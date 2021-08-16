Суздаль с высоты: полет на параплане

Подняться в небо, сверху разглядеть окрестности города и поразиться широте русских просторов

5
1 отзыв
Непередаваемое ощущение полета и потрясающие панорамы — вот чем запомнится воздушная прогулка на параплане! Вы увидите заповедный Суздаль и соседние деревни с нового ракурса и испытаете прилив адреналина.

Мы позаботимся о том, чтобы это приключение прошло для вас безопасно и с комфортом.
Суздаль с высоты: полет на параплане
Суздаль с высоты: полет на параплане
Суздаль с высоты: полет на параплане
Суздаль с высоты: полет на параплане
Суздаль с высоты: полет на параплане
Суздаль с высоты: полет на параплане

Что вас ожидает

Выбирайте вид летательного аппарата и длительность полета:

  • полеты на мотопараплане длительностью от 10 до 30 минут: благодаря мотору мы можем «оседлать» ветер и облететь город вокруг;
  • свободный полет на безмоторном параплане длительностью до 10 минут (только по выходным дням) — мы будем парить над широким полем, любуясь городом в отдалении, а без шума мотора вам покажется, будто у вас выросли крылья.

И хотя полеты над городом запрещены, мы, пролетая вдоль его границ, все равно сможем хорошо разглядеть постройки Суздаля. Перед вами раскинутся реки Каменка и Нерль, купола церквей, которых в этих окрестностях великое множество, деревни, леса и поля. Вы насладитесь этими панорамами и при желании сможете заказать фото- и видеосъемку на память о воздушном приключении.

Организационные детали

Как проходит полет

  • До точки старта вы добираетесь самостоятельно — это недалеко от города, 10-12 км: добраться можно на своей машине или заказать такси
  • Моторные полеты проводятся ежедневно, полеты на свободном параплане — в выходные дни
  • Для полетов очень важны благоприятные погодные условия: отсутствие осадков и ветер скоростью до 5 м/с. Из-за плохой погоды мы можем отменить полеты или перенести их на другой день.
  • Длительность полета зависит от погоды и веса участника
  • Никакой специальной подготовки не требуется. Инструктор поможет вам взлететь, возьмет на себя управление в полете и совершит безопасную посадку.
  • На полет может записаться и большее количество человек, но одновременно в воздух может подняться максимум 3 мотопараплана с пассажирами; на безмоторном параплане можно полетать по очереди с перерывом между полетами в 7-15 минут. Детали уточняйте в переписке.

Обратите внимание

  • Максимальный вес участника — 100 кг
  • Дети до 18 лет допускаются к полету в присутствии родителей
  • Для полетов выбирайте спортивную одежду и обувь

Дополнительно по желанию оплачивается видеосъемка на экшен-камеру GoPro — 1000 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в выходные — в районе деревни Троица-Берег, будние дни — аэродром Павловское
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Безопасность полета — это наш приоритет. Наши инструктора — опытные пилоты-профессионалы, имеют многолетний стаж, спортивные награды и аккредитацию международного уровня. Мы используем для полетов снаряжение, соответствующее всем нормативам и тестам по безопасности.
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1 реальный отзыв

С
16 авг 2021
Экскурсия была отменена по погодным условиям, денежные средства в качестве залога пока не возвращены

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