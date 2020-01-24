5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Мода в Стране восходящего солнца

Всё японское сейчас в тренде. Особенно одежда, обувь и аксессуары от местных дизайнеров, за которыми охотятся модники из Европы, Америки и Азии. В России существует несколько бутиков с японскими брендами, но коллекции сильно отличаются от тех, что продаются в столице Японии. Так как я пишу об этой теме, снимаю на Fashion Week в Токио и знакома лично со многими дизайнерами, вы можете быть уверенными в том, что шопинг-тур со мной станет для вас полным погружением в фэшн-мир Страны восходящего солнца.

О брендах, концепциях и дизайнерах

Во время прогулки по магазинам вы узнаете как о японских дизайнерах с мировым именем (Yohju Yamamoto, Issey Miyake, Comme des Garcons), так и о молодых марках, известных в узком кругу (Sakai, Toga, Dressedundressed, Tsumori Chisato, Undercover и другие). Вас ждут истории брендов, интересные детали из творческой жизни представителей этой профессии, современные тенденции и новинки, а также взгляд в прошлое японской моды. А по пути мы зайдём выпить матча латте или кофе с десертом в кафе, которое принадлежит японско-французскому бренду одежды и пользуется бешеной популярностью у жителей Токио.