3 отзыва оставили туристы

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Шпионский Лондон

Прогулка по следам легендарных британских шпионов и секретной службы разведки MI-6

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

£170 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Dmitriy
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
Dmitriy – Гид по Лондону
Каждый путешественник может назвать имя главного шпиона всех времен и народов — Джеймса Бонда, легендарного агента «007».

Но знаете ли вы, что у этого персонажа есть реальные прототипы: настоящие шпионы, агенты самой секретной спецслужбы в мире — британской разведки MI-6.

На прогулке вы узнаете, как появилась на свет разведка Соединенного Королевства и кем были первые «суперагенты», услышите истории 📖 о громких шпионских скандалах времен «холодной войны» и даже прогуляетесь 👣 у современной штаб-квартиры MI-6.
Шпионский Лондон
Шпионский Лондон

Что вас ожидает

Сердце разведки Соединенного Королевства
Вы увидите новую штаб-квартиру MI-6, которая уже успела пережить террористическое нападение в 2000 году, узнаете, как была основана британская служба разведки и кто ее возглавлял в самом начале 20 века. А после отправимся к штаб-квартире MI-5 — не менее могущественной службы контрразведки! Здесь я расскажу, как разоблачали шпионов на английской земле, как был завербован Ким Филби, шеф советского направления английской контрразведки, и что представляет из себя MI-5 в наши дни.

Легенды британского шпионажа
Прогуливаясь по Вестминстеру, вы услышите не одну историю про самых знаменитых шпионов минувшего столетия, узнаете, как спецагент MI-6 готовил убийство Владимира Ленина и зачем хранитель Королевской коллекции живописи сотрудничал с советской разведкой. Я расскажу о «Кембриджской Пятерке», самой продуктивной шпионской ячейке в истории СССР, о полковнике-перебежчике Олеге Пеньковском и связанном с ним грандиозном шпионском скандале времен «холодной войны», а также о «деле Профьюмо» — послевоенной истории, сломавшей жизнь и карьеру министру обороны Великобритании.

История секретной службы MI-6 на улицах Лондона
Я проведу вас к «исторической» штаб-квартире MI-6 и расскажу, как шифровали ее местонахождение. Также вы побываете возле резиденции шефа разведки «С» в элитарном районе Сент-Джеймс, увидите одну из самых престижных частных школ в Лондоне и поймете, как она связана с историей шпионажа.

Организационные детали

Эта экскурсия также может проходить в расширенном 4-х часовом варианте на автомобиле.

Шпионский Лондон
Шпионский Лондон
Шпионский Лондон
Шпионский Лондон
Шпионский Лондон
Шпионский Лондон
Шпионский Лондон
Шпионский Лондон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Dmitriy
Dmitriy
Живу в Лондоне с 2010 года, профессиональный историк литературы (кандидат наук). Все экскурсии — авторские, с богатым иллюстративным материалом.
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3 отзыва оставили туристы

27 декабря 2019
Спасибо огромное за необычную, интересную и креативную экскурсию! Мы в восторге! Особенно наш двенадцатилетний сын! Дмитрий замечательно владеет темой! Приятно иметь дело с профессионалом! Не часто встречаются такие гиды! Супер! Будем рекомендовать друзьям и знакомым! Ещё раз огромное спасибо!❤️
25 ноября 2019
Пропутешествовав немало по миру, могу уверенно сказать, что гид Дмитрий вошел в топ 5 наших впечатлений о гидах, которые сопровождали на различных познавательных прогулках по городам и странам. Прекрасная речь, знание предмета экскурсии, интересная подача, легкость и интеллигентность, чувство юмора - все это, а также неизбитая тема экскурсии сделали наш день в Лондоне просто прекрасным!
11 марта 2019
Тур «Шпионский Лондон» - мы остались дико довольны- слушали на одном дыхании. Очень приятная и увлекательная подача материала. Если вы любите фильмы про Бонда и т. п - вам понравится. Мы не пожалели ни разу, не смотря на ледяной ветер. Ну, и, конечно, фирменный котелок гида!...

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