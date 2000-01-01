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Обзорная пешеходная экскурсия по Лондону

4.6
41 отзыв
Ирина И.
Ирина И. – Гид из Лондона
Важное условие перед бронированием предложения! Обратите пожалуйста Ваше внимание! Оставшаяся сумма за экскурсию ⛳ доплачивается гиду в МЕСТНОЙ валюте (ФУНТЫ).

Наш русскоязычный гид в Лондоне расскажет вам об этом замечательном городе, поможет почувствовать себя здесь как дома и подскажет идеи для самостоятельного изучения Лондона.

На обзорной экскурсии 🧭 вы узнаете о лучших музеях 🖼, пабах и развлечениях города, увидите самые интересные достопримечательности 🏛️, а также услышите все самое важное о британской столице.

Мы подготовили для вас два маршрута, которые чередуются через день.

Увидеть и скачать их вы можете прямо на сайте.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €17 за человека

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Обзорная пешеходная экскурсия по Лондону
Обзорная пешеходная экскурсия по Лондону

Что вы увидите

  • На "синем" маршруте:
  • Трафальгарская площадь
  • Букингемский дворец
  • Резиденция премьер-министра на Даунинг стрит
  • Биг-Бен и здания Парламента
  • Вестминстерское аббатство
  • А также бывший королевский дворец Сомерсет Хаус, мини-смену конной гвардии, альтернативу музея Шерлока Холмса
  • На "красном" маршруте:
  • собор Святого Павла
  • городская ратуша Guildhall
  • Банк Англии и Королевская биржа
  • Рынок Leadenhall
  • Небоскрёб Огурец
  • Тауэрский мост
  • А также самую лучшую и бесплатную смотровую площадку Лондона, узкие улочки старого города и террасу с лучшими видами на город
Наш русскоязычный гид в Лондоне расскажет вам об этом замечательном городе, поможет почувствовать себя здесь как дома, подскажет идеи для самостоятельного изучения Лондона. Лучшие музеи 🖼, пабы, развлечения, интересные места, особенности города и передвижения по нему – на обзорной экскурсии 🧭. Вы узнаете все самое важное о британской столице.
Мы подготовили для вас два маршрута, которые чередуются через день. Увидеть и скачать их вы можете прямо на сайте. Насыщенная программа, правда?
Синий маршрут
Во время наших экскурсий на "синем" маршруте мы увидим самые знаковые достопримечательности 🏛️ Лондона: Трафальгарскую площадь - сердце города; Букингемский дворец, где живёт королева, часовую башню с колоколом Биг-Бен и здания Парламента; Вестминстерское аббатство - главную королевскую церковь ⛪. Мы расскажем, как лучше всего смотреть на смену пешего караула, покажем мини-смену конной гвардии и отличный исторический паб.
Красный Маршрут
На "красном" маршруте мы узнаем про исторический центр города - Сити, где под небоскрёбами скрывается 2000 лет истории 📖 Лондона. Мы увидим главный лондонский собор Святого Павла; Банк Англии и Королевскую биржу; древний рынок, где снимали фильмы 🎥 о Гарри Поттере; знаменитый небоскрёб Огурец; и конечно, Тауэрский мост, самый узнаваемый мост в мире.
Во время экскурсии мы расскажем интересные исторические факты, забавные и курьезные детали, поделимся личным опытом и покажем незабываемые виды Лондона. После экскурсии русский гид в Лондоне расскажет вам о том, где попробовать настоящий английский эль, отведать местную кухню 🥧 и открыть для себя блюда со всего мира, что еще посмотреть самим и куда съездить недалеко от Лондона.
Обратите пожалуйста Ваше внимание! Оставшаяся сумма доплачивается гиду в местной валюте (фунты).
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт
  • внутренний осмотр достопримечательностей
  • личные расходы
Начало
🚩 метро Temple
Место завершения
🏁 см. карту
Обзорная пешеходная экскурсия по Лондону
Обзорная пешеходная экскурсия по Лондону
Обзорная пешеходная экскурсия по Лондону
Обзорная пешеходная экскурсия по Лондону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина И.
Ирина И.
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41 отзыв оставили туристы

Ирина И. проводит ещё 4 экскурсии

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