Александр В. – Гид из Суздаля

Это авторская экскурсия ⛳ от суздальского звонаря.



Вы узнаете об интересном и редком ремесле звонаря, о правилах и истории 📖 колокольного звона.



Подниметесь на три колокольни Суздаля и поучаствуете в мастер-классе по колокольному звону.



А ещё: посмотрим основные достопримечательности 🏛️ Суздаля.