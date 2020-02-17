С комфортом оценить все знаковые места британской столицы и разобраться, как устроен город
- 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
- 🚗На автомобиле
- ⏱Продолжительность 4 часа
- 👥 Не более 8 человек
- 👶Можно с детьми
- Заказать экскурсию
£340 за экскурсию
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
Dmitriy – Гид по Лондону
Лондон — город 🏙️, которым можно наслаждаться самыми разнообразными способами. Отличной альтернативой традиционной пешеходной экскурсии 🧭 может стать автомобильный тур «Весь Лондон за 4 часа».
На комфортабельном микроавтобусе мы проедем по центральным районам Лондона, и вы сможете наглядно разобраться, как именно устроен этот город.
На комфортабельном микроавтобусе мы проедем по центральным районам Лондона, и вы сможете наглядно разобраться, как именно устроен этот город.
Что вас ожидает
Естественно, вы увидите все самые главные его достопримечательности:
- Парламент и Биг-Бен
- Вестминстерское Аббатство
- Резиденция Премьер-Министра
- Дворец Архиепископа Кентерберийского
- Букингемский Дворец
- Замок Тауэр
- Трафальгарская Площадь
- Адмиралтейская Арка
- Национальная Галерея
- Мост Ватерлоо
- Лондонский Мост
- Королевская Биржа
- Банк Англии
- Колонна Нельсона
- Гайд-парк
- Пикадилли
- Штаб-квартира BBC
- Риджентс-парк
- Музей Мадам Тюссо
- Королевская Консерватория
- Собор Святого Павла
- Тауэрский Мост
- Небоскреб «The Shard»
- Универмаг Harrods
- И еще десятки других интересных мест и зданий!
Конечно, вы не только полюбуетесь всеми этими сооружениями, но и обязательно услышите о них немало любопытного.
Кстати, о любопытном, классическими объектами мы не ограничимся:
- мы обязательно посмотрим на дом с настоящими привидениями;
- проедемся мимо бывшей квартиры Джона Леннона;
- увидим, где родилась почти 90 лет назад нынешняя Королева Елизавета II;
- взглянем на самый старый в мире магазин игрушек
- и много чего еще!
Одним словом, если есть огромное желание узнать английскую столицу «лицом к лицу», но нет времени или просто не хочется ходить пешком — то вам сюда, на тур «Весь Лондон за 4 часа»!
Да, и последнее: экскурсия состоится в любую погоду — ни дожди, ни ветер нам не страшны!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на новом микроавтобусе Volkswagen Transporter Shuttle (2014) лицензированного транспортного агентства Лондона для пассажирских перевозок до восьми человек
- Водитель-гид имеет лицензию на право коммерческих пассажирских перевозок, выданную властями Лондона
- При заказе на группу от 5 до 8 человек применяется надбавка — 40 фунтов
- Все заказы контролируются английской компанией-оператором
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Dmitriy
Живу в Лондоне с 2010 года, профессиональный историк литературы (кандидат наук). Все экскурсии — авторские, с богатым иллюстративным материалом.Напишите мне
28 отзывов оставили туристы
Мария
17 февраля 2020
Все очень понравилось, легко, на одном дыхании, комфортно ! Спасибо Дмитрию, что показал так много !Рекомендуем !
Sabrina
29 января 2020
Экскурсия с Дмитрием прошла великолепно, очень позновательно и удобно. Очень рекомендую
Елена
7 января 2020
заказывали экскурсию для 4 человек (двое пенсионеров и двое 28-30 лет) остались довольны абсолютно все. Информация интересная и уникальная, не то, что можно на первой странице Яндекса прочитать.. (есть с чем соавнить - брали экскурсии у других гидов и это были просто выброшенные деньги и скучно проведенное время ). Дмитрий отвечал развёрнуто и увлекательно на все Доп вопросы, его знания, действительно, обширны, а материал излагает понятно и легко! мы опоздали из-за отмены евростара, тем ни менее Дмитрий подстроился под нас по времени и это никак не отразилось на качество и цену его услуг . В общем если вы первый раз в Лондоне- это замечательные способ познакомиться с городом ! спасибо
Евгения
16 ноября 2019
Спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию, профессионализм и готовность пойти на встречу клиентам по любым вопросам!
Валерий
4 октября 2019
Все великолепно, полный восторг.
Алексей
17 сентября 2019
Отличная экскурсия.
Viktorija
23 августа 2019
Спасибо большое за поекрасную экскурсию Дима.
Наталья
27 июля 2019
Отличная экскурсия! Столько нового и интересного!
Геннадий
1 июля 2019
Отличная экскурсия, содержательная и познавательная благодаря профессионализму и грамотности гида Дмитрия. Спасибо ему большое! Надеемся, следующая будет ещё интереснее!
Наталья
23 апреля 2019
Отличная экскурсия ! Дмитрий профессионал своего дела, прекрасно доносит информацию, знает ответы абсолютно на все вопросы. Рекомендуем !!!
Ещё 18 отзывов
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скидка30%
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