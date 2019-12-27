3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Сердце разведки Соединенного Королевства

Вы увидите новую штаб-квартиру MI-6, которая уже успела пережить террористическое нападение в 2000 году, узнаете, как была основана британская служба разведки и кто ее возглавлял в самом начале 20 века. А после отправимся к штаб-квартире MI-5 — не менее могущественной службы контрразведки! Здесь я расскажу, как разоблачали шпионов на английской земле, как был завербован Ким Филби, шеф советского направления английской контрразведки, и что представляет из себя MI-5 в наши дни.

Легенды британского шпионажа

Прогуливаясь по Вестминстеру, вы услышите не одну историю про самых знаменитых шпионов минувшего столетия, узнаете, как спецагент MI-6 готовил убийство Владимира Ленина и зачем хранитель Королевской коллекции живописи сотрудничал с советской разведкой. Я расскажу о «Кембриджской Пятерке», самой продуктивной шпионской ячейке в истории СССР, о полковнике-перебежчике Олеге Пеньковском и связанном с ним грандиозном шпионском скандале времен «холодной войны», а также о «деле Профьюмо» — послевоенной истории, сломавшей жизнь и карьеру министру обороны Великобритании.

История секретной службы MI-6 на улицах Лондона

Я проведу вас к «исторической» штаб-квартире MI-6 и расскажу, как шифровали ее местонахождение. Также вы побываете возле резиденции шефа разведки «С» в элитарном районе Сент-Джеймс, увидите одну из самых престижных частных школ в Лондоне и поймете, как она связана с историей шпионажа.