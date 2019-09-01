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Описание
Что вас ожидает
Стоунхендж
Стоунхендж находится в графстве Уилтшир на юго-западе Англии, примерно в 135 км от Лондона. Это древний комплекс каменных глыб и рвов, организованный концентрическими кругами. Его возраст, по меньшей мере 4,5 тысячи лет, однако свежие исследования показывают, что он может быть и еще старше — вплоть до 6 тысяч лет, и это действительно впечатляющая цифра. Я расскажу, какие предположения строят ученые о назначении этого сооружения, а вы сможете сделать свои.
Бат
После Стоунхенджа мы отправимся в графство Сомерсет, в город Бат, который входит в десятку красивейших городов Соединенного Королевства и с 1987 года охраняется ЮНЕСКО. Гуляя по Бату, мы заглянем на улицу Королевского Полумесяца — уникального архитектурного сооружения XVIII века, насладимся готическим обликом аббатства св. Петра и Павла, пройдем к необычному музею — музею моды, поговорим о римской истории города и просто окунемся в атмосферу чудного курортного городка, не теряющего своей привлекательности уже почти двадцать веков!
Маршрут
Встреча в Лондоне
Стоунхендж с заходом
Обед в деревенском пабе
Бат (пешеходная экскурсия, свободное время (в течение которого возможно самостоятельное посещение римских терм с аудиогидом на русском языке)
Возвращение в Лондон.
Организационные детали
Тур начинается от вашего отеля в Лондоне и включает:
Трансфер на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с русскоязычным водителем-гидом (+ питьевая вода в салоне). Транспорт оплачивается дополнительно: при составе группы 1-4 человека — £330, 5-8 человек — £380
Экскурсия в Стоунхендж с гидом
Экскурсия в Бат
Трансфер в отель (в пределах центрального Лондона)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Dmitriy — ваш гид в Лондоне
Провёл 1522 экскурсии для 1658 туристов
Живу в Лондоне с 2010 года, профессиональный историк литературы (кандидат наук). Занимаюсь турами с 2015 года, за это время провёл 1100+ экскурсий и встретил не меньше 8000 путешественников, присоединяйтесь и Вы:) Все экскурсии — с иллюстрациями, абсолютно авторские, с массой личных впечатлений, полученных за время жизни в столице.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
1 сен 2019
Это было потрясающее приключение длиною в день. Прошло на одном дыхании. Мы остались в полном восторге.
Понравился и формат подачи информации - просто, легко и с элементами 'интерактива' в виде загадок и вопросов. В стоунхедж, действительно, без гида не имеет смысла ехать. Город Бат сам по себе представляет интерес как большой исторический памятник, а с рассказом Дмитрия он обрёл дополнительную окраску, и история как будто оживала перед глазами.
Дополнительно хочется поблагодарить Дмитрия за выбор места для обеда - очень уютное место, что дополнило впечатление от экскурсии.
Ольга
12 ноя 2018
Все было хорошо. Большое спасибо Дмитрию за стойкость и поддержку!:)
Владимир
19 июня 2018
Нам очень всё понравилось: Стоунхендж не разочаровал, в этом немалая заслуга Дмитрия в правильно подаче информации перед и во время просмотра. Чтобы понять что-то, надо про это знать)
Вторая часть экскурсии в Бат прошла вообще как по нотам, легко, интересно, занимательно.
Что важно: все у Дмитрия расписано буквально по минутам и мы выехав из Лондона в 9-00 ни в одном пункте не потеряли времени, что позволило по завершении программы быть доставленными в Хитроу аккурат к началу регистрации. Шикарный день)
Дмитрий отлично знает историю, эрудированный и интересный собеседник - ответит на любые вопросы.
Рекомендую!
М
Мария
31 дек 2016
Все замечательно, очень понравилось!
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