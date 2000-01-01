Наш русскоязычный гид в Лондоне расскажет вам об этом замечательном городе, поможет почувствовать себя здесь как дома, подскажет идеи для самостоятельного изучения Лондона. Лучшие музеи 🖼, пабы, развлечения, интересные места, особенности города и передвижения по нему – на обзорной экскурсии 🧭. Вы узнаете все самое важное о британской столице.

Мы подготовили для вас два маршрута, которые чередуются через день. Увидеть и скачать их вы можете прямо на сайте. Насыщенная программа, правда?

Синий маршрут

Во время наших экскурсий на "синем" маршруте мы увидим самые знаковые достопримечательности 🏛️ Лондона: Трафальгарскую площадь - сердце города; Букингемский дворец, где живёт королева, часовую башню с колоколом Биг-Бен и здания Парламента; Вестминстерское аббатство - главную королевскую церковь ⛪. Мы расскажем, как лучше всего смотреть на смену пешего караула, покажем мини-смену конной гвардии и отличный исторический паб.

Красный Маршрут

На "красном" маршруте мы узнаем про исторический центр города - Сити, где под небоскрёбами скрывается 2000 лет истории 📖 Лондона. Мы увидим главный лондонский собор Святого Павла; Банк Англии и Королевскую биржу; древний рынок, где снимали фильмы 🎥 о Гарри Поттере; знаменитый небоскрёб Огурец; и конечно, Тауэрский мост, самый узнаваемый мост в мире.

Во время экскурсии мы расскажем интересные исторические факты, забавные и курьезные детали, поделимся личным опытом и покажем незабываемые виды Лондона. После экскурсии русский гид в Лондоне расскажет вам о том, где попробовать настоящий английский эль, отведать местную кухню 🥧 и открыть для себя блюда со всего мира, что еще посмотреть самим и куда съездить недалеко от Лондона.

Обратите пожалуйста Ваше внимание! Оставшаяся сумма доплачивается гиду в местной валюте (фунты).