На Рождество – экскурсии в Ярославле

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» в Ярославле, цены от 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
По Ярославлю - на самокате
На самокатах
93 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по историческим местам Ярославля на самокатах. Узнайте легенды, посетите знаменитые храмы и ощутите дух средневековья
Начало: У стадиона «Спартаковец»
Завтра в 10:00
11 сен в 10:00
2 670 за всё до 5 чел.
Ярославль - первое знакомство
Пешая
скидка
15%
145 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль - первое знакомство
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, его архитектуру и легенды, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Завтра в 09:00
9 сен в 10:00
39293 340 за всё до 10 чел.
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
36 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательный мастер-класс по льняному ремеслу в Ярославле
Посетите усадьбу купцов Пастуховых и узнайте о процессе превращения льна в полезные вещи. Сделайте ниточку и браслет своими руками
Начало: На улице Собинова
Сегодня в 17:30
Завтра в 13:30
от 2 100 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Пешая
427 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю: от древности до наших дней
Знакомство с Ярославлем: от исторических улиц до символов на рублевой купюре. Путешествие по городу, где каждый камень дышит историей
Начало: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:00
4 000 за всё до 10 чел.
Ярославль, до чего же ты хорош
Пешая
200 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Ярославль, до чего же ты хорош
Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые
Начало: На площади Волкова
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30 и 15:30
Завтра в 11:30
21 сен в 11:30
700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    5 сентября 2024
    Ярославль - первое знакомство
    Отличная экскурсия, отличный экскурсовод. Получилось полностью погрузиться в атмосферу города!
  • К
    Ксения
    31 августа 2024
    По Ярославлю - на самокате
    Интересная экскурсия очень здорово организованная! На самокатах можно объехать больше и увидеть многое. Экскурсия очень насыщенная, много исторических фактов и
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    истории от самого начала упоминания Ярославля в летописях до современности. Самокаты предоставляет гид (за доп плату), маршрут по самому центру через основные церкви города. Гид детально владеет историей России и Ярославской земли в особенности, рассказала очень много интересных исторических фактов. Экскурсия длинная. Будет очень интересна любителям истории. Спасибо!

    Интересная экскурсия очень здорово организованная! На самокатах можно объехать больше и увидеть многое. Экскурсия очень насыщеннаяИнтересная экскурсия очень здорово организованная! На самокатах можно объехать больше и увидеть многое. Экскурсия очень насыщеннаяИнтересная экскурсия очень здорово организованная! На самокатах можно объехать больше и увидеть многое. Экскурсия очень насыщеннаяИнтересная экскурсия очень здорово организованная! На самокатах можно объехать больше и увидеть многое. Экскурсия очень насыщенная
  • Л
    Людмила
    30 августа 2024
    Ярославль - первое знакомство
    Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Маршрут составлен великолепно, интересный рассказ и глубокие знания истории города. Рекомендуем!
  • А
    Алексей
    26 августа 2024
    Ярославль - первое знакомство
    Хорошая вводная экскурсия. Все основные достопримечательности и удивительные истории чуть больше, чем за 2 часа. Комфортное общение
  • А
    Анна
    22 августа 2024
    Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
    Мастер класс интересен рассказом и как мы из соломы по сути сделали нить (браслет). Мария очень увлеченно и доброжелательно рассказывает. Было интересно даже 15 летним подросткам))
  • С
    Сергей
    21 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Ярославлю
    Экскурсия понравилась, было очень интересно и позновательно
  • Т
    Татьяна
    20 августа 2024
    По Ярославлю - на самокате
    Прекрасная идея! Передвижение на самокате очень хорошо разбавляет исторический рассказ. Успели посмотреть гораздо больше и практически не устали за 2.5 часа.
  • Е
    Елена
    16 августа 2024
    Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
    На экскурсии была одна,было очень познавательно и интересно. Сама мяла,чесала,пряла и ткала лен. Узнала много интересного. Спасибо всем,кто этим занимается. Рекомендую.
  • В
    Валерий
    16 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Ярославлю
    Очень грамотный, подготовленный экскурсовод, интересно проведший экскурсию.
  • Э
    Эдуард
    14 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Ярославлю
    Все было замечательно. Юрий прекрасный экскурсовод и очень знающий и любящий свой город человек… Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. По Ярославлю - на самокате
  2. Ярославль - первое знакомство
  3. Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
  4. Обзорная экскурсия по Ярославлю
  5. Ярославль, до чего же ты хорош
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в сентябре 2024
Сейчас в Ярославле в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 700 до 4 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 901 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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