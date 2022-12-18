От рассвета до заката: сафари по пустыне в Хургаде

Катание на багги, квадроциклах и верблюдах, деревня бедуинов, местная кухня и яркое шоу

Пустыню принято считать безжизненной местностью. Это не так! С нами поездка по пустыне в Хургаде станет настоящим приключением.

Бескрайние песчаные просторы подарят яркие впечатления от катания на багги и верблюдах, интересные встречи с коренными жителями и незабываемые фоны для фото.
От рассвета до заката: сафари по пустыне в Хургаде
От рассвета до заката: сафари по пустыне в Хургаде
От рассвета до заката: сафари по пустыне в Хургаде
От рассвета до заката: сафари по пустыне в Хургаде
От рассвета до заката: сафари по пустыне в Хургаде
От рассвета до заката: сафари по пустыне в Хургаде
От рассвета до заката: сафари по пустыне в Хургаде
От рассвета до заката: сафари по пустыне в Хургаде
От рассвета до заката: сафари по пустыне в Хургаде
От рассвета до заката: сафари по пустыне в Хургаде
От рассвета до заката: сафари по пустыне в Хургаде
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🛺 Сначала вы покатаетесь на квадроциклах и багги — это отличный способ исследовать барханы. После инструктажа обмотайте головы платками-арафатками — и вперед! Поездка на квадроциклах займет около часа, еще примерно 30 минут на багги.
🐫 Затем вы осмотрите местность, мерно покачиваясь на спинах «кораблей пустыни» — верблюдов. Катание продлится 10 минут, потом животных можно будет погладить и покормить.
♨ Заглянете в деревню бедуинов в глубине Аравийской пустыни. Местные жители покажут, как устроен их быт, угостят традиционным чаем и свежими лепешками, которые они приготовят при вас.
☕ Отдохнете от дороги в туристическом центре и пообедаете на свежем воздухе. В тени навесов можно не только выпить чаю и покурить кальян, но и посмотреть на животных местного зоопарка.
🌄 Перед закатом подниметесь на гору, чтобы насладиться красками заходящего солнца и сделать яркие фото.
🔥 Вечером увидите развлекательную программу: зажигательные танцы живота, танец «кружащихся дервишей» и фееричное огненное шоу.

После окончания пустынного приключения мы доставим вас обратно в ваш отель Хургады.

Организационные детали

  • В назначенное время мы заберем вас из отеля в Хургаде и доставим обратно после окончания экскурсии
  • Длительность программы 5 часов без учета времени трансфера в пустыню из отеля и возвращения в него (в общей сложности до 3 часов)
  • Если у вас есть платок-арафатка, возьмите его с собой. При необходимости вы сможете купить его на месте по доступной цене

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из вашего отеля в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

👥Групповые🚗На машине🧒Можно с детьми🏆Активный отдых🏡Выездные🛻На квадроциклах🐫На верблюдах🐼Животные🌇Вечерние🍀Природа и пейзажи🍤Гастрономические🏜Сафари🎟Билеты на шоу🏜Бедуины

Похожие туры в Хургаде

Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
7 часов
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Саид
Саид
4.5
4 отзыва
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Покататься на багги, квадроциклах и верблюдах, посетить деревню бедуинов и оценить восточные танцы
у вашего отеля в центре города
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
20 за 1 человека
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
3 часа
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Саид
Саид
Нет отзывов
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
Ощутить драйв на виражах, насладиться неспешной поездкой и отдохнуть за чаем в деревне бедуинов
у вашего отеля в центре города
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
18 за 1 человека
Королевское сафари: квадроциклы, багги и верблюды
6.5 часов
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Адам
Адам
5
4 отзыва
Королевское сафари: квадроциклы, багги и верблюды
Сменить три вида «транспорта» за 1 день, поужинать в деревне бедуинов и увидеть танцевальное шоу
Мы Забираем туристов из отелей
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
25 за 1 человека
Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
6 часов
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии Nile
Nile
4.9
15 отзывов
Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
Вы отправитесь в пустыню, исследовать которую будете на всевозможных видах транспорта
Ваш отель
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
$18 за 1 человека
Сафари-тур на квадроцикле по Аравийской пустыне
6 часов
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Сафари-тур на квадроцикле по Аравийской пустыне
Прокатиться по песчаным дюнам и поужинать в деревне бедуинов, наслаждаясь танцевальным шоу
в холле вашего отеля
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
44 за 1 человека
Мото-сафари по пустыне и деревня бедуинов
2 часа
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
до 50 чел.
Организатор экскурсии Mohamed
Mohamed
Нет отзывов
Мото-сафари по пустыне и деревня бедуинов
Мы отправимся в захватывающий тур на квадроциклах по пустыне
ресепшен вашего отеля
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
$12 за всё до 50 чел.
Арабская ночь: сафари на верблюдах в Хургаде
3 часа
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
5
1 отзыв
Арабская ночь: сафари на верблюдах в Хургаде
Увидеть закат в пустыне, выпить бедуинский чай у костра и проехать на верблюде под звездным небом
у вашего отеля
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
90 за 1 человека
На квадроциклах по пустыне
4 часа
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Egypt
Egypt
4.8
12 отзывов
На квадроциклах по пустыне
Приглашаем вас в путешествие по дюнам в пустыне Хургады
Заберем из отеля
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
от $17 за 1 человека
Дискавери сафари утром из Хургады
4 часа
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии Nile
Nile
Нет отзывов
Дискавери сафари утром из Хургады
Это очень активная экскурсия которая позволяет туристам с детьми провести интересное время в пустыни
Ваш отель
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
$17 за 1 человека
Утреннее сафари на квадроциклах
3 часа
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Nile
Nile
5
12 отзывов
Утреннее сафари на квадроциклах
На утреннем сафари вы окажетесь в безмолвной пустыне во всем ее великолепии
Ваш отель
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
$17 за 1 человека
Семейное сафари
3 часа
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🛻 На квадроциклах
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Семейное сафари
Смешанная: катание на квадроциклах, багги, джипах и верблюдах
от $28 за 1 человека
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
3 часа
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
5
1 отзыв
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
Вкусить обаяние пустыни и сделать памятные фото
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
70 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Хургаде
ХОРОШО
🧭
ТАМ