ежедневно в 08:15 и 15:30

Что вас ожидает

По пустыне — на необычном транспорте

Недолгая дорога из отеля, и перед вами раскинется Синайская пустыня. Покорять ее дюны вы будете на машинках багги. Инструктор научит управляться с ними: это доступно и несложно даже для начинающих. Маршрут проложен вдоль небольших фактурных гор.

☕ После 1, 5-часового приключения вы отдохнете и угоститесь чаем в бедуинской деревне.

Организационные детали

Как проходит поездка

Самое катание на багги длится 1, 5 часа. Вы управляете багги самостоятельно.

Поездка не предполагает сопровождения гида. С вами будет инструктор-проводник во главе всей группы.

До места старта вы доедете на автобусе с кондиционером в группе до 10 человек

Что входит в стоимость, а что — нет