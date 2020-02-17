Что вас ожидает

Естественно, вы увидите все самые главные его достопримечательности:

Парламент и Биг-Бен

Вестминстерское Аббатство

Резиденция Премьер-Министра

Дворец Архиепископа Кентерберийского

Букингемский Дворец

Замок Тауэр

Трафальгарская Площадь

Адмиралтейская Арка

Национальная Галерея

Мост Ватерлоо

Лондонский Мост

Королевская Биржа

Банк Англии

Колонна Нельсона

Гайд-парк

Пикадилли

Штаб-квартира BBC

Риджентс-парк

Музей Мадам Тюссо

Королевская Консерватория

Собор Святого Павла

Тауэрский Мост

Небоскреб «The Shard»

Универмаг Harrods

И еще десятки других интересных мест и зданий!

Конечно, вы не только полюбуетесь всеми этими сооружениями, но и обязательно услышите о них немало любопытного.

Кстати, о любопытном, классическими объектами мы не ограничимся:

мы обязательно посмотрим на дом с настоящими привидениями;

проедемся мимо бывшей квартиры Джона Леннона;

увидим, где родилась почти 90 лет назад нынешняя Королева Елизавета II;

взглянем на самый старый в мире магазин игрушек

и много чего еще!

Одним словом, если есть огромное желание узнать английскую столицу «лицом к лицу», но нет времени или просто не хочется ходить пешком — то вам сюда, на тур «Весь Лондон за 4 часа»!

Да, и последнее: экскурсия состоится в любую погоду — ни дожди, ни ветер нам не страшны!