Медео – крупнейший в мире высокогорный каток. Он находится в одноименном урочище на высоте 1700 метров над уровнем моря 🌊 в долине реки Малая Алматинка, и окружен он со всех сторон горными ⛰️ хребтами. Горнолыжный курорт Шымбулак расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау на высоте 2200 м над уровнем моря. Программа экскурсии 🧭 продолжится посещением Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, которые отдали свои жизни за свободу и независимость своей страны.