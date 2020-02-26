6 отзывов оставили туристы

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Ереван для детей

Испечь гату, посетить зоопарк с биологом, вылепить поделку из глины и отведать шоколад ручной работы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в фойе вашей гостиницы
  • Заказать экскурсию

46 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Valentine
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Valentine – Гид в Ереване
Любое путешествие с детьми важно организовать так, чтобы их впечатления не омрачились «взрослыми» экскурсионными лекциями об истории и культуре страны.

Для маленьких гостей я подготовила познавательную программу с мастер-классами, которые познакомят их с местными кулинарными традициями, животным миром Армении и искусством изготовления керамики.

А на шоколадной мануфактуре дети приготовят конфеты и отведают их с ароматным чаем.
Ереван для детей
Ереван для детей

Как все будет организовано

Ниже вы можете ознакомиться с несколькими вариантами детских мастер-классов и тематических прогулок. Каждый из них займет около 2 часов, и чтобы экскурсия не была утомительной, я рекомендую выбрать два подходящих вам мероприятия. Если детей нужно будет накормить раньше, мы сможем прерваться на вкусный и недорогой обед в спокойном месте. Перемещаться будем пешком или на такси (если поедем в зоопарк или шоколадную мануфактуру).

Короткое знакомство с историей Еревана
Содержательная часть и основные акценты на прогулке будут зависеть от возраста детей. В легкой и доступной форме я расскажу об истории Армении и Еревана, о том, как формировалось общество в каменном веке и создавались государства в Междуречье и его восточной части (Армянском нагорье). Кроме того, я представлю две архитектурные тенденции в развитии современного города — неоклассицизм и конструктивизм. Вы познакомитесь с главными достопримечательностями, расположенными между вашей гостиницей и выбранными вами локациями.

Познавательные развлечения на ваш выбор

Кулинарный мастер-класс
В кондитерском цехе детей научат готовить традиционную армянскую гату (хрустящее печенье из слоеного теста) или пахлаву, либо предложат украсить торты или пирожные. После чего вы сможете всей семьей продегустировать лакомства с кофе или чаем, а я расскажу о кулинарных традициях нашей страны.

Животный мир Армении
В зоологическом саду дети смогут вдоволь набегаться, а так как по первому образованию я биолог, прогулка по зоопарку будет по-настоящему познавательной. Поговорим об отличиях флоры и фауны южных районов от более северных, о горных и равнинных обитателях Армении, а также об удивительных жителях зоопарка, привезенных со всего света: козерогах, обезьянах мандрил, лемурах вари и египетских летучих собаках.

Лепка из глины
На мастер-классе по лепке глиняных изделий вы узнаете об особенностях местной керамики, которую я отдельно изучала на примере местного древнего поселения. В студии вам предложат на выбор изготовление национальных и традиционных керамических предметов (солонки, игрушки или украшения), которые ваши дети смогут не только вылепить, но и обжечь, полностью совершив производственный цикл.  

Приготовление и поглощение шоколада
На шоколадной мануфактуре дети узнают, чем отличается промышленный шоколад от ручного, сами слепят конфеты и отведают их с чаем. Рассказ о том, какой путь проделывает какао до того, как стать заветной сладостью, будет интересным и маленьким, и взрослым.

Для детей до 10 лет возможно посещение детской железной дороги (только в летнее время).

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены транспортные расходы (такси) для группы до 3 человек. Если ваша группа больше, доплата за дополнительное такси — порядка 4-6 €.
  • Посещение мастер-классов и входные билеты оплачиваются отдельно:
    — Кондитерский мастер-класс: 1-2 взрослых 20 евро, 3-4 взрослых 30 евро, 1-2 ребенка бесплатно
    — Посещение зоопарка: взрослые 2-2,5 евро, дети 1-2 евро, зависит от дня недели
    — Мастер-класс по лепке из глины: 2 человека 18 евро, 3-5 — 17 евро с последующим обжигом приготовленных вещей; 10 евро для 2-5 человек без последующего обжига, просто лепка
    — Дегустация шоколада: 30 евро для группы из 3-х человек
Ереван для детей
Ереван для детей
Ереван для детей
Ереван для детей
Ереван для детей
Ереван для детей
Ереван для детей
Ереван для детей
Ереван для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в фойе вашей гостиницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentine
Valentine
Меня зовут Валентина. Родилась и живу в Ереване. По первому образованию я биолог. Объездив всю страну, будучи студенткой, поняла, что мне интересны не только природные памятники, но и история, архитектура и сами жители. Несколько лет работала в музее, но мыслями была не здесь. Наконец, получила образование гида-экскурсовода и обрела гармонию. Мне очень нравится знакомить своих гостей с Арменией и Ереваном. Каждый раз я заново влюбляюсь в свою страну. А благодаря моим гостям-путешественникам каждый раз я смотрю на Армению новыми глазами. Спасибо вам большое за такую возможность!
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6 отзывов оставили туристы

26 февраля 2020
Сегодня прекрасный день провели всей семьёй с Валентиной в Ереване! Нам повезло и с солнечной погодой- мы увидели Арарат с каскада и с гидом- Валентиной! Ходили по центру города, узнали много интересного, посетили частную шоколадную галерею- Lara и участвовали в мастер- классе по изготовлению авторского Бельгийского молочного шоколада! Ребенок получил огромное удовольствие, было и интересно и вкусно!))) Так же посетили гончарную мастерскую и Офелия провела нам незабываемый мастер класс по работе с глиной на гончарном круге! Море эмоций! Благодарю 🙏 Валентину за ее внимательность и заботу в течении дня, интересные истории, рассказы и фотографии за увлекательными занятиями!!! Всем очень рекомендую!👌💯🙌 Ирина.
31 декабря 2019
Были с ребенком 4-х лет и бабушкой на экскурсии с Валентиной в Октябре 2019. Начали с прогулки по зоопарку дочка с удовольствием кормила животных. Фотографии получились красочные. Валентина -отличный рассказчик, прекрасно нашла контакт с ребенком, да, и нам экскурсия очень понравилась. Валентина гибко подстраивалась под наши пожелания, и когда через несколько часов ребенок устал, нашла прекрасную альтернативу и кафе, где мы смогли покормить ребенка куриным супчиком. Рекомендую данный маршрут для экскурсий даже с маленькими детьми! Марина
17 ноября 2019
Детская программа нашей экскурсии состояла из: Отличного мастер- класса по приготовлению гаты. Не разочаровавшего зоопарка. В остальном экскурсию нельзя назвать детской. Подача исторического материала рассчитана на взрослых. Валентина- очень приятный в общении человек, предупредительна и заботлива. Дети у нас 8-11 лет.
9 июня 2019
Экскурсия прошла очень насыщенна, эмоционально и вкусно))Валентина вовлекла в историю своей страны, хочется вернуться еще!!!!спасибо большое за такое увлекательное путешествие, но одного дня очень мало в Ереване(
11 мая 2019
Подойдет туристам с детьми для первого лирического знакомства с городом. Можно будет узнать о некторых интересных местах города и что то сделать своими руками например вкуснейшую гату, которую потом можно съесть
28 марта 2019
Замечательная экскурсия. Ребёнок был в восторге, Валентина очень индивидуально подходила к нашим просьбам. Все мастер-классы и информация о городе - очень интересные. Спасибо!

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46 за экскурсию
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