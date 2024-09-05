На Рождество – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Выборге, цены от 4 850 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Автомобильное путешествие по Выборгу
На машине
На микроавтобусе
177 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Старому городу и Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Выборга, где вас ждут средневековые дома, шведские усадьбы и русские церкви. Узнайте о развитии города и его известных жителях
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
от 5 900 за всё до 4 чел.
Выборг: путешествие в Скандинавию
Пешая
249 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Выборг: путешествие в Скандинавию - история, архитектура, культура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
4 850 за всё до 6 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо
Пешая
152 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 сентября 2024
    Выборг: путешествие в Скандинавию
    Огромная благодарность Ирине за проведенную экскурсию! Я заказывала не для себя, а в подарок доче, они были вдвоём с молодым человеком, возраст 26 лет. Ребята в восторге от экскурсии и от Ирины! Спасибо большое!!!
  • Т
    Татьяна
    3 сентября 2024
    Выборг: путешествие в Скандинавию
    Всё очень понравилось! Обязательно буду рекомендовать своим близким и знакомым.
  • К
    Кирилл
    2 сентября 2024
    Прогулка по скальному парку Монрепо
    Прекрасная экскурсия, которую нам провела замечательный гид Лола Юльевна! Узнали много интересного, прошли все главные места парка. Экскурсовод была очень внимательна к нам и нашим вопросам, показала Монрепо с лучшей стороны, смело рекомендую эту экскурсию.
    Прекрасная экскурсия, которую нам провела замечательный гид Лола Юльевна! Узнали много интересного, прошли все главные места
  • И
    Ирина
    1 сентября 2024
    Автомобильное путешествие по Выборгу
    Нам очень повезло, что выбрали Олега с его обзорной экскурсией на машине. Рассказывает интересно, прекрасно знает историю Выборга. Ответил на все наши вопросы, материал излагает спокойно, не назидательным тоном, слушает пожелания туристов. Всем рекомендую
  • О
    Олег
    31 августа 2024
    Прогулка по скальному парку Монрепо
    Очень понравилась экскурсия по скальному парку "Монрепо". Красивая природа, также повезло с погодой. Много интересного познавательного материала. Гид Светлана отлично разбирается в предмете, прекрасно рассказывает. Чувствуется, что человек болеет за дело. Экскурсию с данным гидом порекомендую друзьям.
  • Н
    Нина
    30 августа 2024
    Выборг: путешествие в Скандинавию
    Спасибо большое за потрясающее путешествие по Выборгу. За увлекательную и интересную информацию,грамотную речь, интеллигентность, любовь и восхищение к городу в котором проживаете. Благодаря Вам прониклись историей города и его создателей.
  • А
    Анжелика
    28 августа 2024
    Прогулка по скальному парку Монрепо
    Гуляли по Монрепо с замечательным человеком - Татьяной Борисовной. Спокойно, содержательно и красиво🤗 Пожалуй так можно описать нашу прогулку. Татьяна
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    Борисовна провела нас лучшими дорожками по историческим местам. Кратко, но информативно построен рассказ о парке. Спасибо вам, Татьяна Борисовна, за эту прогулку🤗🤗🤗Хороший человек, чудесная погода, великолепный ухоженный парк и море эмоций. Обязательно приедем ещё!!!

    Гуляли по Монрепо с замечательным человеком - Татьяной Борисовной. Спокойно, содержательно и красиво🤗 Пожалуй так можноГуляли по Монрепо с замечательным человеком - Татьяной Борисовной. Спокойно, содержательно и красиво🤗 Пожалуй так можноГуляли по Монрепо с замечательным человеком - Татьяной Борисовной. Спокойно, содержательно и красиво🤗 Пожалуй так можноГуляли по Монрепо с замечательным человеком - Татьяной Борисовной. Спокойно, содержательно и красиво🤗 Пожалуй так можноГуляли по Монрепо с замечательным человеком - Татьяной Борисовной. Спокойно, содержательно и красиво🤗 Пожалуй так можноГуляли по Монрепо с замечательным человеком - Татьяной Борисовной. Спокойно, содержательно и красиво🤗 Пожалуй так можноГуляли по Монрепо с замечательным человеком - Татьяной Борисовной. Спокойно, содержательно и красиво🤗 Пожалуй так можноГуляли по Монрепо с замечательным человеком - Татьяной Борисовной. Спокойно, содержательно и красиво🤗 Пожалуй так можноГуляли по Монрепо с замечательным человеком - Татьяной Борисовной. Спокойно, содержательно и красиво🤗 Пожалуй так можноГуляли по Монрепо с замечательным человеком - Татьяной Борисовной. Спокойно, содержательно и красиво🤗 Пожалуй так можно
  • Л
    Лариса
    26 августа 2024
    Автомобильное путешествие по Выборгу
    Все прошло отлично
  • И
    Ирина
    25 августа 2024
    Автомобильное путешествие по Выборгу
    Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Столько поводов теперь вновь вернуться в ваш город!
    Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Столько поводов теперь вновь вернуться в ваш город!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автомобильное путешествие по Выборгу
  2. Выборг: путешествие в Скандинавию
  3. Прогулка по скальному парку Монрепо
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Парк Монрепо
  9. Библиотека Алвара Аалто
  10. Костёл Святого Гиацинта
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в сентябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 850 до 5 900. Туристы уже оставили гидам 578 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Выборге на 2024 год на рождество, 578 ⭐ отзывов, цены от 4850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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