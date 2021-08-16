Что вас ожидает
Выбирайте вид летательного аппарата и длительность полета:
- полеты на мотопараплане длительностью от 10 до 30 минут: благодаря мотору мы можем «оседлать» ветер и облететь город вокруг;
- свободный полет на безмоторном параплане длительностью до 10 минут (только по выходным дням) — мы будем парить над широким полем, любуясь городом в отдалении, а без шума мотора вам покажется, будто у вас выросли крылья.
И хотя полеты над городом запрещены, мы, пролетая вдоль его границ, все равно сможем хорошо разглядеть постройки Суздаля. Перед вами раскинутся реки Каменка и Нерль, купола церквей, которых в этих окрестностях великое множество, деревни, леса и поля. Вы насладитесь этими панорамами и при желании сможете заказать фото- и видеосъемку на память о воздушном приключении.
Организационные детали
Как проходит полет
- До точки старта вы добираетесь самостоятельно — это недалеко от города, 10-12 км: добраться можно на своей машине или заказать такси
- Моторные полеты проводятся ежедневно, полеты на свободном параплане — в выходные дни
- Для полетов очень важны благоприятные погодные условия: отсутствие осадков и ветер скоростью до 5 м/с. Из-за плохой погоды мы можем отменить полеты или перенести их на другой день.
- Длительность полета зависит от погоды и веса участника
- Никакой специальной подготовки не требуется. Инструктор поможет вам взлететь, возьмет на себя управление в полете и совершит безопасную посадку.
- На полет может записаться и большее количество человек, но одновременно в воздух может подняться максимум 3 мотопараплана с пассажирами; на безмоторном параплане можно полетать по очереди с перерывом между полетами в 7-15 минут. Детали уточняйте в переписке.
Обратите внимание
- Максимальный вес участника — 100 кг
- Дети до 18 лет допускаются к полету в присутствии родителей
- Для полетов выбирайте спортивную одежду и обувь
Дополнительно по желанию оплачивается видеосъемка на экшен-камеру GoPro — 1000 руб.