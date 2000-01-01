GetYourGuide – Гид из Лондона

Речной круиз от Лондонского глаза (Coca Cola London Eye) – уникальный популярный обзорный круиз по реке Темза с оживляющими город 🏙️ комментариями гида-эксперта на английском языке, или с аудиогидом на русском и других языках.



Круговой круиз предлагает места на крытой и открытой палубах и отправляется от причала прямо у подножия Лондонского глаза.