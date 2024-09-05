2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Старому городу и Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Выборга, где вас ждут средневековые дома, шведские усадьбы и русские церкви. Узнайте о развитии города и его известных жителях
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
от 5 900₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Выборг: путешествие в Скандинавию - история, архитектура, культура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
4 850₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПрогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 сентября 2024Огромная благодарность Ирине за проведенную экскурсию! Я заказывала не для себя, а в подарок доче, они были вдвоём с молодым человеком, возраст 26 лет. Ребята в восторге от экскурсии и от Ирины! Спасибо большое!!!
- ТТатьяна3 сентября 2024Всё очень понравилось! Обязательно буду рекомендовать своим близким и знакомым.
- ККирилл2 сентября 2024Прекрасная экскурсия, которую нам провела замечательный гид Лола Юльевна! Узнали много интересного, прошли все главные места парка. Экскурсовод была очень внимательна к нам и нашим вопросам, показала Монрепо с лучшей стороны, смело рекомендую эту экскурсию.
- ИИрина1 сентября 2024Нам очень повезло, что выбрали Олега с его обзорной экскурсией на машине. Рассказывает интересно, прекрасно знает историю Выборга. Ответил на все наши вопросы, материал излагает спокойно, не назидательным тоном, слушает пожелания туристов. Всем рекомендую
- ООлег31 августа 2024Очень понравилась экскурсия по скальному парку "Монрепо". Красивая природа, также повезло с погодой. Много интересного познавательного материала. Гид Светлана отлично разбирается в предмете, прекрасно рассказывает. Чувствуется, что человек болеет за дело. Экскурсию с данным гидом порекомендую друзьям.
- ННина30 августа 2024Спасибо большое за потрясающее путешествие по Выборгу. За увлекательную и интересную информацию,грамотную речь, интеллигентность, любовь и восхищение к городу в котором проживаете. Благодаря Вам прониклись историей города и его создателей.
- ААнжелика28 августа 2024Гуляли по Монрепо с замечательным человеком - Татьяной Борисовной. Спокойно, содержательно и красиво🤗 Пожалуй так можно описать нашу прогулку. Татьяна
- ЛЛариса26 августа 2024Все прошло отлично
- ИИрина25 августа 2024Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Столько поводов теперь вновь вернуться в ваш город!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в сентябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 850 до 5 900. Туристы уже оставили гидам 578 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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