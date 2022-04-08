Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится двумя сотрудниками - профессиональным русскоязычным гидом и водителем (функции гида и водителя не совмещаются).

Транспортное средство класса "Стандарт" (автомобиль или микроавтобус).

Внимание! При бронировании автомобиля повышенного класа (Mercedes E Class или аналогичный) максимальное число туристов не должно превышать 2 взрослых и 1 ребенка или 1 взрослого и 2 детей.

Просим учитывать это обстоятельство при бронировании.
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац

Что вас ожидает 🤩

  • Город Смередево
  • Археологические раскопки Виминациум
  • Серебряное озеро
  • Крепость Голубац
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

В период Средневековья Смедерево было столицей Сербии и ее самым крупным городом. Во время экскурсии вы прогуляетесь по историческому центру и посетите Смедеревскую крепость 15 века.

Далее по маршруту – археологические раскопки древнеримского города Виминациум. Крупный город был основан в I веке н. э. и был столицей римской провинции Мезия, где проживали почти все императоры Римской империи.

Серебряное Озеро с чистой прозрачной водой расположено на правом берегу Дуная и богато рыбой. После перерыва на обед вы отправитесь дальше, к крепости Голубац. Средневековый форт имеет девять башен до 25 метров в высоту, а его природными защитниками служили скалы и узкая часть русла Дуная у входа в ущелье Джердап.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты (Голубац и Виминациум - 10 евро с чел.). Обед
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 07:30

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