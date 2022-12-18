🛺 Сначала вы покатаетесь на квадроциклах и багги — это отличный способ исследовать барханы. После инструктажа обмотайте головы платками-арафатками — и вперед! Поездка на квадроциклах займет около часа, еще примерно 30 минут на багги.
🐫 Затем вы осмотрите местность, мерно покачиваясь на спинах «кораблей пустыни» — верблюдов. Катание продлится 10 минут, потом животных можно будет погладить и покормить.
♨ Заглянете в деревню бедуинов в глубине Аравийской пустыни. Местные жители покажут, как устроен их быт, угостят традиционным чаем и свежими лепешками, которые они приготовят при вас.
☕ Отдохнете от дороги в туристическом центре и пообедаете на свежем воздухе. В тени навесов можно не только выпить чаю и покурить кальян, но и посмотреть на животных местного зоопарка.
🌄 Перед закатом подниметесь на гору, чтобы насладиться красками заходящего солнца и сделать яркие фото.
🔥 Вечером увидите развлекательную программу: зажигательные танцы живота, танец «кружащихся дервишей» и фееричное огненное шоу.
После окончания пустынного приключения мы доставим вас обратно в ваш отель Хургады.