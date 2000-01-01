  1. Экскурсии

Лондон: круиз по Темзе с обедом

5
11 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Лондона
Вы приехали в Лондон и у вас совсем нет времени на обзорные экскурсии? Предлагаем вам убить сразу двух зайцев — пообедать на борту корабля и увидеть центр Лондона.

Тауэрский мост, Вестминстерский дворец и London Eye — все это будет в путешествии по Темзе.
Задать вопрос
  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное

  • €47 за человека

    Купить билеты
Лондон: круиз по Темзе с обедом
Лондон: круиз по Темзе с обедом

Что вы увидите

  • Лондонский Тауэр
  • Лондонский мост
  • Вестминстерский дворец
  • Колесо обозрения «Лондонский глаз»
  • Небоскреб Shard
  • Река Темза
Круиз по Темзе длительностью 1 час 45 мин начинается от причала у Лондонского Тауэра. Побалуйте себя вкусным обедом из двух блюд, включая чай или кофе, проплывая мимо самых известных достопримечательностей 🏛️ Лондона.
Какие места вы увидите во время круиза по Темзе
  • Судно идет от причала у Лондонского Тауэра, расположенного рядом с исторической крепостью и сказочным Тауэрским мостом
-. Во время круиза вы увидите Вестминстерский дворец, где заседает Британский парламент
  • Мимо "проплывет" колесо обозрения «Лондонский глаз»
  • Порадует вас и небоскреб Shard с острой вершиной у Лондонского моста.
Обеденное меню во время круиза по Темзе
  • Запеченное до хрустящей корочки куриное филе, приправленное тмином, розмарином и лимоном под кремовым соусом из грибов, лука-порея и эстрагонового уксуса
  • Сезонные овощи и картофель гратен на гарнир
  • Томаты черри и красный лук конфи
  • На десерт 🍪 предлагается фондю из темного шоколада с вареными ягодами и ванильным соусом
  • Оцените широкий выбор безалкогольных и алкогольных напитков в баре во время всего круиза, пока вы слушаете познавательные истории 📖, которые откроют вам множество ранее неизвестных фактов о Лондоне.
Что входит
  • Круиз со стандартными местами (1 час 45 мин)
  • Обед из 2 блюд с чаем и кофе
  • Комментарии гида
Что не входит
  • Напитки в баре
Начало и место завершения
🚩 Причал у Лондонского Тауэра
Лондон: круиз по Темзе с обедом
Лондон: круиз по Темзе с обедом
Лондон: круиз по Темзе с обедом
Лондон: круиз по Темзе с обедом

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
GetYourGuide
GetYourGuide
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

11 отзывов оставили туристы

GetYourGuide проводит ещё 5 экскурсий

Выше птичьего полета: колесо обозрения London Eye
40
0.7 час
Выше птичьего полета: колесо обозрения London Eye
11 отзывов
Лондон: круиз по Темзе
19
1 час
Лондон: круиз по Темзе
10 отзывов
Лондон: круиз по Темзе + Лондонский Глаз
44
1 час
Лондон: круиз по Темзе + Лондонский Глаз
10 отзывов
Лондон: круиз по Темзе с послеобеденным чаем
43
1.5 часа
Лондон: круиз по Темзе с послеобеденным чаем
10 отзывов
Собор Святого Павла: входной билет с быстрым проходом
23
2 часа
Собор Святого Павла: входной билет с быстрым проходом
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Лондоне

Все самое важное в Лондоне за 2, 5 часа
От £130
2.5 часа
Все самое важное в Лондоне за 2, 5 часа
185 отзывов
Обзорная прогулка с историком искусства по знаковым достопримечательностям столицы
От Биг-Бена до Букингема
£195
3.5 часа
От Биг-Бена до Букингема
63 отзыва
Ориентация на местности и главные достопримечательности центрального Лондона за 3. 5 часа!
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
£5
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
61 отзыв
Разобраться в культурном коде и традициях самой закрытой и самобытной нации Европы
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
От £78
3 часа
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
46 отзывов
Увидеть историческое ядро Лондона и узнать о главных этапах его развития
Обзорная пешеходная экскурсия по Лондону
17
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Лондону
41 отзыв
По следам Гарри Поттера в Лондоне!
£170
3 часа
По следам Гарри Поттера в Лондоне!
35 отзывов
«Дырявый Котёл», Министерство Магии, платформа 9 ¾ и другие волшебные уголки города