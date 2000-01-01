Круговой круиз предлагает места на крытой и открытой палубах и отправляется от причала прямо у подножия Лондонского глаза. Кораблик проплывет до Тауэрского моста, путь в обе стороны занимает 40 минут. Полюбуйтесь по пути на здание британского парламента, собор Святого Павла, Тауэр, Шекспировский Глобус, Вестминстер, мост Миллениум и Тауэрский мост.
Аудиокомментарии доступны на французском, немецком, испанском, голландском, итальянском, русском, японском и китайском языках.
Что вас ждет в круизе по Темзе:
- Отправление от причала прямо у подножия "Лондонского глаза"
- Маршрут идет до Тауэрского моста, в обе стороны занимает 40 минут
- Вы можете занять места на крытой или открытой палубах
- Гид экскурсовод (английский язык)
- Аудиогид на борту на 9 языках (французском, немецком, испанском, голландском, итальянском, русском, японском и китайском)
- Удивительные впечатления в формате 4D