Забронируйте комбинированный входной билет в собор Святой Софии, дворец Топкапы и Цистерну Базилика онлайн и получите дополнительные преимущества:

нет необходимости стоять в очереди в кассы музеев;

приоритетный проход в музеи;

мобильное приложение-аудиогид по собору Святой Софии и дворцу Топкапы на 10 языках, включая русский;

ассистент проводит вас внутрь музеев и проведет 30 мин. ознакомительный тур для ориентирования в музее (только на англ. яз.). Время встречи с ассистентом для входа в музеи указано ниже в разделе "Формат проведения экскурсии".

Время работы собора Святой Софии: круглосуточно, 7 дней в неделю. Молитвы проходят 5 раз в день: 4:00, 6:00, 13:00, 17:00, 22:00.

Время работы дворца Топкапы: с 09:00 - 17:00. Ежедневно, кроме вторников.

Время работы цистерны Базилика: с 09.00 - 17.30. Ежедневно.

Внимание! В связи с ремонтом цистерны Базилика для посещения предлагается цистерна 1001, расположенная поблизости.

Ваучер действителен для однократного посещения музеев в течение трех дней.

Собор Святой Софии насчитывает более 1500 лет истории. Его возвели как православный храм на том же холме, где за 200 лет до этого стояло святилище Артемиды. Согласно легенде, к императору Юстиниану снизошел ангел, который показал макет великолепного здания. Спустя почти тысячу лет, когда Константинополь был захвачен османами, храм перестроили в мечеть. И только 85 лет назад Айя-София стала достопримечательностью, открытой для туристов.

Роскошный дворец Толкапы расположен на мысе Сарайбурну. Именно здесь Мраморное море соединяется с проливом Босфор. Исторический комплекс вот уже почти 100 лет открывает свои двери для туристов со всего мира. Когда-то резиденция османских императоров, дворец Толкапы считается одним из самых крупных музеев мира. Колонные залы, покои гарема, где жила сама Роксолана, арки и огромный ворота — все говорит о величии прошлых лет.

Спрятаться от летнего зноя и увидеть что-то грандиозное можно в Цистерне Базилика. Это огромное водохранилище было построено полторы тысячи лет назад. Уникальные колонны, которые поддерживают свод и добавляют величия залу, свозили в цистерну со многих античных храмов. Здесь есть две колонны с изображением головы Медузы Горгоны. Интересно, что одна из них установлена в перевернутом виде, а вторая повернута в сторону. Говорят, это было сделано, чтобы не окаменеть под взглядом мифического существа. Сегодня Цистерна Базилика все еще хранит воду, но совсем немного, и это абсолютно не мешает туристам осмотреть уникальную постройку.

Просим обратить внимание: Собор Святой Софии находится на ремонте, поэтому не все части здания открыты.

В связи с ремонтом цистерны Базилика для посещения предлагается цистерна 1001, расположенная поблизости.

Просим обратить внимание: Посещение собора Святой Софии разрешено только в скромной одежде. Не допускаются открытые майки, короткие шорты и юбки выше колена (плечи и колени должны быть закрыты), для женщин обязательно наличие платка на голову. При необходимости можно купить недостающую часть гардероба на входе в собор примерно за 4 евро.