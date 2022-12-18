Добро пожаловать во Владикавказ

Погулять по старинному центру города и прикоснуться к его истории на групповой обзорной экскурсии

Владикавказ называют «вторым Петербургом» — я расскажу почему! А еще покажу масонский дворец, непрерывно работающую с 1895 года аптеку, немецкую кирху, суннитскую мечеть и другие интересные здания.

Поделюсь нескучными сюжетами о выдающихся жителях и гостях осетинской столицы, особенностями местного менталитета и культуры.
Добро пожаловать во Владикавказ
Добро пожаловать во Владикавказ
Добро пожаловать во Владикавказ
Добро пожаловать во Владикавказ
Добро пожаловать во Владикавказ
Добро пожаловать во Владикавказ
Добро пожаловать во Владикавказ
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее

Мы пройдем по проспекту Мира — историческому центру Владикавказа. Посетим старейший парк на юге России и отыщем дом музы поэта, писателя и художника Косты Хетагурова. А также увидим гостиницу, где останавливались гости города в 19 веке. Кроме того, вы услышите, какая трагедия стоит за мечетью Мухтарова и что не так с Чугунным мостом. Расшифруете масонскую символику дома купца Оганова и узнаете, как кирха стала филармонией.

Владикавказ в лицах

Я расскажу о невероятной жизни первого летчика царской России и о художнике, отвергнутом семьей за «немужское» ремесло. Поделюсь историей дома, в котором провел детские годы Вахтангов, и расскажу о влиянии Владикавказа на творческую жизнь Булгакова. Раскрою, какой вклад внес в урегулирование Карибского кризиса местный военачальник Исса Плиев и какой след в городской архитектуре оставил барон фон Штейнгель.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

в будние дни в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле суннитской мечети
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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