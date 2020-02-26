6 отзывов оставили туристы

Как все будет организовано

Ниже вы можете ознакомиться с несколькими вариантами детских мастер-классов и тематических прогулок. Каждый из них займет около 2 часов, и чтобы экскурсия не была утомительной, я рекомендую выбрать два подходящих вам мероприятия. Если детей нужно будет накормить раньше, мы сможем прерваться на вкусный и недорогой обед в спокойном месте. Перемещаться будем пешком или на такси (если поедем в зоопарк или шоколадную мануфактуру).

Короткое знакомство с историей Еревана

Содержательная часть и основные акценты на прогулке будут зависеть от возраста детей. В легкой и доступной форме я расскажу об истории Армении и Еревана, о том, как формировалось общество в каменном веке и создавались государства в Междуречье и его восточной части (Армянском нагорье). Кроме того, я представлю две архитектурные тенденции в развитии современного города — неоклассицизм и конструктивизм. Вы познакомитесь с главными достопримечательностями, расположенными между вашей гостиницей и выбранными вами локациями.

Познавательные развлечения на ваш выбор

Кулинарный мастер-класс

В кондитерском цехе детей научат готовить традиционную армянскую гату (хрустящее печенье из слоеного теста) или пахлаву, либо предложат украсить торты или пирожные. После чего вы сможете всей семьей продегустировать лакомства с кофе или чаем, а я расскажу о кулинарных традициях нашей страны.

Животный мир Армении

В зоологическом саду дети смогут вдоволь набегаться, а так как по первому образованию я биолог, прогулка по зоопарку будет по-настоящему познавательной. Поговорим об отличиях флоры и фауны южных районов от более северных, о горных и равнинных обитателях Армении, а также об удивительных жителях зоопарка, привезенных со всего света: козерогах, обезьянах мандрил, лемурах вари и египетских летучих собаках.

Лепка из глины

На мастер-классе по лепке глиняных изделий вы узнаете об особенностях местной керамики, которую я отдельно изучала на примере местного древнего поселения. В студии вам предложат на выбор изготовление национальных и традиционных керамических предметов (солонки, игрушки или украшения), которые ваши дети смогут не только вылепить, но и обжечь, полностью совершив производственный цикл.

Приготовление и поглощение шоколада

На шоколадной мануфактуре дети узнают, чем отличается промышленный шоколад от ручного, сами слепят конфеты и отведают их с чаем. Рассказ о том, какой путь проделывает какао до того, как стать заветной сладостью, будет интересным и маленьким, и взрослым.

Для детей до 10 лет возможно посещение детской железной дороги (только в летнее время).