Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Выше облаков

Вместе с опытным гидом вы отправитесь на поиски самых красивых 🤩 панорам. Мы поднимемся на канатной дороге на высоту 2200 метров и начнем свой поход по хребту Аибга, с которого открывается вид на всю Красную Поляну, Абхазию и даже Черное море 🌊. Семь километров пути пролетят на одном дыхании за разговором о местной флоре и фауне, достопримечательностях 🏛️ и жителях. Преодолев перевал, мы поиграем в снежки и погуляем внутри облаков, а если повезет, даже встретим горных животных.

Горнолыжные курорты

Мы осмотрим сверху все горнолыжные курорты, и я расскажу о том как они устроены, как работают зимой и летом. Вы узнаете, что стоит посмотреть в Розе Хутор, Красной Поляне, Газпром Лауре и Альпике. А в финале отправимся в кафе — восстанавливать силы после похода.

Организационные детали