Стоунхендж — один из известнейших археологических памятников планеты — загадочное сооружение из каменных глыб возрастом около 4000-5000 лет, назначение которого до сих пор достоверно не известно. Бат — один из самых симпатичных курортных городков Британии. Его иногда называют «английской здравицей», так как двадцативековым существованием он обязан своим целебным горячим источникам. Тур по двум этим достопримечательностям прекрасно подойдет для любителей истории, архитектуры и английской провинции.

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Описание

Что вас ожидает

Стоунхендж

Стоунхендж находится в графстве Уилтшир на юго-западе Англии, примерно в 135 км от Лондона. Это древний комплекс каменных глыб и рвов, организованный концентрическими кругами. Его возраст, по меньшей мере 4,5 тысячи лет, однако свежие исследования показывают, что он может быть и еще старше — вплоть до 6 тысяч лет, и это действительно впечатляющая цифра. Я расскажу, какие предположения строят ученые о назначении этого сооружения, а вы сможете сделать свои.

Бат

После Стоунхенджа мы отправимся в графство Сомерсет, в город Бат, который входит в десятку красивейших городов Соединенного Королевства и с 1987 года охраняется ЮНЕСКО. Гуляя по Бату, мы заглянем на улицу Королевского Полумесяца — уникального архитектурного сооружения XVIII века, насладимся готическим обликом аббатства св. Петра и Павла, пройдем к необычному музею — музею моды, поговорим о римской истории города и просто окунемся в атмосферу чудного курортного городка, не теряющего своей привлекательности уже почти двадцать веков!

Маршрут

Встреча в Лондоне

Стоунхендж с заходом

Обед в деревенском пабе

Бат (пешеходная экскурсия, свободное время (в течение которого возможно самостоятельное посещение римских терм с аудиогидом на русском языке)

Возвращение в Лондон.

Организационные детали

Тур начинается от вашего отеля в Лондоне и включает: