный...

Идеальный маршрут для первого трекинга и знакомства с горами! Не очень сложный, при этом живописный и полный ярких впечатлений.

Для ценителей активного отдыха в хорошей компании!
Трекинг на гору Табунную и Бзерпинский карниз
Трекинг на гору Табунную и Бзерпинский карниз
Трекинг на гору Табунную и Бзерпинский карниз
Трекинг на гору Табунную и Бзерпинский карниз
Трекинг на гору Табунную и Бзерпинский карниз
Трекинг на гору Табунную и Бзерпинский карниз
Трекинг на гору Табунную и Бзерпинский карниз

Что вы увидите 🤩

  • Альпийские луга
  • Бзерпинский карниз
Идеальный маршрут для первого знакомства с горами! Не очень сложный, при этом живописный и полный ярких впечатлений. Для ценителей активного отдыха в хорошей компании!

Наш маршрут:

  • Нитка маршрута: Горно-туристический центр «Газпром», Горный приют «Пихтовый» (1660 м) — гора Табунная (2351 м) - Бзерпинский карниз (2100 м) и обратно. Поход проходит по территории Кавказского биосферного заповедника. Продолжительность трекинга 7-9 часов, протяжённость около 15 км. Основную высоту набираем на канатной дороге, но с 1660 м до 2351 м поднимемся пешком.
  • Мы взойдём на гору Табунная, откуда открывается великолепный вид. А ещё здесь можно встретить свободно пасущихся прекрасных лошадей! Побываем на знаменитом Бзерпинском карнизе, где устроим приятный пикник с видом на суровые горные вершины. Уставшие, но довольные вернёмся на канатную дорогу и спустимся в реке Мзымта.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
3 750 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трекинговые палки
  • Чаепитие
  • По запросу бесплатно предоставим рюкзак
Что не входит
  • Проезд к месту встречи
  • Пропуск в заповедник (300 рублей)
  • Подъём и спуск на канатной дороге (1750 рублей)
Где начинаем и завершаем
Начало: Сочи, ул. Олимпийская 24
Завершение: Олимпийская 24
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По субботам в 9:00

Сочный О.
Сочный О.
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