А Анна Выборг: путешествие в Скандинавию Огромная благодарность Ирине за проведенную экскурсию! Я заказывала не для себя, а в подарок доче, они были вдвоём с молодым человеком, возраст 26 лет. Ребята в восторге от экскурсии и от Ирины! Спасибо большое!!!

Т Татьяна Выборг: путешествие в Скандинавию Всё очень понравилось! Обязательно буду рекомендовать своим близким и знакомым.

К Кирилл Прогулка по скальному парку Монрепо Прекрасная экскурсия, которую нам провела замечательный гид Лола Юльевна! Узнали много интересного, прошли все главные места парка. Экскурсовод была очень внимательна к нам и нашим вопросам, показала Монрепо с лучшей стороны, смело рекомендую эту экскурсию.

И Ирина Автомобильное путешествие по Выборгу Нам очень повезло, что выбрали Олега с его обзорной экскурсией на машине. Рассказывает интересно, прекрасно знает историю Выборга. Ответил на все наши вопросы, материал излагает спокойно, не назидательным тоном, слушает пожелания туристов. Всем рекомендую

О Олег Прогулка по скальному парку Монрепо Очень понравилась экскурсия по скальному парку "Монрепо". Красивая природа, также повезло с погодой. Много интересного познавательного материала. Гид Светлана отлично разбирается в предмете, прекрасно рассказывает. Чувствуется, что человек болеет за дело. Экскурсию с данным гидом порекомендую друзьям.

Н Нина Выборг: путешествие в Скандинавию Спасибо большое за потрясающее путешествие по Выборгу. За увлекательную и интересную информацию,грамотную речь, интеллигентность, любовь и восхищение к городу в котором проживаете. Благодаря Вам прониклись историей города и его создателей.

А Анжелика Прогулка по скальному парку Монрепо читать дальше Борисовна провела нас лучшими дорожками по историческим местам. Кратко, но информативно построен рассказ о парке. Спасибо вам, Татьяна Борисовна, за эту прогулку🤗🤗🤗Хороший человек, чудесная погода, великолепный ухоженный парк и море эмоций. Обязательно приедем ещё!!! Гуляли по Монрепо с замечательным человеком - Татьяной Борисовной. Спокойно, содержательно и красиво🤗 Пожалуй так можно описать нашу прогулку. Татьяна

Л Лариса Автомобильное путешествие по Выборгу Все прошло отлично