Идеальный маршрут для первого знакомства с горами! Не очень сложный, при этом живописный и полный ярких впечатлений. Для ценителей активного отдыха в хорошей компании!
Наш маршрут:
- Нитка маршрута: Горно-туристический центр «Газпром», Горный приют «Пихтовый» (1660 м) — гора Табунная (2351 м) - Бзерпинский карниз (2100 м) и обратно. Поход проходит по территории Кавказского биосферного заповедника. Продолжительность трекинга 7-9 часов, протяжённость около 15 км. Основную высоту набираем на канатной дороге, но с 1660 м до 2351 м поднимемся пешком.
- Мы взойдём на гору Табунная, откуда открывается великолепный вид. А ещё здесь можно встретить свободно пасущихся прекрасных лошадей! Побываем на знаменитом Бзерпинском карнизе, где устроим приятный пикник с видом на суровые горные вершины. Уставшие, но довольные вернёмся на канатную дорогу и спустимся в реке Мзымта.