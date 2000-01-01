Что вы увидите Лондонский Тауэр Лондонский мост Вестминстерский дворец Колесо обозрения «Лондонский глаз» Небоскреб Shard Река Темза
Круиз по Темзе длительностью 1 час 45 мин начинается от причала у Лондонского Тауэра. Побалуйте себя вкусным обедом из двух блюд, включая чай или кофе, проплывая мимо самых известных достопримечательностей 🏛️ Лондона.
Какие места вы увидите во время круиза по Темзе
Судно идет от причала у Лондонского Тауэра, расположенного рядом с исторической крепостью и сказочным Тауэрским мостом
-. Во время круиза вы увидите Вестминстерский дворец, где заседает Британский парламент
Мимо "проплывет" колесо обозрения «Лондонский глаз» Порадует вас и небоскреб Shard с острой вершиной у Лондонского моста.
Обеденное меню во время круиза по Темзе
Запеченное до хрустящей корочки куриное филе, приправленное тмином, розмарином и лимоном под кремовым соусом из грибов, лука-порея и эстрагонового уксуса Сезонные овощи и картофель гратен на гарнир Томаты черри и красный лук конфи На десерт 🍪 предлагается фондю из темного шоколада с вареными ягодами и ванильным соусом Оцените широкий выбор безалкогольных и алкогольных напитков в баре во время всего круиза, пока вы слушаете познавательные истории 📖, которые откроют вам множество ранее неизвестных фактов о Лондоне. Что входит Круиз со стандартными местами (1 час 45 мин) Обед из 2 блюд с чаем и кофе Комментарии гида
Начало и место завершения
🚩 Причал у Лондонского Тауэра
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