Гала проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Погружение в колорит и традиции шапсугов

Путешествие на земли шапсугов познакомит вас с бытом и непростой историей 📖 единственного черкесского народа на побережье Чёрного моря 🌊. Сейчас на территории Большого Сочи шапсуги проживают лишь в нескольких аулах, и мы посетим самый крупный из них – Большой Кичмай. Здесь вы прикоснетесь к культуре этого самобытного народа: узнаете о существовавшем культе деревьев, о языческих богах, почитании молний и обряде вызывания дождя. Услышите черкесские пословицы и легенды и побываете у камня, установленного в память о чёрном времени для всех черкесов – выселении с родной земли. Кроме того, вы сможете получить яркое представление о застольном этикете и свадебном обряде шапсугов на кавказском застолье, которое по желанию можно включить в программу экскурсии 🧭.

Заповедная природа ущелья Джегош

Наш маршрут пройдет по одному из самых живописных природных уголков Сочинского национального парка – ущелью ручья Джегош. На небольшом участке земли вам встретятся водопады, водоскаты и водные пороги, тысячелетние загадочные дольмены, огромное тюльпановое дерево 🌲 и руины древнего храма в Лоо. С этими фантастически красивыми 🤩 местами связаны многочисленные истории и легенды шапсугов, о которых мы обязательно поговорим. А если вы захотите отведать местные натуральные продукты, мы посетим дегустации мёда, сыра и домашнего вина.

Организационные детали