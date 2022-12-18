Пустыню принято считать безжизненной местностью. Это не так! С нами поездка по пустыне в Хургаде станет настоящим приключением. Бескрайние песчаные просторы подарят яркие впечатления от катания на багги и верблюдах, интересные встречи с коренными жителями и незабываемые фоны для фото.

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Описание

Что вас ожидает

🛺 Сначала вы покатаетесь на квадроциклах и багги — это отличный способ исследовать барханы. После инструктажа обмотайте головы платками-арафатками — и вперед! Поездка на квадроциклах займет около часа, еще примерно 30 минут на багги.

🐫 Затем вы осмотрите местность, мерно покачиваясь на спинах «кораблей пустыни» — верблюдов. Катание продлится 10 минут, потом животных можно будет погладить и покормить.

♨ Заглянете в деревню бедуинов в глубине Аравийской пустыни. Местные жители покажут, как устроен их быт, угостят традиционным чаем и свежими лепешками, которые они приготовят при вас.

☕ Отдохнете от дороги в туристическом центре и пообедаете на свежем воздухе. В тени навесов можно не только выпить чаю и покурить кальян, но и посмотреть на животных местного зоопарка.

🌄 Перед закатом подниметесь на гору, чтобы насладиться красками заходящего солнца и сделать яркие фото.

🔥 Вечером увидите развлекательную программу: зажигательные танцы живота, танец «кружащихся дервишей» и фееричное огненное шоу.

После окончания пустынного приключения мы доставим вас обратно в ваш отель Хургады.

Организационные детали