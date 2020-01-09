Ежедневная пешеходная экскурсия по Лондону

Пешеходная

4.8
9 отзывов
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Лондону
Ежедневная пешеходная экскурсия по Лондону
Ежедневная пешеходная экскурсия по Лондону
Ежедневная пешеходная экскурсия по Лондону

Что вас ожидает 🤩

  • Трафальгарская площадь
  • Часовая башня Биг-Бен
  • Тауэрский замок
  • Лондонское метро
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Экскурсия по центральной части Лондона с профессиональным гидом - неотменная часть знакомства с городом. Биг бен, Вестминстерское Аббатство, Лондонский Глаз, Трафальгарская площадь и конечно Тауэрский замок неизменно привлекают туристов со всего мира. Этот город действительно уникален!

Во время экскурсии мы расскажем интересные исторические факты, забавные и курьезные детали, поделимся личным опытом и покажем незабываемые виды Лондона. После экскурсии русский гид в Лондоне расскажет вам о том, где попробовать настоящий английский эль, отведать местную кухню и открыть для себя блюда со всего мира, что еще посмотреть самим и куда съездить недалеко от Лондона.

Так как показать все самое важное в Лондоне за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному".

Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "Синему" маршруту, то завтра она пойдет по "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация"). Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Важная информация: на нашем красном маршруте мы расскажем вам о первом в мире метро
  • Для этого проедем две остановки. При себе вам нужно иметь проездные: карту Oyster или бесконтактную банковскую карту
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
1
2
1
С
9 янв 2020
очень хороший гид насыщенная и позновательная экскурсия
А
8 мая 2019
Интересная экскурсия.
m
23 мар 2019
Пекрасный гид Марго, знающая и умеющая провести чудесную экскурсию по одному из самых красивых городов мира Лондону. Огромное сасибо!!!!!!!!
Р
11 янв 2019
К сожалению остались не очень довольны экскурсией. Экскурсия позиционируется как обзорная, по сути, при этом она посвящена довольно узкоспециальным вещам и концентрируется на Лондон-Сити. Ничего, что ожидает увидеть на обзорной экскурсии турист он не видит. Это не парламент и Букингемский дворец, это сугубо Лондон-Сити.

На эту экскурсию стоит сходить уже походив на другие экскурсии, брать её первой вряд-ли стоит.
L
3 мар 2018
Марго супер!!!! Очень интересная экскурсия, узнали много нового и необычного. Марго провела экскурсию очень увлекательно, ее хочется слушать и слушать. Огромное спасибо, очень очень довольны
H
17 фев 2018
Очень понравился синий маршрут. Гид Ирина очень эрудированная и профессиональная. А главное - любит город, о котором рассказывает, поэтому очень интересно.
Е
16 дек 2017
Гид Ирина. Очень неравнодушный рассказчик,чувствуется что человек постоянно обновляет и расширяет свои знания. Дала массу полезных советов и рекомендаций. Нам понравилось очень, сами бы не дошли до этих чудесных местечек! Спасибо
V
4 окт 2017
Было очень интересно и захватывающе! Замечательный гид Марго познакомила нас с Лондоном и просто влюбила нас в это город! Отличная экскурсия! Спасибо!
T
26 апр 2017
Экскурсовод Ирина провела для нас две очень интересные экскурсии. Ирина очень хорошо знает Лондон и показала много интресных мест, которые гуляя сам, не заметишь или не обратишь внимания. Маршрут был хорошо продуман. Каждая экскурсия длилась около трёх часов. Время пробегало не заметно, так было интересно. Можем только порекомендовать.

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