Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Трекинг в облаках: покорить хребет Аибга

Увидеть три горнолыжных курорта в новом ракурсе, встретить горных животных и поиграть в снежки летом

Илья
Илья – Гид из Сочи
Вы готовы к приключению? Настоящий горный поход теперь доступен даже детям! Мы пройдем без тяжелых рюкзаков и палаток по безопасной тропе, открывающей живописные виды на всю Красную поляну.

Я расскажу об истории 📖, традициях и природе края, а также поделюсь интересными фактами о главных памятниках и местах Большого Сочи.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • В горы
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 7 930 ₽ за экскурсию

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Трекинг в облаках: покорить хребет Аибга
Трекинг в облаках: покорить хребет Аибга

Что вас ожидает

Выше облаков
Вместе с опытным гидом вы отправитесь на поиски самых красивых 🤩 панорам. Мы поднимемся на канатной дороге на высоту 2200 метров и начнем свой поход по хребту Аибга, с которого открывается вид на всю Красную Поляну, Абхазию и даже Черное море 🌊. Семь километров пути пролетят на одном дыхании за разговором о местной флоре и фауне, достопримечательностях 🏛️ и жителях. Преодолев перевал, мы поиграем в снежки и погуляем внутри облаков, а если повезет, даже встретим горных животных.

Горнолыжные курорты
Мы осмотрим сверху все горнолыжные курорты, и я расскажу о том как они устроены, как работают зимой и летом. Вы узнаете, что стоит посмотреть в Розе Хутор, Красной Поляне, Газпром Лауре и Альпике. А в финале отправимся в кафе — восстанавливать силы после похода.

Организационные детали

  • Трансфер из отеля и обратно включен в стоимость
  • Мы воспользуемся для подъема одной из канатных дорог: Красная Поляна, Роза Хутор или Газпром Альпика (маршрут подбирается индивидуально). Стоимость билета на канатную дорогу — 1000-1400 руб. на человека, приобретается отдельно. Для спуска вниз билет 🎫 не нужен.
  • Экскурсия доступна всем здоровым людям старше 12 лет
  • На маршруте возможна профессиональная фотосъемка за дополнительную плату
Начало и место завершения
🚩 в Сочи
Трекинг в облаках: покорить хребет Аибга
Трекинг в облаках: покорить хребет Аибга
Трекинг в облаках: покорить хребет Аибга
Трекинг в облаках: покорить хребет Аибга
Трекинг в облаках: покорить хребет Аибга
Трекинг в облаках: покорить хребет Аибга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Илья
Илья
Привет! Меня зовут Илья и я путешественник. Покатался по России, по Европе, жил в разных городах. А теперь хочу поделиться своими ощущениями и показать необычные места. Как и вы, я люблю природу и умею находить потрясающие пейзажи. Никогда не проводил массовых экскурсий, поэтому вы не устанете от бесконечного потока механических слов, но будете видеть и слышать, ощущать места, в которых окажетесь.
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