Круиз по Темзе длительностью 1 час 45 мин начинается от причала у Лондонского Тауэра. Побалуйте себя вкусным обедом из двух блюд, включая чай или кофе, проплывая мимо самых известных достопримечательностей 🏛️ Лондона.

Какие места вы увидите во время круиза по Темзе

Судно идет от причала у Лондонского Тауэра, расположенного рядом с исторической крепостью и сказочным Тауэрским мостом

-. Во время круиза вы увидите Вестминстерский дворец, где заседает Британский парламент

Мимо "проплывет" колесо обозрения «Лондонский глаз»

Порадует вас и небоскреб Shard с острой вершиной у Лондонского моста.

Обеденное меню во время круиза по Темзе