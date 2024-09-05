А Александра Ярославль - первое знакомство Отличная экскурсия, отличный экскурсовод. Получилось полностью погрузиться в атмосферу города!

К Ксения По Ярославлю - на самокате читать дальше истории от самого начала упоминания Ярославля в летописях до современности. Самокаты предоставляет гид (за доп плату), маршрут по самому центру через основные церкви города. Гид детально владеет историей России и Ярославской земли в особенности, рассказала очень много интересных исторических фактов. Экскурсия длинная. Будет очень интересна любителям истории. Спасибо! Интересная экскурсия очень здорово организованная! На самокатах можно объехать больше и увидеть многое. Экскурсия очень насыщенная, много исторических фактов и

Л Людмила Ярославль - первое знакомство Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Маршрут составлен великолепно, интересный рассказ и глубокие знания истории города. Рекомендуем!

А Алексей Ярославль - первое знакомство Хорошая вводная экскурсия. Все основные достопримечательности и удивительные истории чуть больше, чем за 2 часа. Комфортное общение

А Анна Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна» Мастер класс интересен рассказом и как мы из соломы по сути сделали нить (браслет). Мария очень увлеченно и доброжелательно рассказывает. Было интересно даже 15 летним подросткам))

С Сергей Обзорная экскурсия по Ярославлю Экскурсия понравилась, было очень интересно и позновательно

Т Татьяна По Ярославлю - на самокате Прекрасная идея! Передвижение на самокате очень хорошо разбавляет исторический рассказ. Успели посмотреть гораздо больше и практически не устали за 2.5 часа.

Е Елена Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна» На экскурсии была одна,было очень познавательно и интересно. Сама мяла,чесала,пряла и ткала лен. Узнала много интересного. Спасибо всем,кто этим занимается. Рекомендую.

В Валерий Обзорная экскурсия по Ярославлю Очень грамотный, подготовленный экскурсовод, интересно проведший экскурсию.