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Суздальские колокольни и мастер-класс по колокольному звону

Александр В.
Александр В. – Гид из Суздаля
Это авторская экскурсия ⛳ от суздальского звонаря.

Вы узнаете об интересном и редком ремесле звонаря, о правилах и истории 📖 колокольного звона.

Подниметесь на три колокольни Суздаля и поучаствуете в мастер-классе по колокольному звону.

А ещё: посмотрим основные достопримечательности 🏛️ Суздаля.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Суздальские колокольни и мастер-класс по колокольному звону
Суздальские колокольни и мастер-класс по колокольному звону

Что вы увидите

  • Суздальский кремль (внешний осмотр)
  • Торговая площадь
  • Ризоположенский монастырь
  • Колокольня церкви Козьмы и Домиана
  • Колокольня Воскресенской церкви
  • Преподобенская колокольня

Что вас ждет на экскурсии:

  • Поднимемся на 3 колокольни города — самые лучшие смотровые площадки!
  • Побываем на колокольне церкви Козьмы и Домиана у реки Каменка. Летом в реке отражаются близлежащие церкви и дома. Зимой — вид на заснеженный Суздаль.
  • Заберёмся на колокольню Воскресенской церкви на Торговой площади в самом центре Суздаля. Посмотрим сверху на Торговые ряды и суздальский кремль.
  • Поднимемся на самую высокую колокольню в Суздале — Преподобенскую. Её высота 72 метра. Это не только самая высокая колокольня в городе, но и самое высокое здание во Владимирской области.
  • Позвоним в колокола — гид проведёт для Вас мастер-класс и Вы сами позвоните в колокола на действующей колокольне!
  • Узнаем, что такое электронный звонарь и, возможно, увидим его в действии.

Организационные детали:

  • В качестве пожертвования при подъеме на Преподобенскую колокольню Ризоположенского монастыря берётся по 100 руб/взр и 50 руб/реб.
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Сопровождение гидом
  • Подъем на 3 колокольни
  • Мастер-класс по колокольному звону
Что не входит
  • Пожертвования в монастырь (100 руб/взр, 50 руб/реб. )
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Суздальские колокольни и мастер-класс по колокольному звону
Суздальские колокольни и мастер-класс по колокольному звону
Суздальские колокольни и мастер-класс по колокольному звону
Суздальские колокольни и мастер-класс по колокольному звону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр В.
Александр В.
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