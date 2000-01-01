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Лондон: круиз по Темзе

5
10 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Лондона
Речной круиз от Лондонского глаза (Coca Cola London Eye) – уникальный популярный обзорный круиз по реке Темза с оживляющими город 🏙️ комментариями гида-эксперта на английском языке, или с аудиогидом на русском и других языках.

Круговой круиз предлагает места на крытой и открытой палубах и отправляется от причала прямо у подножия Лондонского глаза.
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  • €19 за экскурсию

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Лондон: круиз по Темзе
Лондон: круиз по Темзе

Что вы увидите

  • Здание британского парламента
  • Биг Бэн
  • Собор Святого Павла
  • Тауэр
  • Шекспировский Глобус
  • Вестминстер
  • Мост Миллениум
  • Тауэрский мост
  • Река Темза
Круговой круиз предлагает места на крытой и открытой палубах и отправляется от причала прямо у подножия Лондонского глаза. Кораблик проплывет до Тауэрского моста, путь в обе стороны занимает 40 минут. Полюбуйтесь по пути на здание британского парламента, собор Святого Павла, Тауэр, Шекспировский Глобус, Вестминстер, мост Миллениум и Тауэрский мост.
Аудиокомментарии доступны на французском, немецком, испанском, голландском, итальянском, русском, японском и китайском языках.

Что вас ждет в круизе по Темзе:

  • Отправление от причала прямо у подножия "Лондонского глаза"
  • Маршрут идет до Тауэрского моста, в обе стороны занимает 40 минут
  • Вы можете занять места на крытой или открытой палубах
  • Гид экскурсовод (английский язык)
  • Аудиогид на борту на 9 языках (французском, немецком, испанском, голландском, итальянском, русском, японском и китайском)
  • Удивительные впечатления в формате 4D
Что входит
  • Круиз
  • Живые комментарии гида-экскурсовода (на английском)
  • Подарочный путеводитель на 7 языках
  • Аудиокомментарии на 9 языках (французском, немецком, испанском, голландском, итальянском, русском, японском и китайском)
  • Вход в 4D Experience
Что не входит
  • питание
  • личные расходы
  • входной билет на "Лондонский глаз"
Начало
🚩 Причал Лондонского глаза. County Hall, Westminste
Место завершения
🏁 Причал у Лондонского глаза
Лондон: круиз по Темзе
Лондон: круиз по Темзе
Лондон: круиз по Темзе
Лондон: круиз по Темзе

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
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10 отзывов оставили туристы

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