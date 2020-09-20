в четверг в 06:00

Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду

Посетить главные сокровища региона, прогуляться по паркам Гагре и отдохнуть на пляжах Пицунды

4.8
5 отзывов
Эта экскурсия собрала лучшие «водные» достопримечательности региона: легендарное озеро Рица, словно драгоценный камень, поблескивающее среди зеленых гор — и зрелищный Гегский водопад, вырывающийся из скалы.

Также вы посетите курортную Гагру и вдохнете лечебный воздух пицундских сосен.

А по пути полюбуетесь завораживающими пейзажами абхазских гор!
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду

Что вас ожидает

Солнечная Гагра

По черноморской трассе, любуясь потрясающими видами моря и гор, мы доберемся до курорта Гагра. Здесь вы осмотрите белоснежную колоннаду, прогуляетесь по Приморскому парку, а еще услышите о знаменитом старинном ресторане Гагрипш.

Водопад, рассекший скалу

Затем пересядем на УАЗы, чтобы покорить бездорожье реликтового леса и горных рек и добраться до самого впечатляющего в республике Гегского водопада. Его ледяные воды мощно вырываются из расщелины, а вокруг большую часть года лежит снег.

Звезда Абхазии

После такого заряда свежести и бодрости вас ждет тихая гладь высокогорного озера Рица — эта достопримечательность Абхазии не нуждается в представлении. Даже дорога к озеру отличается невероятной красотой: она ведет через живописное ущелье реки Бзыбь, окруженное зелеными горами.
Здесь же вас ждет обед из традиционных абхазских блюд — вид на озеро дополнит гастрономическое удовольствие.

Отдых в Пицунде.

Чтобы расслабиться после насыщенного дня, мы остановимся в Пицунде. Вдохнуть поглубже целебный сосновый воздух и прогуляться среди пальм, понежиться на пляжах и окунуться в море — таким будет завершение нашего путешествия.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • На данный момент граница с Абхазией открыта только для российских граждан: с собой возьмите паспорт РФ
  • Все дополнительные расходы (экологический сбор на озере Рица, переезд на УАЗах к водопадам) уже включены в стоимость, отдельно оплачивается только обед

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в центре Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в четверг в 06:00

Валентина
Валентина
Наша компания в туризме более 15 лет. Мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку и Красной Поляне. Стараемся не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

5 реальных отзывов от туристов

М
20 сен 2020
Сама экскурсия понравилась! Но нас не предупредили, что нужно взять с собой наличку (
Елена
9 сен 2020
Прекрасный проведенный день в Абхазии. Отлично составлена экскурсия: искупались, увидели незабываемые виды, вкусно покушали. Всем рекомендую - экскурсия на 5 с +!
Отдельное спасибо Роману и водителю Артуру - Вы большие молодцы! Так держать.
Д
30 авг 2020
Очень понравилась поездка! Много узнали нового и интересного об Абхазии. Увидели множество красивых мест! Спасибо 🙏🏽.
Ю
28 авг 2020
Великолепная, максимально насыщенная экскурсия с Романом.
Я
24 авг 2020
Один из самых красивейших водопадов, которые я видела. Природа потрясающая, гид очень интересно и харизматично ведет экскурсию. Советую всем!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

👥Групповые🛣Джиппинг🚌На автобусе🧒Для детей🏡Выездные#Абхазия🐠Озеро Рица🗽Достопримечательности💧Водопады#Гагры#Гегский водопад#На джипах

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией
Индивидуальная экскурсия
5
27
8 900
за 1-4 чел.
Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией
Отправиться из Сочи к знаменитому озеру, остановиться у водопадов и осмотреть памятники Гагры
На джипах в Абхазию: Гегский водопад, озера и каньоны
5
2
10ч
2 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
На джипах в Абхазию: Гегский водопад, озера и каньоны
Такой Абхазии вы еще не видели! Приглашаем вас в путешествие по самым гостеприимным и живописным...
Ежедневно
Абхазия: Гагра, водопады и катание на сапах по озеру Рица
Индивидуальная экскурсия
12ч
13 000
за 1-5 чел.
Абхазия: Гагра, водопады и катание на сапах по озеру Рица
Познавательное, живописное, активное и комфортное путешествие в Страну души
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
Индивидуальная экскурсия
5
119
12ч
13 000
за 1-7 чел.
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и SUP-прогулка на закате
Индивидуальная экскурсия
4.7
7
12ч
11 700
за 1-4 чел.
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и SUP-прогулка на закате
Раскрыть историю и красоту Абхазии на авто-пешеходной экскурсии по ее главным местам
Золотое Кольцо Абхазии: Гагры, Озеро Рица и Новый Афон
4.4
200
12ч
1 300
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Золотое Кольцо Абхазии: Гагры, Озеро Рица и Новый Афон
На нашей экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Абхазии за один день
Ежедневно
Из Сочи в Абхазию: Гагра и Рица
Индивидуальная экскурсия
5
2
14 000
за 1-6 чел.
Из Сочи в Абхазию: Гагра и Рица
Прогуляться по старинной набережной, увидеть легендарное озеро и услышать удивительную историю края
Впервые в Абхазии
Индивидуальная экскурсия
10ч
11000
8 800
за 1-8 чел.
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
«Золотое кольцо Абхазии» : Гагры, Пицунда, Рица, Новый Афон
4.9
66
12ч
2 100
за 1 чел.
«Золотое кольцо Абхазии» : Гагры, Пицунда, Рица, Новый Афон
В Абхазию приезжают за природой и историей
С 5:00 от жд. Сочи и 5:50 из Адлера, чтобы не стоять на границе
Через Гагру на озеро Рица
Индивидуальная экскурсия
5
190
10 400
за 1-7 чел.
Через Гагру на озеро Рица
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей
4.4
6
10ч
2 200
за 1 чел.
На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей
Такой Абхазии вы еще не видели! Приглашаем вас в путешествие по самым гостеприимным и живописным...
Ежедневно
Абхазия - очарование Рицы и Пицунды
Индивидуальная экскурсия
5
3
12ч
12 000
за 1-4 чел.
Абхазия - очарование Рицы и Пицунды
Классический маршрут идеально подойдет путешественникам, которые впервые едут в Абхазию
По договоренности

Валентина проводит ещё 9 экскурсий

Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
4.6
33
10ч
1 000
за 1 чел.
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Насладиться природой горных ущелий и самшитовых рощ и завершить день кавказским застольем
в среду, субботу и воскресенье в 12:00
Групповая экскурсия «Все краски Абхазии»
4.5
42
13ч
1 900
за 1 чел.
Групповая экскурсия «Все краски Абхазии»
Гагрская колоннада, озеро Рица, пляжи Пицунды и пещера в Новом Афоне — навстречу прекрасному!
в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Красная Поляна и Роза Хутор: автобусная экскурсия
3.8
10
10ч
1 000
за 1 чел.
Красная Поляна и Роза Хутор: автобусная экскурсия
Насладиться горными пейзажами, прокатиться по канатной дороге и увидеть олимпийские объекты
в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 12:00
Воронцовские пещеры — подземное чудо Сочи
3.9
17
1 000
за 1 чел.
Воронцовские пещеры — подземное чудо Сочи
Исследовать пещерный лабиринт, пройти по Колхидскому лесу и отыскать следы древнего океана
во вторник в 14:00
На краю земли: групповая экскурсия в Солохаул
4.7
3
900
за 1 чел.
На краю земли: групповая экскурсия в Солохаул
Отдохнуть от шума мегаполиса, побывать на чайных плантациях и подняться на аэролифте
в пятницу в 12:00
Групповая экскурсия к термальным источникам Абхазии
4.5
2
13ч
2 600
за 1 чел.
Групповая экскурсия к термальным источникам Абхазии
Осмотреть памятники Гагры, Нового Афона и Сухума и искупаться в природных бассейнах Кындыг
в воскресенье в 06:30
Skypark — парк приключений на высоте!
5
2
800
за 1 чел.
Skypark — парк приключений на высоте!
Пройти по подвесному мосту, насладиться панорамами сочинских гор и сделать потрясающие снимки
в четверг в 14:00
Гора Ахун и морская прогулка
4
2
800
за 1 чел.
Гора Ахун и морская прогулка
Попасть на лучшую смотровую площадку Сочи и искупаться в чистейшем море – групповая экскурсия
в понедельник и четверг в 14:00
Групповая экскурсия в парк водопадов «Менделиха»
4
4
1 000
за 1 чел.
Групповая экскурсия в парк водопадов «Менделиха»
Насладиться природой и прокатиться по канатной дороге в окрестностях Красной Поляны
во вторник и субботу в 09:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
🇷🇺