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Экскурсия на ледовый каток Медео и горнолыжный курорт Шымбулак

Иминов
Иминов – Гид из Алматы
Экскурсия на ледовый каток Медео и горнолыжный курорт Шымбулак
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7.5 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $85 за человека

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Экскурсия на ледовый каток Медео и горнолыжный курорт Шымбулак
Экскурсия на ледовый каток Медео и горнолыжный курорт Шымбулак

Что вы увидите

  • Высокогорный каток Медео
  • Горнолыжный курорт Шымбулак
  • Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев
  • Собор Зенкова.
Медео – крупнейший в мире высокогорный каток. Он находится в одноименном урочище на высоте 1700 метров над уровнем моря 🌊 в долине реки Малая Алматинка, и окружен он со всех сторон горными ⛰️ хребтами. Горнолыжный курорт Шымбулак расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау на высоте 2200 м над уровнем моря. Программа экскурсии 🧭 продолжится посещением Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, которые отдали свои жизни за свободу и независимость своей страны.
Что входит
  • В стоимость тура включено:
  • ·Транспортные услуги согласно программе
  • ·Входные билеты согласно программе
  • ·Экскурсии по программе
  • ·Русскоязычный гид.
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается:
  • ·Авиаперелеты
  • ·Ж/Д переезды
  • ·Проживание
  • ·Личные расходы
  • ·Дополнительные экскурсии
  • ·Питание согласно программе (стоимость 1-го стандартного обеда/ ужина – 10 USD/ 12 USD)
  • ·Мед страховка.
Начало и место завершения
🚩 ул. Байтурсынова 113, уг. ул Сатпаева.
Экскурсия на ледовый каток Медео и горнолыжный курорт Шымбулак
Экскурсия на ледовый каток Медео и горнолыжный курорт Шымбулак

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Иминов
Иминов
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