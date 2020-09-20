в четверг в 06:00

Что вас ожидает

Солнечная Гагра

По черноморской трассе, любуясь потрясающими видами моря и гор, мы доберемся до курорта Гагра. Здесь вы осмотрите белоснежную колоннаду, прогуляетесь по Приморскому парку, а еще услышите о знаменитом старинном ресторане Гагрипш.

Водопад, рассекший скалу

Затем пересядем на УАЗы, чтобы покорить бездорожье реликтового леса и горных рек и добраться до самого впечатляющего в республике Гегского водопада. Его ледяные воды мощно вырываются из расщелины, а вокруг большую часть года лежит снег.

Звезда Абхазии

После такого заряда свежести и бодрости вас ждет тихая гладь высокогорного озера Рица — эта достопримечательность Абхазии не нуждается в представлении. Даже дорога к озеру отличается невероятной красотой: она ведет через живописное ущелье реки Бзыбь, окруженное зелеными горами.

Здесь же вас ждет обед из традиционных абхазских блюд — вид на озеро дополнит гастрономическое удовольствие.

Отдых в Пицунде.

Чтобы расслабиться после насыщенного дня, мы остановимся в Пицунде. Вдохнуть поглубже целебный сосновый воздух и прогуляться среди пальм, понежиться на пляжах и окунуться в море — таким будет завершение нашего путешествия.

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