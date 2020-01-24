5 отзывов оставили туристы

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Шопинг-тур: все о японских дизайнерах и их бутиках

Погрузиться в мир токийской моды в компании профессионального обозревателя

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 6 человек
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300 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
5
Марина
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Марина – Гид в Токио
Куда лучше отправиться за знаменитыми футболками с глазастыми сердечками от Comme des Garcons, кроссовками Y-3 от Йодзи Ямамото или авангардными нарядами от молодых дизайнеров? Со мной вы не только пройдете по лучшим бутикам столицы и узнаете об актуальных тенденциях, но и услышите интересные факты о творчестве создателей фэшн-индустрии, а также взглянете на историческую линию развития японской моды!
Шопинг-тур: все о японских дизайнерах и их бутиках
Шопинг-тур: все о японских дизайнерах и их бутиках

Что вас ожидает

Мода в Стране восходящего солнца
Всё японское сейчас в тренде. Особенно одежда, обувь и аксессуары от местных дизайнеров, за которыми охотятся модники из Европы, Америки и Азии. В России существует несколько бутиков с японскими брендами, но коллекции сильно отличаются от тех, что продаются в столице Японии. Так как я пишу об этой теме, снимаю на Fashion Week в Токио и знакома лично со многими дизайнерами, вы можете быть уверенными в том, что шопинг-тур со мной станет для вас полным погружением в фэшн-мир Страны восходящего солнца.

О брендах, концепциях и дизайнерах
Во время прогулки по магазинам вы узнаете как о японских дизайнерах с мировым именем (Yohju Yamamoto, Issey Miyake, Comme des Garcons), так и о молодых марках, известных в узком кругу (Sakai, Toga, Dressedundressed, Tsumori Chisato, Undercover и другие). Вас ждут истории брендов, интересные детали из творческой жизни представителей этой профессии, современные тенденции и новинки, а также взгляд в прошлое японской моды. А по пути мы зайдём выпить матча латте или кофе с десертом в кафе, которое принадлежит японско-французскому бренду одежды и пользуется бешеной популярностью у жителей Токио.

Организационные детали

Маршрут пешеходный, но, если нет желания много ходить и носить с собой купленное, можно организовать машину комфорт-класса с водителем. Стоимость трансфера составит 200 — 250 евро (с бензином и оплатой стоянок).

Шопинг-тур: все о японских дизайнерах и их бутиках
Шопинг-тур: все о японских дизайнерах и их бутиках
Шопинг-тур: все о японских дизайнерах и их бутиках
Шопинг-тур: все о японских дизайнерах и их бутиках

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Меня зовут Марина. Я профессиональный фотограф и журналист. Живу в Японии 3,5 года. Снимаю для российских журналов, пишу статьи о Японии, фотографирую японские свадьбы, занимаюсь семейной фотографией, фэшн фотографией, снимаю на неделе моды в Токио. Обожаю искусство и моду, знаю почти всё про японских дизайнеров и с удовольствием покажу вам тайные места, дам пароли и явки столицы Японии.
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5 отзывов оставили туристы

24 января 2020
Марина отличный гид, супер Фотграф и ещё просто приятный человек ) мне было комфортно находится рядом с ней всё время Экскурсии. Несомненно соотношение цена качество данной Экскурсии в условиях Японии самое лучшее. И да, Марина хорошо говорит по японски, потому что давно Живёт в этой стране и знает не только язык но и местные особенности и интересные места. Рекомендую !
19 января 2020
Наш тур совмещал два направления - шоппинг и фотосессия. Погода была Ужасная, трудно было найти удачные места для фото. Но, Марина очень старалась сделать все возможное, чтоб получить результат. Очень ждём фото. На полноценный шоппинг у нас не хватило времени, но, мы познакомились с основными японскими марками более подробно, как и хотели. Марина приятный человек и хорошо разбирается в предмете.
9 января 2020
Экскурсия понравилась. Расслабленная атмосфера и комфортное общение, много новой информации. За время экскурсии обошли действительно много магазинов, детально рассмотрели все понравившиеся вещи. it worth it)
27 октября 2019
Для меня немодной эта экскурсия стала откровением. Есть пагоды, кимоно, самураи, роботы, а есть мир дизайна и высокой моды. Причем Токио ничуть не менее значимая точка на карте моды, чем Париж, Милан или Нью-Йорк. Марина, в этом смысле - уникальный человек: обладает знаниями, находится на острие трендов, интересно рассказывает и консультирует. Уехала с чемоданом дизайнерской одежды. Благодарю Марину и рекомендую всем. Было ярко, драйвово и познавательно!
2 апреля 2019
Я была в Японии с дочкой (12 лет), которая планирует стать дизайнером, и мне было важно показать ей модные места, дизайнерские тренды и в целом национальный колорит Японии. Я рада, что первый человек, который нас встретил в Японии была Марина. Она прекрасна справилась с поставленной задачей. Очень правильно расставила для нас акценты в Японии, спланировала маршрут под наш запрос, дала много дельной информации, за которую мы ей благодарны. Марина - гибкий и деликатный человек. С ней оказалось приятно и комфортно проводить время. Очень рекомендую (в том числе и с детьми).

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