2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по историческим местам Ярославля на самокатах. Узнайте легенды, посетите знаменитые храмы и ощутите дух средневековья
Начало: У стадиона «Спартаковец»
Завтра в 10:00
11 сен в 10:00
2 670₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль - первое знакомство
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, его архитектуру и легенды, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Завтра в 09:00
9 сен в 10:00
39293 340₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательный мастер-класс по льняному ремеслу в Ярославле
Посетите усадьбу купцов Пастуховых и узнайте о процессе превращения льна в полезные вещи. Сделайте ниточку и браслет своими руками
Начало: На улице Собинова
Сегодня в 17:30
Завтра в 13:30
от 2 100₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю: от древности до наших дней
Знакомство с Ярославлем: от исторических улиц до символов на рублевой купюре. Путешествие по городу, где каждый камень дышит историей
Начало: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Ярославль, до чего же ты хорош
Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые
Начало: На площади Волкова
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30 и 15:30
Завтра в 11:30
21 сен в 11:30
700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра5 сентября 2024Отличная экскурсия, отличный экскурсовод. Получилось полностью погрузиться в атмосферу города!
- ККсения31 августа 2024Интересная экскурсия очень здорово организованная! На самокатах можно объехать больше и увидеть многое. Экскурсия очень насыщенная, много исторических фактов и
- ЛЛюдмила30 августа 2024Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Маршрут составлен великолепно, интересный рассказ и глубокие знания истории города. Рекомендуем!
- ААлексей26 августа 2024Хорошая вводная экскурсия. Все основные достопримечательности и удивительные истории чуть больше, чем за 2 часа. Комфортное общение
- ААнна22 августа 2024Мастер класс интересен рассказом и как мы из соломы по сути сделали нить (браслет). Мария очень увлеченно и доброжелательно рассказывает. Было интересно даже 15 летним подросткам))
- ССергей21 августа 2024Экскурсия понравилась, было очень интересно и позновательно
- ТТатьяна20 августа 2024Прекрасная идея! Передвижение на самокате очень хорошо разбавляет исторический рассказ. Успели посмотреть гораздо больше и практически не устали за 2.5 часа.
- ЕЕлена16 августа 2024На экскурсии была одна,было очень познавательно и интересно. Сама мяла,чесала,пряла и ткала лен. Узнала много интересного. Спасибо всем,кто этим занимается. Рекомендую.
- ВВалерий16 августа 2024Очень грамотный, подготовленный экскурсовод, интересно проведший экскурсию.
- ЭЭдуард14 августа 2024Все было замечательно. Юрий прекрасный экскурсовод и очень знающий и любящий свой город человек… Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «На Рождество»
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