Гала проводит ещё 3 экскурсии

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Земля шапсугов – долина реки Шахе

Долина легенд, 33 водопада и традиции древнего народа в этнографическом путешествии

Гала
Гала – Гид из Сочи
Поездка к реке Шахе до краев наполнена кавказским колоритом и фантастическими пейзажами национального парка.

Вы прикоснетесь к самобытной культуре шапсугов, узнаете о верованиях и обычаях древнего народа.

Увидите красивейшие 🤩 водопады ущелья Джегош и откроете тайну древнего дольмена.

Красота сочинской природы здесь органично сочетается с жизненным укладом шапсугов — именно это вы увидите и прочувствуете на экскурсии 🧭.
Задать вопросОбычно отвечает за 17 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Земля шапсугов – долина реки Шахе
Земля шапсугов – долина реки Шахе

Что вас ожидает

Погружение в колорит и традиции шапсугов
Путешествие на земли шапсугов познакомит вас с бытом и непростой историей 📖 единственного черкесского народа на побережье Чёрного моря 🌊. Сейчас на территории Большого Сочи шапсуги проживают лишь в нескольких аулах, и мы посетим самый крупный из них – Большой Кичмай. Здесь вы прикоснетесь к культуре этого самобытного народа: узнаете о существовавшем культе деревьев, о языческих богах, почитании молний и обряде вызывания дождя. Услышите черкесские пословицы и легенды и побываете у камня, установленного в память о чёрном времени для всех черкесов – выселении с родной земли. Кроме того, вы сможете получить яркое представление о застольном этикете и свадебном обряде шапсугов на кавказском застолье, которое по желанию можно включить в программу экскурсии 🧭.

Заповедная природа ущелья Джегош
Наш маршрут пройдет по одному из самых живописных природных уголков Сочинского национального парка – ущелью ручья Джегош. На небольшом участке земли вам встретятся водопады, водоскаты и водные пороги, тысячелетние загадочные дольмены, огромное тюльпановое дерево 🌲 и руины древнего храма в Лоо. С этими фантастически красивыми 🤩 местами связаны многочисленные истории и легенды шапсугов, о которых мы обязательно поговорим. А если вы захотите отведать местные натуральные продукты, мы посетим дегустации мёда, сыра и домашнего вина.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в 9. 00. Точная продолжительность экскурсии зависит от района расположения отеля в Сочи.
  • Также возможно дополнить экскурсионную программу этническим концертом и кавказским застольем после прогулки вдоль водопадов: уточняйте у гида.
  • Дополнительные расходы: транспорт, вход на территорию Сочинского национального парка (водопады, руины храма в Лоо) — 100 руб. с человека (дети до 10 лет — бесплатно), обед.
  • Бронировать экскурсию ⛳ нужно минимум за 3 дня до даты проведения.
Земля шапсугов – долина реки Шахе
Земля шапсугов – долина реки Шахе
Земля шапсугов – долина реки Шахе
Земля шапсугов – долина реки Шахе
Земля шапсугов – долина реки Шахе
Земля шапсугов – долина реки Шахе
Земля шапсугов – долина реки Шахе
Земля шапсугов – долина реки Шахе
Земля шапсугов – долина реки Шахе
Земля шапсугов – долина реки Шахе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Гала
Гала
Мои экскурсии помогут вам не только узнать факты из истории Сочи и увидеть его достопримечательности, но также почувствовать атмосферу и попасть под обаяние приморского города. Я убеждена: только экскурсия, исполненная грамотно и тактично, эмоционально и ярко, откроет глаза на место, в котором вы оказались. Вы словно прозреете и обретёте слух, ведь теперь для вас это не просто дома и деревья, море и горы — а знакомые и друзья. Надеюсь, что именно так после прогулки со мной вы станете воспринимать наш любимый Сочи!
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