Что вы увидите
- Суздальский кремль (внешний осмотр)
- Торговая площадь
- Ризоположенский монастырь
- Колокольня церкви Козьмы и Домиана
- Колокольня Воскресенской церкви
- Преподобенская колокольня
Что вас ждет на экскурсии:
- Поднимемся на 3 колокольни города — самые лучшие смотровые площадки!
- Побываем на колокольне церкви Козьмы и Домиана у реки Каменка. Летом в реке отражаются близлежащие церкви и дома. Зимой — вид на заснеженный Суздаль.
- Заберёмся на колокольню Воскресенской церкви на Торговой площади в самом центре Суздаля. Посмотрим сверху на Торговые ряды и суздальский кремль.
- Поднимемся на самую высокую колокольню в Суздале — Преподобенскую. Её высота 72 метра. Это не только самая высокая колокольня в городе, но и самое высокое здание во Владимирской области.
- Позвоним в колокола — гид проведёт для Вас мастер-класс и Вы сами позвоните в колокола на действующей колокольне!
- Узнаем, что такое электронный звонарь и, возможно, увидим его в действии.
Организационные детали:
- В качестве пожертвования при подъеме на Преподобенскую колокольню Ризоположенского монастыря берётся по 100 руб/взр и 50 руб/реб.
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
- Сопровождение гидом
- Подъем на 3 колокольни
- Мастер-класс по колокольному звону
Что не входит
- Пожертвования в монастырь (100 руб/взр, 50 руб/реб. )
- Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр В.
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Александр В. проводит ещё 4 экскурсии
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