Катание на багги по пустыне!

Исследовать фантастические египетские ландшафты (с трансфером из Шарм-эль-Шейха)

Скорость мотора, песок из-под колес, адреналин — разбавьте отдых на пляже! В этом туре мы приглашаем вас покататься не на стандартном квадроцикле, а на багги: то же ощущение веселья, но удобнее.

Транспорт подойдет для «пользователей» почти всех возрастов.

Вы проедете по завораживающей синайской пустыне, а также попьете бедуинский чай.
Катание на багги по пустыне!
Катание на багги по пустыне!
Катание на багги по пустыне!
Катание на багги по пустыне!
Катание на багги по пустыне!
Катание на багги по пустыне!

Что вас ожидает

По пустыне — на необычном транспорте

Недолгая дорога из отеля, и перед вами раскинется Синайская пустыня. Покорять ее дюны вы будете на машинках багги. Инструктор научит управляться с ними: это доступно и несложно даже для начинающих. Маршрут проложен вдоль небольших фактурных гор.

☕ После 1, 5-часового приключения вы отдохнете и угоститесь чаем в бедуинской деревне.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Самое катание на багги длится 1, 5 часа. Вы управляете багги самостоятельно.
  • Поездка не предполагает сопровождения гида. С вами будет инструктор-проводник во главе всей группы.
  • До места старта вы доедете на автобусе с кондиционером в группе до 10 человек

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер, страховка и чай включены в стоимость
  • Дополнительно по желанию оплачивается фото и видео. Также арафатка (2$) и очки (5$) — либо возьмите их с собой.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15 и 15:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно в 08:15 и 15:30

Карим
Карим
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!
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