3 отзыва оставили туристы

Многие профессионалы, изучившие Японию вдоль и поперек, скажут вам, что во всем, что касается чайной церемонии, Токио несколько уступает древнему городу Киото – и набор услуг там шире, и атмосфера экс-столицы с рафинированной архитектурой и культурой более подходящая, и что в Токио места, где для вас могут устроить чайную церемонию с переодеванием в кимоно, можно пересчитать по пальцам, и что бронировать нужно заранее, особенно “на сакуру” и “на алые клены”… И будут совершенно правы.

Получить представление прежде всего о вкусе зеленого чая маття и о десертах с маття можно и в центре шумной современной столице Японии, тем более что интересующий нас чай доставляют сюда и из Киото тоже. Заняться “чайной” темой в Токио можно и в непогоду, когда дождь и ветер не позволят погулять по традиционным садам, и в дикую жару японского лета. Всё к лучшему – знакомиться с маття (или мачча) мы будем в нескольких чайных кафе разбросанных по городу практически всегда возле крупных станций, или в деловых районах Токио.

В этих кафе есть свой шарм, атмосфера повседневной жизни токийцев – на таких заведениях лежит печать ритма жизни Большого Токио. Они очень разные – от уютных уголков до буквально ниши с насестами, как на одном из фото. Многие эти кафе держат известные фирмы-производители зеленого чая из префектуры Киото – я вам расскажу об их чайной истории 📖 и традициях. Конкурируя между собой в течение столетий, марки чая из Удзи довели вкусовые качества некоторых сортов чая до совершенства.

О десертах с добавлением маття можно говорить и говорить – здесь и мороженое с соусом из зеленого чая или с сочными кусочками бисквита, и “многоярусные” parfait, и изумрудно-зеленый чизкейк с высоким содержанием чая маття, и “сырой” шоколад с маття. Меню всегда отражает смену сезонов – к примеру, весной вы можете попробовать дополнительный шарик мороженого с засоленной сакурой, осенью это будут сладкие каштаны.

Логистика нашего маршрута может выглядеть так: Токийский вокзал – вокзал Синдзюку – комплекс Мидтаун в районе Роппонги, то есть вполне осуществимо совместить с посещением других достопримечательностей 🏛️, или как перерыв между ними.

Есть и другие варианты маршрутов и “правильных” мест, настоящих оазисов в суетливом японском мегаполисе с его молчаливыми толпами. Время посещения нужно выбирать аккуратно, потому что туда не иссякает поток своих, местных посетителей-японцев, известных гурманов. “Японочередь” из желающих поесть маття-десерт в уюте кафе в совершенно “нетуристическом” районе Кагуразака может быть такая же большая, как очередь за “зеленочайным” мороженым в торговом комплексе у новой телебашни Скай-Три, или на Сибуя (Shibuya) с её нескончаемом потоком людей.

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