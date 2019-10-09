3 отзыва оставили туристы

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Десерты по-токийски: маття и с чем его едят

Раскрыть пользу популярного зелёного чая и попробовать отборные сорта в аутентичной обстановке

5
3 отзыва
Mila
Mila – Гид из Токио
Где попробовать зеленый чай маття в лучших традициях Киото, находясь при этом в Токио?
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €222 за экскурсию

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Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят

Многие профессионалы, изучившие Японию вдоль и поперек, скажут вам, что во всем, что касается чайной церемонии, Токио несколько уступает древнему городу Киото – и набор услуг там шире, и атмосфера экс-столицы с рафинированной архитектурой и культурой более подходящая, и что в Токио места, где для вас могут устроить чайную церемонию с переодеванием в кимоно, можно пересчитать по пальцам, и что бронировать нужно заранее, особенно “на сакуру” и “на алые клены”… И будут совершенно правы.

Получить представление прежде всего о вкусе зеленого чая маття и о десертах с маття можно и в центре шумной современной столице Японии, тем более что интересующий нас чай доставляют сюда и из Киото тоже. Заняться “чайной” темой в Токио можно и в непогоду, когда дождь и ветер не позволят погулять по традиционным садам, и в дикую жару японского лета. Всё к лучшему – знакомиться с маття (или мачча) мы будем в нескольких чайных кафе разбросанных по городу практически всегда возле крупных станций, или в деловых районах Токио.

В этих кафе есть свой шарм, атмосфера повседневной жизни токийцев – на таких заведениях лежит печать ритма жизни Большого Токио. Они очень разные – от уютных уголков до буквально ниши с насестами, как на одном из фото. Многие эти кафе держат известные фирмы-производители зеленого чая из префектуры Киото – я вам расскажу об их чайной истории 📖 и традициях. Конкурируя между собой в течение столетий, марки чая из Удзи довели вкусовые качества некоторых сортов чая до совершенства.

О десертах с добавлением маття можно говорить и говорить – здесь и мороженое с соусом из зеленого чая или с сочными кусочками бисквита, и “многоярусные” parfait, и изумрудно-зеленый чизкейк с высоким содержанием чая маття, и “сырой” шоколад с маття. Меню всегда отражает смену сезонов – к примеру, весной вы можете попробовать дополнительный шарик мороженого с засоленной сакурой, осенью это будут сладкие каштаны.

Логистика нашего маршрута может выглядеть так: Токийский вокзал – вокзал Синдзюку – комплекс Мидтаун в районе Роппонги, то есть вполне осуществимо совместить с посещением других достопримечательностей 🏛️, или как перерыв между ними.

Есть и другие варианты маршрутов и “правильных” мест, настоящих оазисов в суетливом японском мегаполисе с его молчаливыми толпами. Время посещения нужно выбирать аккуратно, потому что туда не иссякает поток своих, местных посетителей-японцев, известных гурманов. “Японочередь” из желающих поесть маття-десерт в уюте кафе в совершенно “нетуристическом” районе Кагуразака может быть такая же большая, как очередь за “зеленочайным” мороженым в торговом комплексе у новой телебашни Скай-Три, или на Сибуя (Shibuya) с её нескончаемом потоком людей.

Организационные детали

  • Количество человек — максимум трое, плюс я, гид, так как в таких кафе мало где есть система бронирования мест, и даже столики на 4 человека встречаются не так часто.
  • Любое время дня за исключением раннего утра и позднего вечера. Большинство чайных кафе открываются после 10 утра и закрываются к 20:00.
  • Оплата гонорара гида и расходов на транспорт во время нашей экскурсии 🧭 — только в местной валюте (в йенах по курсу обменников Travelex в центре Токио в день экскурсии).
Начало и место завершения
🚩 у стойки рисепшн отеля гостей если отель в пределах JR Yamanote Loop Line
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Mila
Mila
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по специальности (маркетинг) здесь, в Японии. Пока была «белым воротничком» в офисе крупной фирмы, снимала стресс изучением местной кухни и путешествиями по стране. Теперь помогаю делать это продвинутым пилигримам, открывающим для себя красоты и вкусности страны — и в мегаполисах, и в Киото, Наре, Канадзаве, и в дальних уголках префектур Сидзуока, Гифу и Миэ, где есть «типично японская» природа и можно попробовать разнообразные местные деликатесы. Я регулярно посещаю профессиональные семинары для гидов на японском языке и в курсе нюансов планирования поездок в «менее затоптанные» места. Веду инстаграм-аккаунт, посвященный моей работе и «фишкам» Японии.
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3 отзыва оставили туристы

9 октября 2019
Отличная экскурсия! На Экскурсии были семьей из 4 человек, двое взрослых детей. Много нового, интересного и вкусного! Мила- отличный гид, образованная, интересная, интеллектуальная! Плюс, настоящий гурман и ценитель прекрасного. Мила дала нам много полезной информации, рассказала много удивительных фактов, показала лучшие Кафе, рестораны, а также не туристические районы Токио. Если Вы хотите увидеть и попробовать настоящую японскую кухню, то Вы обратились по адресу и попали в точку! Спасибо большое, Мила!
9 июня 2017
Несмотря на то, что мы приезжаем в Токио последние двенадцать лет, я отдаю себе отчет в том что есть места, о которых я даже не подозреваю)! Тема экскурсии заинтересовала, профиль Милы подкрепил этот интерес. Мы с дочерью просто очарованы нашим гидом! Прекрасно образованная, обаятельная и красивая Мила с большим вкусом раскрыла перед нами новые нюансы любимого города! Щедро делясь "сокровищами" из личного опыта, Мила корректировала маршрут с учетом наших пожеланий, и в итоге мы увидели много нового! Все было очень вкусно - и еда, и информация! Думаю всем, кто заинтересован узнать о Японии больше чем просто турист, стоит пообщаться с Милой. Ее любовь к этой стране, энциклопедические знания и индивидуальный подход к своим клиентам просто поразят вас!
Сергей
4 декабря 2015
Благодаря Миле мы совершили увлекательную поездку в Йокогаму. Вначале были сомнения. стоит ли туда ехать. Стоит! Чудесный город, зеленый, просторный, современный. Мила открыла нам несколько секретных мест, и дала много бесценных советов. И она еще гурман! Обед у нас был в потрясающем японском ресторане, это было гастрономическое наслаждение! И она же организовала нам ужин уже в Токио, в еще более потрясающе вкусном и аутентичном месте. Туристы там не частые гости, но нам повезло) Еще раз ей огромное спасибо за содействие и этот чудесный день! За ресторан и парк отдельное мерси!

Mila проводит ещё 5 экскурсий

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