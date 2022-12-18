в будние дни в 15:00

Владикавказ называют «вторым Петербургом» — я расскажу почему! А еще покажу масонский дворец, непрерывно работающую с 1895 года аптеку, немецкую кирху, суннитскую мечеть и другие интересные здания. Поделюсь нескучными сюжетами о выдающихся жителях и гостях осетинской столицы, особенностями местного менталитета и культуры.

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Описание

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее

Мы пройдем по проспекту Мира — историческому центру Владикавказа. Посетим старейший парк на юге России и отыщем дом музы поэта, писателя и художника Косты Хетагурова. А также увидим гостиницу, где останавливались гости города в 19 веке. Кроме того, вы услышите, какая трагедия стоит за мечетью Мухтарова и что не так с Чугунным мостом. Расшифруете масонскую символику дома купца Оганова и узнаете, как кирха стала филармонией.

Владикавказ в лицах

Я расскажу о невероятной жизни первого летчика царской России и о художнике, отвергнутом семьей за «немужское» ремесло. Поделюсь историей дома, в котором провел детские годы Вахтангов, и расскажу о влиянии Владикавказа на творческую жизнь Булгакова. Раскрою, какой вклад внес в урегулирование Карибского кризиса местный военачальник Исса Плиев и какой след в городской архитектуре оставил барон фон Штейнгель.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.