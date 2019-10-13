7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка по районам дворцов и небоскрёбов

Знакомство с Токио начнется в одном из самых крупных и современных районов Синдзюку, где днем по улицам спешат офисные работники в черных костюмах, а вечером всё озаряется тысячами огней. Особое внимание мы уделим зданию мэрии Токио с необычной архитектурой, а затем поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается впечатляющий вид на близлежащие районы мегаполиса. После отправимся к знаменитому району Гинза с дизайнерскими магазинчиками и Императорскому дворцу. Здесь вы проникнете в тонкости японской истории и познакомитесь с древней многоликой культурой Страны восходящего солнца.

Разобраться в японском буддизме в храме Сэнсо-дзи

После этого вы прогуляетесь по колоритной торговой улице Накамисэ с красочными сувенирными лавками и ресторанчиками, рассмотрите красивейший буддийский храм Сэнсо-дзи и синтоистский храм — здесь я расскажу вам об основах этих двух религий, помогу разобраться в их отличиях, познакомлю с историей развития буддизма в Японии и отношением японцев к религии в целом.

Футуристический Токио на острове Одайба

До искусственного острова Одайба, который японцы называют «островом будущего», мы доберёмся на поезде-беспилотнике — ещё одном токийском аттракционе. Здесь вы прогуляетесь по красивой набережной и рассмотрите причудливые ультрасовременные здания. Кроме того, Одайба славится копией Статуи Свободы на фоне радужного моста и другими интересными объектами.

Кому подойдет экскурсия

Этот маршрут оптимален для первого знакомства с Токио и подойдет путешественникам, которые хотят сориентироваться в городе и увидеть за один день его главные локации.