ежедневно в 08:15 и 15:30

Что вас ожидает
По пустыне — на необычном транспорте
Недолгая дорога из отеля, и перед вами раскинется Синайская пустыня. Покорять ее дюны вы будете на машинках багги. Инструктор научит управляться с ними: это доступно и несложно даже для начинающих. Маршрут проложен вдоль небольших фактурных гор.
☕ После 1, 5-часового приключения вы отдохнете и угоститесь чаем в бедуинской деревне.
Организационные детали
Как проходит поездка
- Самое катание на багги длится 1, 5 часа. Вы управляете багги самостоятельно.
- Поездка не предполагает сопровождения гида. С вами будет инструктор-проводник во главе всей группы.
- До места старта вы доедете на автобусе с кондиционером в группе до 10 человек
Что входит в стоимость, а что — нет
- Трансфер, страховка и чай включены в стоимость
- Дополнительно по желанию оплачивается фото и видео. Также арафатка (2$) и очки (5$) — либо возьмите их с собой.