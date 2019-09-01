Загадочный Стоунхендж и роскошный Бат за один день

Посетить один из известнейших памятников мира и насладиться атмосферой курортного города

5
4 отзыва
Стоунхендж — один из известнейших археологических памятников планеты — загадочное сооружение из каменных глыб возрастом около 4000-5000 лет, назначение которого до сих пор достоверно не известно. Бат — один из самых симпатичных курортных городков Британии.

Его иногда называют «английской здравицей», так как двадцативековым существованием он обязан своим целебным горячим источникам.

Тур по двум этим достопримечательностям прекрасно подойдет для любителей истории, архитектуры и английской провинции.
Загадочный Стоунхендж и роскошный Бат за один день
Загадочный Стоунхендж и роскошный Бат за один день
Загадочный Стоунхендж и роскошный Бат за один день
Загадочный Стоунхендж и роскошный Бат за один день
Загадочный Стоунхендж и роскошный Бат за один день
Загадочный Стоунхендж и роскошный Бат за один день
Загадочный Стоунхендж и роскошный Бат за один день
Загадочный Стоунхендж и роскошный Бат за один день
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Описание

Что вас ожидает

Стоунхендж

Стоунхендж находится в графстве Уилтшир на юго-западе Англии, примерно в 135 км от Лондона. Это древний комплекс каменных глыб и рвов, организованный концентрическими кругами. Его возраст, по меньшей мере 4,5 тысячи лет, однако свежие исследования показывают, что он может быть и еще старше — вплоть до 6 тысяч лет, и это действительно впечатляющая цифра. Я расскажу, какие предположения строят ученые о назначении этого сооружения, а вы сможете сделать свои.

Бат

После Стоунхенджа мы отправимся в графство Сомерсет, в город Бат, который входит в десятку красивейших городов Соединенного Королевства и с 1987 года охраняется ЮНЕСКО. Гуляя по Бату, мы заглянем на улицу Королевского Полумесяца — уникального архитектурного сооружения XVIII века, насладимся готическим обликом аббатства св. Петра и Павла, пройдем к необычному музею — музею моды, поговорим о римской истории города и просто окунемся в атмосферу чудного курортного городка, не теряющего своей привлекательности уже почти двадцать веков!

Маршрут

  • Встреча в Лондоне
  • Стоунхендж с заходом
  • Обед в деревенском пабе
  • Бат (пешеходная экскурсия, свободное время (в течение которого возможно самостоятельное посещение римских терм с аудиогидом на русском языке)
  • Возвращение в Лондон.

Организационные детали

Тур начинается от вашего отеля в Лондоне и включает:

  • Трансфер на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с русскоязычным водителем-гидом (+ питьевая вода в салоне). Транспорт оплачивается дополнительно: при составе группы 1-4 человека — £330, 5-8 человек — £380
  • Экскурсия в Стоунхендж с гидом
  • Экскурсия в Бат
  • Трансфер в отель (в пределах центрального Лондона)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
1 сен 2019
Это было потрясающее приключение длиною в день. Прошло на одном дыхании. Мы остались в полном восторге.

Понравился и формат подачи информации - просто, легко и с элементами 'интерактива' в виде загадок и вопросов. В стоунхедж, действительно, без гида не имеет смысла ехать. Город Бат сам по себе представляет интерес как большой исторический памятник, а с рассказом Дмитрия он обрёл дополнительную окраску, и история как будто оживала перед глазами.

Дополнительно хочется поблагодарить Дмитрия за выбор места для обеда - очень уютное место, что дополнило впечатление от экскурсии.
Ольга
12 ноя 2018
Все было хорошо. Большое спасибо Дмитрию за стойкость и поддержку!:)
Владимир
19 июня 2018
Нам очень всё понравилось: Стоунхендж не разочаровал, в этом немалая заслуга Дмитрия в правильно подаче информации перед и во время просмотра. Чтобы понять что-то, надо про это знать)

Вторая часть экскурсии в Бат прошла вообще как по нотам, легко, интересно, занимательно.

Что важно: все у Дмитрия расписано буквально по минутам и мы выехав из Лондона в 9-00 ни в одном пункте не потеряли времени, что позволило по завершении программы быть доставленными в Хитроу аккурат к началу регистрации. Шикарный день)

Дмитрий отлично знает историю, эрудированный и интересный собеседник - ответит на любые вопросы.

Рекомендую!
М
31 дек 2016
Все замечательно, очень понравилось!

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