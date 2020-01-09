Экскурсия по центральной части Лондона с профессиональным гидом - неотменная часть знакомства с городом. Биг бен, Вестминстерское Аббатство, Лондонский Глаз, Трафальгарская площадь и конечно Тауэрский замок неизменно привлекают туристов со всего мира. Этот город действительно уникален!

Во время экскурсии мы расскажем интересные исторические факты, забавные и курьезные детали, поделимся личным опытом и покажем незабываемые виды Лондона. После экскурсии русский гид в Лондоне расскажет вам о том, где попробовать настоящий английский эль, отведать местную кухню и открыть для себя блюда со всего мира, что еще посмотреть самим и куда съездить недалеко от Лондона.

Так как показать все самое важное в Лондоне за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному".

Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "Синему" маршруту, то завтра она пойдет по "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация"). Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.