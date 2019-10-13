7 отзывов оставили туристы

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Токио — история и современность

Знакомство с культурой и религией Японии, прогулка среди небоскрёбов и путешествие на остров Одайба

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча индивидуально
  • Заказать экскурсию

250 за экскурсию

У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Natalia
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Natalia – Гид в Токио
Каким должен быть первый день в Токио? Для путешественников, которые хотят за один познакомиться со всеми гранями столицы Японии, этот маршрут будет идеален.

Вы увидите изнутри районы небоскрёбов и «белых воротничков», прогуляетесь 👣 по пестрой торговой улице Накамисэ, рассмотрите традиционные храмы и дворец Императора.

Кроме того, я помогу вам разобраться в устройстве города и сориентироваться в общественном транспорте, чтобы после нашей прогулки вы были полностью готовы продолжить самостоятельное покорение Токио.
Токио — история и современность
Токио — история и современность

Что вас ожидает

Прогулка по районам дворцов и небоскрёбов
Знакомство с Токио начнется в одном из самых крупных и современных районов Синдзюку, где днем по улицам спешат офисные работники в черных костюмах, а вечером всё озаряется тысячами огней. Особое внимание мы уделим зданию мэрии Токио с необычной архитектурой, а затем поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается впечатляющий вид на близлежащие районы мегаполиса. После отправимся к знаменитому району Гинза с дизайнерскими магазинчиками и Императорскому дворцу. Здесь вы проникнете в тонкости японской истории и познакомитесь с древней многоликой культурой Страны восходящего солнца.

Разобраться в японском буддизме в храме Сэнсо-дзи
После этого вы прогуляетесь по колоритной торговой улице Накамисэ с красочными сувенирными лавками и ресторанчиками, рассмотрите красивейший буддийский храм Сэнсо-дзи и синтоистский храм — здесь я расскажу вам об основах этих двух религий, помогу разобраться в их отличиях, познакомлю с историей развития буддизма в Японии и отношением японцев к религии в целом.

Футуристический Токио на острове Одайба
До искусственного острова Одайба, который японцы называют «островом будущего», мы доберёмся на поезде-беспилотнике — ещё одном токийском аттракционе. Здесь вы прогуляетесь по красивой набережной и рассмотрите причудливые ультрасовременные здания. Кроме того, Одайба славится копией Статуи Свободы на фоне радужного моста и другими интересными объектами.

Кому подойдет экскурсия

Этот маршрут оптимален для первого знакомства с Токио и подойдет путешественникам, которые хотят сориентироваться в городе и увидеть за один день его главные локации.

Организационные детали

Дополнительные дорожные расходы: 2000 йен на человека (включая гида).

Токио — история и современность
Токио — история и современность
Токио — история и современность
Токио — история и современность
Токио — история и современность
Токио — история и современность
Токио — история и современность
Токио — история и современность
Токио — история и современность
Токио — история и современность
Токио — история и современность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала индивидуально.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Natalia
Natalia
Живу в Японии 16 лет, из них 8 лет занимаюсь туризмом, работала оператором в крупной японской компании, последнии 4 года работаю гидом-переводчиком. Люблю Японию и ее традиции, и этой любовью хочу поделиться с Вами.
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7 отзывов оставили туристы

13 октября 2019
Содержательная экскурсия, продуманный маршрут, непринуждённая обстановка - всё очень понравилось))
8 мая 2019
Наталья нам показывала Токио. Маршрут был увлекательный: чередование нового Токио и исторического. Очень информативно и познавательно. Экскурсия была ознакомительная и она помогла нам сориентироваться в Токио, определится с чем необходимо познакомиться в этом удивительном городе. Наталья интересный и прекрасный рассказчик. А какой замечательный и вкусный был обед. Спасибо, надеемся, до новых встреч.
22 марта 2019
СПАСИБО НАТАЛЬЕ ЩА ОТЛИЧНКЮ ЭКСКУРСИЮ.. ЗНАКОМСТВО С ТОКИО СОСТОЯЛОСЬ! ЭТОМУ СПОСОБСТВОВАЛА СОЛНЕЧНАЯ ПОГОДА!ОТЛИЧНЫЙ ГИД И ГОСТЕПРИИМНЫЙ ТОКИО!И УЖЕ ЦВЕТЕТ САКУРА!И ЭТО 16 МАРТА!
26 ноября 2018
Наталья замечательный гид. Экскурсия понравилась. Отрицательных моментов нет.
12 мая 2018
Очень содержательная экскурсия! Наталья идеальный логист- мы не потеряли ни минуты нашего времени на лишние перемещения. Рекомендуем обязательно посетить с Натальей парки! Это Ее конёк! Наталья незаменимый проводник по нравам современной Японии! Именно в первый день пребывания рекомендуем эту экскурсию!
1 мая 2018
Все понравилось, очень насыщенный день.
9 апреля 2018
Отличный гид. Все достаточно интересно и быстро подстраивается под наши желания.

Natalia проводит ещё 3 экскурсии

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