Медео – крупнейший в мире высокогорный каток. Он находится в одноименном урочище на высоте 1700 метров над уровнем моря 🌊 в долине реки Малая Алматинка, и окружен он со всех сторон горными ⛰️ хребтами. Горнолыжный курорт Шымбулак расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау на высоте 2200 м над уровнем моря. Программа экскурсии 🧭 продолжится посещением Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, которые отдали свои жизни за свободу и независимость своей страны.
Что входит
В стоимость тура включено:
·Транспортные услуги согласно программе
·Входные билеты согласно программе
·Экскурсии по программе
·Русскоязычный гид.
Что не входит
Дополнительно оплачивается:
·Авиаперелеты
·Ж/Д переезды
·Проживание
·Личные расходы
·Дополнительные экскурсии
·Питание согласно программе (стоимость 1-го стандартного обеда/ ужина – 10 USD/ 12 USD)
·Мед страховка.
Начало и место завершения
🚩 ул. Байтурсынова 113, уг. ул Сатпаева.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.