Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

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Описание
Дельфинарий в Шарм-Эль-Шейх — это прекрасная экскурсия для всей семьи, дельфины всегда вызывают море приятных эмоций и поднимают настроение!
Программа
шоу программа (около часа).
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты транспортное обслуживание
Что не входит
Сеансы плавания с дельфинами фотосессия с обитателями дельфинария
Когда и сколько длится?
Когда:
Ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около
3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour
— Организатор в Шарм-Эль-Шейхе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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