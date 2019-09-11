Париж парфюмерный - прогулка в сердце квартала Маре

Проникнуть в мир французских ароматов и узнать о главных творцах нишевой парфюмерии

5
1 отзыв
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За парфюмерными сокровищами мы отправимся в закоулки квартала Маре, где когда-то творили парижские алхимики и мастера ароматов.

Вы узнаете, как создавались духи при королевском дворе, разберетесь в тенденциях нишевой парфюмерии Парижа и познакомитесь с креативными брендами, которые сегодня задают тон мировому парфюмерному искусству.
Париж парфюмерный - прогулка в сердце квартала Маре
Париж парфюмерный - прогулка в сердце квартала Маре
Париж парфюмерный - прогулка в сердце квартала Маре
Париж парфюмерный - прогулка в сердце квартала Маре
Париж парфюмерный - прогулка в сердце квартала Маре
Париж парфюмерный - прогулка в сердце квартала Маре
Париж парфюмерный - прогулка в сердце квартала Маре
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17
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Описание

Что вас ожидает

Открыть мир нишевой парфюмерии

Несколько веков назад в квартале Маре зарождалась алхимия, а сегодня — сосредоточился центр нишевой парфюмерии Парижа. Я проведу вас по самым знаковым и креативным бутикам Маре — покажу изящные и стильные витрины, познакомлю с интересными ароматами и их создателями, расскажу о брендах, которые здесь и сейчас творят парфюмерную историю Парижа. С моей помощью вы разберетесь в тонкостях и принципах нишевой парфюмерии и узнаете, где и как подобрать для себя идеальный аромат.

Будни парижского парфюмера

На улочках Маре вы не только отыщете уникальные парфюмерные бутики, но и прикоснетесь к истории этого искусства. Я объясню, почему алхимию можно смело назвать предком парфюмерии, расскажу о технологии создания духов, разновидностях ароматных компонентов и ингредиентов. Вы узнаете, какими книгами и легендами вдохновлялись парфюмеры, кто создавал ароматы при королевском дворе и откуда берет начало парфюмерный бум во Франции. А фоном для нашего путешествия в мир ароматов станут декорации Парижа — культурный центр Помпиду, дом алхимика Фламеля, младший брат собора Нотр-Дам, знаменитый рынок Ле-Аль и другие фактурные места города.

Организационные детали

  • Маршрут может варьироваться исходя из ваших интересов и пожелания
  • Также по желанию экскурсию можно дополнить мастер-классом по созданию собственного аромата в одном из парфюмерных бутиков

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Place centre Pompidou
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
М
11 сен 2019
Очень понравилась экскурсия. Приятно, когда проводит увлеченный и знающий человек. Людмила познакомила нас с интересными местами, построила маршрут с учётом наших вкусов, явно скорректировав его "на ходу". И, по завершению, у нас были не только новые знания, но и прекрасные ароматы)

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